https://sputniknews.com.tr/20231004/ticaret-bakani-bolat-rekoru-duyurdu-cumhuriyet-tarihimizin-en-yuksek-eylul-ihracati-1076010431.html
Ticaret Bakanı Bolat rekoru duyurdu: 'Cumhuriyet tarihimizin en yüksek eylül ihracatı'
Ticaret Bakanı Bolat rekoru duyurdu: 'Cumhuriyet tarihimizin en yüksek eylül ihracatı'
Ticaret Bakanı Bolat, "Eylülde ihracatımız yıllık yüzde 0,3 artışla 22 milyar 670 milyon dolar olarak gerçekleşti. Cumhuriyet tarihimizin en yüksek eylül... 04.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-04T11:23+0300
2023-10-04T11:23+0300
2023-10-04T12:04+0300
ekonomi
ticaret bakanlığı
ihracat
ömer bolat
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2023 Eylül dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bolat, “Eylül ayında, ihracatımız yüzde 0,3 lük artışla 22 milyar 670 milyon dolar olarak gerçekleşti. Cumhuriyet tarihinin en yüksek eylül ayı ihracat rakamına ulaşmış olduk. Temmuz ve Ağustos ayında da bu rakam en yüksek rakamdı” dedi.
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ticaret bakanlığı, ihracat, ömer bolat
ticaret bakanlığı, ihracat, ömer bolat
Ticaret Bakanı Bolat rekoru duyurdu: 'Cumhuriyet tarihimizin en yüksek eylül ihracatı'
11:23 04.10.2023 (güncellendi: 12:04 04.10.2023) Abone ol
Ticaret Bakanı Bolat, "Eylülde ihracatımız yıllık yüzde 0,3 artışla 22 milyar 670 milyon dolar olarak gerçekleşti. Cumhuriyet tarihimizin en yüksek eylül ihracatına ulaştık" dedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2023 Eylül dış ticaret rakamlarını açıkladı.
Bolat, “Eylül ayında, ihracatımız yüzde 0,3 lük artışla 22 milyar 670 milyon dolar olarak gerçekleşti. Cumhuriyet tarihinin en yüksek eylül ayı ihracat rakamına ulaşmış olduk. Temmuz ve Ağustos ayında da bu rakam en yüksek rakamdı” dedi.