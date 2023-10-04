https://sputniknews.com.tr/20231004/ticaret-bakani-bolat-rekoru-duyurdu-cumhuriyet-tarihimizin-en-yuksek-eylul-ihracati-1076010431.html

Ticaret Bakanı Bolat rekoru duyurdu: 'Cumhuriyet tarihimizin en yüksek eylül ihracatı'

Ticaret Bakanı Bolat rekoru duyurdu: 'Cumhuriyet tarihimizin en yüksek eylül ihracatı'

Ticaret Bakanı Bolat, "Eylülde ihracatımız yıllık yüzde 0,3 artışla 22 milyar 670 milyon dolar olarak gerçekleşti. Cumhuriyet tarihimizin en yüksek eylül... 04.10.2023, Sputnik Türkiye

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ekonomi

ticaret bakanlığı

ihracat

ömer bolat

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2023 Eylül dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bolat, “Eylül ayında, ihracatımız yüzde 0,3 lük artışla 22 milyar 670 milyon dolar olarak gerçekleşti. Cumhuriyet tarihinin en yüksek eylül ayı ihracat rakamına ulaşmış olduk. Temmuz ve Ağustos ayında da bu rakam en yüksek rakamdı” dedi.

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ticaret bakanlığı, ihracat, ömer bolat