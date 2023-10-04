https://sputniknews.com.tr/20231004/unlu-oyuncunun-28-aylik-oglu-hayatini-kaybetti-1076007892.html

Ünlü oyuncunun 28 aylık oğlu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncunun 28 aylık oğlu hayatını kaybetti

Oyuncu Engin Yüksel'in 28 aylık oğlu Çınar Aziz hayatını kaybetti. Yüksel, sosyal medya hesabının hikayeler bölümünden yaptığı paylaşımla acı haberi duyurdu. 04.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-04T10:07+0300

2023-10-04T10:07+0300

2023-10-04T10:07+0300

türkiye

oyuncu

ölüm

engin yüksel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/04/1076007574_0:0:660:372_1920x0_80_0_0_2b6f7b75d1c3d2ee9e779f23828d113f.jpg

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Engin Yüksel'in 28 aylık oğlu Çınar Aziz yaşamını yitirdi. Engin Yüksel daha önce yaptığı paylaşımlarda oğlunun epilepsi ile mücadele ettiğini dile getirmişti.Yüksel vefat haberini; "1 Ekim 2020 Perşembe, annenizin ve benim size hamile olduğunu öğrendiğimiz gün ve tarih. 1 Ekim 2023 Pazar, 28 ay boyunca vermiş olduğun yaşama savaşını bıraktığın gün... Canım oğlum; Yaşamak ne zormuş be oğlum, bunu seni yitirdiğim vakit anladım.Ne dündü be ne gündü dedim ve ben ve biz can dostlarım senden çok şey öğrendik. Bana ve bize bir kız kardeş emanet edip gittin... Emanetin kalbimizin başımızın üstüne. Ben ve biz ve can dostlarım seni çok sevdik... Seni beni bizi var eden benden bizden çok sevdi seni. Huzurunda uyu bende senin huzurunda uyuyacağım oğlum." sözleriyle verdi.Engin Yüksel kimdir?Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Engin Yüksel 20 Mart 1969 tarihinde Sakarya'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Bölümü mezunu. Adana Şehir Tiyatrosunda oyunculuk yapmaktadır.Yardımcı rollerde hem iyi hem kötü karakterleri canlandırmıştır. 1994’teki Kaygısızlar dizisindeki rolü ile ve sonra diğer rolleriyle geniş kitleler tarafından tanınan Engin Yüksel, şimdiye kadar çok sayıda film ve dizide rol almış, ayrıca seslendirmeler yapmıştır. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

https://sputniknews.com.tr/20230930/istanbulda-sir-olum-dogum-gununde-hayatini-kaybetti-stajyer-avukat-11-kattan-dustu-1075904054.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

oyuncu, ölüm, engin yüksel