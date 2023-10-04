https://sputniknews.com.tr/20231004/unlu-oyuncunun-28-aylik-oglu-hayatini-kaybetti-1076007892.html
Ünlü oyuncunun 28 aylık oğlu hayatını kaybetti
Ünlü oyuncunun 28 aylık oğlu hayatını kaybetti
Oyuncu Engin Yüksel'in 28 aylık oğlu Çınar Aziz hayatını kaybetti. Yüksel, sosyal medya hesabının hikayeler bölümünden yaptığı paylaşımla acı haberi duyurdu. 04.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-04T10:07+0300
2023-10-04T10:07+0300
2023-10-04T10:07+0300
türkiye
oyuncu
ölüm
engin yüksel
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Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Engin Yüksel'in 28 aylık oğlu Çınar Aziz yaşamını yitirdi. Engin Yüksel daha önce yaptığı paylaşımlarda oğlunun epilepsi ile mücadele ettiğini dile getirmişti.Yüksel vefat haberini; "1 Ekim 2020 Perşembe, annenizin ve benim size hamile olduğunu öğrendiğimiz gün ve tarih. 1 Ekim 2023 Pazar, 28 ay boyunca vermiş olduğun yaşama savaşını bıraktığın gün... Canım oğlum; Yaşamak ne zormuş be oğlum, bunu seni yitirdiğim vakit anladım.Ne dündü be ne gündü dedim ve ben ve biz can dostlarım senden çok şey öğrendik. Bana ve bize bir kız kardeş emanet edip gittin... Emanetin kalbimizin başımızın üstüne. Ben ve biz ve can dostlarım seni çok sevdik... Seni beni bizi var eden benden bizden çok sevdi seni. Huzurunda uyu bende senin huzurunda uyuyacağım oğlum." sözleriyle verdi.Engin Yüksel kimdir?Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Engin Yüksel 20 Mart 1969 tarihinde Sakarya'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Bölümü mezunu. Adana Şehir Tiyatrosunda oyunculuk yapmaktadır.Yardımcı rollerde hem iyi hem kötü karakterleri canlandırmıştır. 1994’teki Kaygısızlar dizisindeki rolü ile ve sonra diğer rolleriyle geniş kitleler tarafından tanınan Engin Yüksel, şimdiye kadar çok sayıda film ve dizide rol almış, ayrıca seslendirmeler yapmıştır. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.
https://sputniknews.com.tr/20230930/istanbulda-sir-olum-dogum-gununde-hayatini-kaybetti-stajyer-avukat-11-kattan-dustu-1075904054.html
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oyuncu, ölüm, engin yüksel
oyuncu, ölüm, engin yüksel
Ünlü oyuncunun 28 aylık oğlu hayatını kaybetti
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Oyuncu Engin Yüksel'in 28 aylık oğlu Çınar Aziz hayatını kaybetti. Yüksel, sosyal medya hesabının hikayeler bölümünden yaptığı paylaşımla acı haberi duyurdu.
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Engin Yüksel'in 28 aylık oğlu Çınar Aziz yaşamını yitirdi. Engin Yüksel daha önce yaptığı paylaşımlarda oğlunun epilepsi ile mücadele ettiğini dile getirmişti.
Yüksel vefat haberini; "1 Ekim 2020 Perşembe, annenizin ve benim size hamile olduğunu öğrendiğimiz gün ve tarih. 1 Ekim 2023 Pazar, 28 ay boyunca vermiş olduğun yaşama savaşını bıraktığın gün... Canım oğlum; Yaşamak ne zormuş be oğlum, bunu seni yitirdiğim vakit anladım.Ne dündü be ne gündü dedim ve ben ve biz can dostlarım senden çok şey öğrendik. Bana ve bize bir kız kardeş emanet edip gittin... Emanetin kalbimizin başımızın üstüne. Ben ve biz ve can dostlarım seni çok sevdik... Seni beni bizi var eden benden bizden çok sevdi seni. Huzurunda uyu bende senin huzurunda uyuyacağım oğlum." sözleriyle verdi.
Engin Yüksel kimdir?
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Engin Yüksel 20 Mart 1969 tarihinde Sakarya'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Bölümü mezunu. Adana Şehir Tiyatrosunda oyunculuk yapmaktadır.
Yardımcı rollerde hem iyi hem kötü karakterleri canlandırmıştır. 1994’teki Kaygısızlar dizisindeki rolü ile ve sonra diğer rolleriyle geniş kitleler tarafından tanınan Engin Yüksel, şimdiye kadar çok sayıda film ve dizide rol almış, ayrıca seslendirmeler yapmıştır. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.