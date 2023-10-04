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https://sputniknews.com.tr/20231004/telefon-harci-sorunu-icin-calisma-baslatildi-zam-gelmeden-once-para-yatiranlari-ilgilendiriyor-1076005254.html
Telefon harcı sorunu için çalışma başlatıldı: Zam gelmeden önce para yatıranları ilgilendiriyor
Telefon harcı sorunu için çalışma başlatıldı: Zam gelmeden önce para yatıranları ilgilendiriyor
Telefonu yurtdışından getirip, harç 20 bin TL'ye çıkmadan önce para yatıran ancak IMEI kaydını BTK'ya yaptırmayanlar için çalışma başlatıldı. 04.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-04T08:05+0300
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7 Temmuz 2023 tarihinde yurtdışından alınan telefonların kayıt işlemleri 6 bin 91 TL'den 20 bin TL'ye çıkarken, bu tarihte yaklaşık yüzbinlerce vatandaş yurtdışından aldıkları telefonu zamsız bedelle kayıt ettirebilmek için vergi dairelerine koşmuştu. Ancak bu kişilerin bir kısmının harcı yatırdıktan sonra IMEI'ini BTK'ya kayıt ettirmedikleri ortaya çıktı.Sabah'ın haberine göre, vatandaşlar telefonlarının kaydını sorgulattıklarında "IMEI kayıt bilgisi bulunamamaktadır" mesajı ile karşılaşmaya başladı. Telefonlarını yeniden kaydettirmek için 20 bin lira harç bedelini yatırmaları istenen vatandaşın mağduriyetinin sorunu için çözüm aranıyor.Bakanlık çalışma başlattıVatandaşlar temmuzda harcını yatıran kişilerin o tarihte yatırdıkları tutar geçerli sayılarak bir defaya mahsus olarak kayıtlarının gerçekleşmesi için çabalarken, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ise şu ana kadar bu fikre sıcak bakmadığı ancak konuyla ilgili bir çalışma başlattıkları öğrenildi.Bakanlık, mevcutta harcını yatırıp telefonunu kayıt ettiremeyen kişilerin 6 bin 91 TL'lerini vergi dairelerinden geri alarak, yeniden 20 bin TL harç bedeli yatırmaları halinde telefonlarını kayıt ettirebileceklerini bildiriyor.Bazı kullanıcılar 6 bin 91 TL'lik kayıt ücretlerini yatırmalarına rağmen cep telefonlarında sinyal verilerinin kaybolduğunu ve IMEI cep telefonu eşleştirme yapmak istediklerinde "IMEI kayıt bilgisi bulunmamaktadır" hatası aldıklarını belirttiler.20 bin TL ödemek istemeyen cep telefonu sahipleri mağduriyetlerinin giderilmesi için sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulundu. Bazı kullanıcılar ise BTK'yı aradıktan sonra sorunlarının çözüldüğünü ifade ettiler.
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Telefon harcı sorunu için çalışma başlatıldı: Zam gelmeden önce para yatıranları ilgilendiriyor

08:05 04.10.2023
© AATelefon
Telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2023
© AA
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Telefonu yurtdışından getirip, harç 20 bin TL'ye çıkmadan önce para yatıran ancak IMEI kaydını BTK'ya yaptırmayanlar için çalışma başlatıldı.
7 Temmuz 2023 tarihinde yurtdışından alınan telefonların kayıt işlemleri 6 bin 91 TL'den 20 bin TL'ye çıkarken, bu tarihte yaklaşık yüzbinlerce vatandaş yurtdışından aldıkları telefonu zamsız bedelle kayıt ettirebilmek için vergi dairelerine koşmuştu. Ancak bu kişilerin bir kısmının harcı yatırdıktan sonra IMEI'ini BTK'ya kayıt ettirmedikleri ortaya çıktı.
Sabah'ın haberine göre, vatandaşlar telefonlarının kaydını sorgulattıklarında "IMEI kayıt bilgisi bulunamamaktadır" mesajı ile karşılaşmaya başladı. Telefonlarını yeniden kaydettirmek için 20 bin lira harç bedelini yatırmaları istenen vatandaşın mağduriyetinin sorunu için çözüm aranıyor.

Bakanlık çalışma başlattı

Vatandaşlar temmuzda harcını yatıran kişilerin o tarihte yatırdıkları tutar geçerli sayılarak bir defaya mahsus olarak kayıtlarının gerçekleşmesi için çabalarken, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ise şu ana kadar bu fikre sıcak bakmadığı ancak konuyla ilgili bir çalışma başlattıkları öğrenildi.
Bakanlık, mevcutta harcını yatırıp telefonunu kayıt ettiremeyen kişilerin 6 bin 91 TL'lerini vergi dairelerinden geri alarak, yeniden 20 bin TL harç bedeli yatırmaları halinde telefonlarını kayıt ettirebileceklerini bildiriyor.
Bazı kullanıcılar 6 bin 91 TL'lik kayıt ücretlerini yatırmalarına rağmen cep telefonlarında sinyal verilerinin kaybolduğunu ve IMEI cep telefonu eşleştirme yapmak istediklerinde "IMEI kayıt bilgisi bulunmamaktadır" hatası aldıklarını belirttiler.
20 bin TL ödemek istemeyen cep telefonu sahipleri mağduriyetlerinin giderilmesi için sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulundu. Bazı kullanıcılar ise BTK'yı aradıktan sonra sorunlarının çözüldüğünü ifade ettiler.
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