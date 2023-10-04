Rus kozmonot yer çekimsiz ortamda gerçekleştirdiği yüz yıkama ritüelini paylaştı
18:03 04.10.2023 (güncellendi: 18:04 04.10.2023)
Rus kozmonot Konstantin Borisov Uluslararası Uzay Üssü'nde yer çekimsiz ortamda yüz yıkama ritüelini öz çekim yaparak kaydetti.
Rus kozmonot Borisov'un öz çekim yaparak kaydettiği videoda, kapalı bir su torbasından çıkan suyun yüzüne uyguladığı sırada su baloncuklarının havada kaldığı görülüyor.
Rus kozmonot, yaptığı çekimde'' Şimdi size yüzümüzü nasıl yıkadığımızı anlatacağım. Bu çok merak uyandırıcı, zira suyun bu hale geleceğini ve yüzümü bu kadar alışılmadık bir şekilde yıkayacağımı kesinlikle beklemiyordum. Burada oda sıcaklığında içme suyum var, valfi açıp yüzüme su damlacıkları koyuyorum, bakın bir çizgi oluşuyor ve eğer hareket etmezseniz su yüzümde kalıyor. Valfi böyle kapatıyoruz ve su işte bu şekilde kalıyor, hatta yüzümün üzerinde hareket ediyor, canlı gibi. Sonra onu bu şekilde alarak yüzümüzü yıkıyoruz. Neredeyse hiçbir yere dağılmıyor, panellere küçük damlalar gidebilir ancak onlar kuruyor. Daha sonra bir havlu alıp her şeyi kurutuyoruz'' ifadeleriyle ritüeli anlatıyor.
Borisov, 27 Ağustos'ta NASA SpaceX Crew Dragon uzay aracı ile Crew-7 seferiyle Uluslararası Uzay Üssü'ne ulaştı. Uzay Üssü'ndeki mürettebatta Borisov dışında NASA astronotu ve Crew-7 komutanı Jasmin Moghbeli, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Andreas Mogensen ve Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) astronotu Satoshi Furukawa da yer alıyor.
Borisov, Ekim 2022 ve Mart 2023'te istasyona gelen Anna Kikina ve Andrey Fedyaev'in ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan üçüncü Rus kozmonot oldu.
Rus kozmonot, yaptığı çekimde'' Şimdi size yüzümüzü nasıl yıkadığımızı anlatacağım. Bu çok merak uyandırıcı, zira suyun bu hale geleceğini ve yüzümü bu kadar alışılmadık bir şekilde yıkayacağımı kesinlikle beklemiyordum. Burada oda sıcaklığında içme suyum var, valfi açıp yüzüme su damlacıkları koyuyorum, bakın bir çizgi oluşuyor ve eğer hareket etmezseniz su yüzümde kalıyor. Valfi böyle kapatıyoruz ve su işte bu şekilde kalıyor, hatta yüzümün üzerinde hareket ediyor, canlı gibi. Sonra onu bu şekilde alarak yüzümüzü yıkıyoruz. Neredeyse hiçbir yere dağılmıyor, panellere küçük damlalar gidebilir ancak onlar kuruyor. Daha sonra bir havlu alıp her şeyi kurutuyoruz'' ifadeleriyle ritüeli anlatıyor.
Borisov, 27 Ağustos'ta NASA SpaceX Crew Dragon uzay aracı ile Crew-7 seferiyle Uluslararası Uzay Üssü'ne ulaştı. Uzay Üssü'ndeki mürettebatta Borisov dışında NASA astronotu ve Crew-7 komutanı Jasmin Moghbeli, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Andreas Mogensen ve Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) astronotu Satoshi Furukawa da yer alıyor.
Borisov, Ekim 2022 ve Mart 2023'te istasyona gelen Anna Kikina ve Andrey Fedyaev'in ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan üçüncü Rus kozmonot oldu.