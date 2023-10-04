https://sputniknews.com.tr/20231004/ukrayna-dun-geceki-kirima-cikarma-operasyonunun-fiyaskoyla-sonuclandigini-itiraf-etti--1076026848.html
Ukrayna, dün geceki Kırım’a çıkarma operasyonunun fiyaskoyla sonuçlandığını itiraf etti
Ukrayna, dün geceki Kırım’a çıkarma operasyonunun fiyaskoyla sonuçlandığını itiraf etti
Ukrayna birliklerinin Kırım Yarımadası’na çıkarma operasyonunda başarısız olduğunu açıklayan Ukrayna Savunma Bakanlığı, yaşamını yitiren askerle ilgili bilgi... 04.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-04T19:05+0300
2023-10-04T19:05+0300
2023-10-05T01:58+0300
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Ukrayna Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Dairesi (GUR) Sözcüsü Andrey Yusov, dün gece saatlerinde Ukrayna birliklerinin Kırım Yarımadası’na çıkarma operasyonunda başarısız olduğunu doğrularken, çıkarma timinin büyük kayıplar yaşadığını itiraf etti.Ukrayna tarafı, düzenlediği saldırıda ne kadar askerin yaşamını yitirdiği hakkında bilgi vermekten kaçındı.Rusya, dün gece saatlerinde Karadeniz semalarında uçan Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri'ne ait uçakların Kırım Yarımadası Tarkhankut Burnu’na çıkarma yapmaya çalışan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı timi tespit ettiğini bildirmiş, “Karadeniz'in kuzeybatı kesiminde, 4 Ekim gecesi Ukrayna birliklerinin belirtilen istikamette planladığı çıkarma girişimi durdurulmuştur” ifadelerini kullanmıştı.Açıklamada, Ukrayna ordusuna ait çıkarma timinin bir askeri sürat botu ve 3 adet jet ski’den oluştuğu da eklendi.Çıkarmadaki amaç Ukrayna bayrağı ile fotoğraf çekmekmişÇıkarmada yer alan askerlerden esir düşenlerin olduğu bildirilirken, esir alınan Ukraynalı askerin soruşturma sırasında, amaçlarının ‘Kırım Yarımadası’na çıkarak Ukrayna bayrağı ile fotoğraf çekmek olduğunu’ itiraf ettiği aktarıldı.Kırım Parlamentosu Etnik Gruplar Arası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Ivan Shonus, Ukrayna'nın Kırım Yarımadası’na çıkarma girişimini ‘sivrisinek saldırısı’ olarak nitelendirdi.Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında yaşanan olayın bir ilk olmadığı da hatırlatılırken, 10 Eylül'de Rus uçaklarının Karadeniz'deki Yılan Adası yakınlarında Kırım'a çıkarma girişiminde bulunan Ukrayna birliklerinin bulunduğu üç tekneyi imha ettiğini, 4 Eylül'de ise Tarkhankut Burnu'na doğru ilerleyen ve Ukraynalı askerleri taşıyan ABD yapımı Willard Sea Force sürat teknesine operasyon düzenlendiğini kaydetti.30 Ağustos'ta da bir başka Ukrayna Silahlı Kuvvetleri çıkarma timi 4 askeri sürat boyu yardımıyla Kırım Yarımadası’na çıkmaya çalışmış, 50 kişiden oluşan tüm mürettebat etkisiz hale getirilmişti.2014 yılında referandum sonrası Rusya topraklarına katılan Kırım, Ukrayna tarafından sürekli insansız hava araçları (İHA) saldırılarına maruz kalıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231003/rusya-hava-savunma-sistemleri-kirim-aciklarinda-ukraynaya-ait-bir-neptun-fuzesi-imha-etti-1075998118.html
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Ukrayna, dün geceki Kırım’a çıkarma operasyonunun fiyaskoyla sonuçlandığını itiraf etti
19:05 04.10.2023 (güncellendi: 01:58 05.10.2023) Abone ol
Ukrayna birliklerinin Kırım Yarımadası’na çıkarma operasyonunda başarısız olduğunu açıklayan Ukrayna Savunma Bakanlığı, yaşamını yitiren askerle ilgili bilgi vermedi.
Ukrayna Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Dairesi (GUR) Sözcüsü Andrey Yusov, dün gece saatlerinde Ukrayna birliklerinin Kırım Yarımadası’na çıkarma operasyonunda başarısız olduğunu doğrularken, çıkarma timinin büyük kayıplar yaşadığını itiraf etti.
Ukrayna tarafı, düzenlediği saldırıda ne kadar askerin yaşamını yitirdiği hakkında bilgi vermekten kaçındı.
Rusya, dün gece saatlerinde Karadeniz semalarında uçan Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri'ne ait uçakların Kırım Yarımadası Tarkhankut Burnu’na çıkarma yapmaya çalışan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı timi tespit ettiğini bildirmiş, “Karadeniz'in kuzeybatı kesiminde, 4 Ekim gecesi Ukrayna birliklerinin belirtilen istikamette planladığı çıkarma girişimi durdurulmuştur” ifadelerini kullanmıştı.
Açıklamada, Ukrayna ordusuna ait çıkarma timinin bir askeri sürat botu ve 3 adet jet ski’den oluştuğu da eklendi.
Çıkarmadaki amaç Ukrayna bayrağı ile fotoğraf çekmekmiş
Çıkarmada yer alan askerlerden esir düşenlerin olduğu bildirilirken, esir alınan Ukraynalı askerin soruşturma sırasında, amaçlarının ‘Kırım Yarımadası’na çıkarak Ukrayna bayrağı ile fotoğraf çekmek olduğunu’ itiraf ettiği aktarıldı.
Kırım Parlamentosu Etnik Gruplar Arası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Ivan Shonus, Ukrayna'nın Kırım Yarımadası’na çıkarma girişimini ‘sivrisinek saldırısı’ olarak nitelendirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında yaşanan olayın bir ilk olmadığı da hatırlatılırken, 10 Eylül'de Rus uçaklarının Karadeniz'deki Yılan Adası yakınlarında Kırım'a çıkarma girişiminde bulunan Ukrayna birliklerinin bulunduğu üç tekneyi imha ettiğini, 4 Eylül'de ise Tarkhankut Burnu'na doğru ilerleyen ve Ukraynalı askerleri taşıyan ABD yapımı Willard Sea Force sürat teknesine operasyon düzenlendiğini kaydetti.
30 Ağustos'ta da bir başka Ukrayna Silahlı Kuvvetleri çıkarma timi 4 askeri sürat boyu yardımıyla Kırım Yarımadası’na çıkmaya çalışmış, 50 kişiden oluşan tüm mürettebat etkisiz hale getirilmişti.
2014 yılında referandum sonrası Rusya topraklarına katılan Kırım, Ukrayna tarafından sürekli insansız hava araçları (İHA) saldırılarına maruz kalıyor.