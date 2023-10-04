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TBMM'de ziyaretçiler için 'günlük 5 araç' sınırlaması
TBMM'de ziyaretçiler için 'günlük 5 araç' sınırlaması
TBMM'nin Çankaya ve Dikmen giriş kapılarında yaşanan yoğunluk ve güvenlik gerekçeleriyle ziyaretçilerin Meclis'e araçla girişine sınırlama getirildi. 04.10.2023, Sputnik Türkiye
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Meclis'te 28. Dönem 2. Yasama Yılı'nın başlamasıyla milletvekillerinin seçim bölgelerinden bireysel ve gruplar halinde ziyaretçi akışı yaşanmaya başladı. Siyasi parti gruplarının toplantılarının da başlamasıyla TBMM'de yoğunluk en üst seviyeye çıktı.5 araç giriş hakkıZiyaretçilerin gruplar halinde ve araçla TBMM'ye giriş yapmak istemesi, Çankaya ve Dikmen giriş kapılarında trafiği artırdı.TBMM İdare Amirliği tarafından milletvekillerine gönderilen yazıda, Güvenlik Koordinasyon Kurulu'nun kararıyla Çankaya ve Dikmen giriş kapılarına "araçla ziyaretçi girişi" yazmaya yetkili makamlara günlük 5 araç giriş hakkı verildi.Yazı gönderildi5 aracın üzerindeki taleplerin güvenlikten sorumlu idare amirinin onayına sunulacağı ifade edilen yazıda, kararın sadece araçla giriş yapan ziyaretçiler için alındığı, araçsız ziyaretçi girişlerinde herhangi bir sınırlama bulunmadığı vurgulandı.Yazıda ayrıca "1 Ekim günü yaşadığımız terör saldırısı güvenlik uygulamalarının hassasiyetini ve bu çerçevede yapılan düzenlemeler ile alınan kararların önemini bir kez daha göstermiştir" ifadesine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20231004/icisleri-bakanligi-acikladi-ankaradaki-teror-saldirisini-gerceklestirenlerin-kimlikleri-belli-oldu-1076004369.html
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meclis, ankara, güvenlik
meclis, ankara, güvenlik

TBMM'de ziyaretçiler için 'günlük 5 araç' sınırlaması

13:05 04.10.2023
© AA / Harun ÖzalpMeclis güvenlik
Meclis güvenlik - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2023
© AA / Harun Özalp
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TBMM'nin Çankaya ve Dikmen giriş kapılarında yaşanan yoğunluk ve güvenlik gerekçeleriyle ziyaretçilerin Meclis'e araçla girişine sınırlama getirildi.
Meclis'te 28. Dönem 2. Yasama Yılı'nın başlamasıyla milletvekillerinin seçim bölgelerinden bireysel ve gruplar halinde ziyaretçi akışı yaşanmaya başladı. Siyasi parti gruplarının toplantılarının da başlamasıyla TBMM'de yoğunluk en üst seviyeye çıktı.

5 araç giriş hakkı

Ziyaretçilerin gruplar halinde ve araçla TBMM'ye giriş yapmak istemesi, Çankaya ve Dikmen giriş kapılarında trafiği artırdı.
TBMM İdare Amirliği tarafından milletvekillerine gönderilen yazıda, Güvenlik Koordinasyon Kurulu'nun kararıyla Çankaya ve Dikmen giriş kapılarına "araçla ziyaretçi girişi" yazmaya yetkili makamlara günlük 5 araç giriş hakkı verildi.

Yazı gönderildi

5 aracın üzerindeki taleplerin güvenlikten sorumlu idare amirinin onayına sunulacağı ifade edilen yazıda, kararın sadece araçla giriş yapan ziyaretçiler için alındığı, araçsız ziyaretçi girişlerinde herhangi bir sınırlama bulunmadığı vurgulandı.
Yazıda ayrıca "1 Ekim günü yaşadığımız terör saldırısı güvenlik uygulamalarının hassasiyetini ve bu çerçevede yapılan düzenlemeler ile alınan kararların önemini bir kez daha göstermiştir" ifadesine yer verildi.
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