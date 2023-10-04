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https://sputniknews.com.tr/20231004/putin-dunya-diger-ulkeleri-esarete-suruklemek-isteyen-bazi-guclerin-diktatorlugunden-kurtuluyor-1076027265.html
Putin: Dünya, diğer ülkeleri esarete sürüklemek isteyen bazı güçlerin diktatörlüğünden kurtuluyor
Putin: Dünya, diğer ülkeleri esarete sürüklemek isteyen bazı güçlerin diktatörlüğünden kurtuluyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyanın diğer ülkeleri ekonomik esarete sürüklemeye çalışan bazı güçlerin diktatörlüğünden yavaş yavaş kurtulduğunu... 04.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-04T17:23+0300
2023-10-04T17:25+0300
dünya
vladimir putin
batı
dünya
ekonomi
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Soçi yakınındaki Sirius Eğitim Merkezi'nde düzenlenen 3. Uluslararası Finansal Güvenlik Olimpiyatı'nda konuşan Putin, "Dünya, amacı yalnızca dünyanın tüm bölgelerini borca sokmak, esaret altına almak, ekonomik sömürgelere dönüştürmek ve kalkınma kaynaklarından mahrum bırakmak olan finansal ve ekonomik modelin diktatörlüğünden yavaş yavaş kurtuluyor" dedi.'Daha demokratik ve adil bir çok kutuplu dünya düzeni inşa etme süreci kaçınılmaz'Söz konusu modelin hakim olduğu, bu tür bir geleceğin çok az kişinin hoşuna gideceğini belirten Putin, "Bu nedenle insanlığın büyük bölümü için daha demokratik, dürüst, adil, bir çok kutuplu dünya düzeni inşa etme süreci kesinlikle kaçınılmaz ve tarihsel olarak gereklidir" ifadelerini kullandı.Günümüzde finans sektöründe ileri çözümler ve ileri teknolojilerin hızla geliştiğine, bunlar arasında blok zincir (blokchain) teknolojileri de dahil dijital para birimleri, dijital finansal varlıklar, yeni ödeme servisleri ve finansal hesaplaşma modelleri bulunduğuna dikkat çeken Putin, "Bu alanda, özellikle uluslararası ekonomik işbirliği söz konusu olduğunda, karşılıklı güvenin, ortakların birbirlerinin çıkarlarına saygı duymasının son derece önemli olduğunu bir kez daha belirtmek isterim" diye konuştu.'Bazı Asya ve Ortadoğu ülkeleri dijital parayla ilgili ortak proje üzerinde çalışıyor'Bir dizi Asya ve Ortadoğu ülkesinin merkez bankalarının dijital para çıkarma ve karşılıklı alışverişlerde kullanma imkanı sunan bir ortak proje üzerinde çalıştığının altını çizen Putin, "Yani hiçbir üçüncü tarafın, ödemeleri suiistimal etme veya onlara müdahale etme imkanı olmayacak. Örneğin bir işlemi engellemek, hesaplara el koymak, başkalarının para veya varlıklarına el koymak da dahil. Maalesef modern dünyada bu tür şeyler oluyor. Ancak şunu söyleyebilirim ki, bunu görünüşe göre çok da zeki olmayan, kendine güvenen yetişkinler yapıyor, zira en nihayetinde kendilerine zarar verecek hatalı eylemlerde bulunuyorlar" dedi.'Rusya'nın Avrupa'da birçok dostu olduğundan eminim'Putin, konuşması sırasında, etkinliğin organizatörlerinden birinin Avrupa ülkelerinde temel değerler arasında ailenin birinci sırada yer aldığına pek rastlanmadığını söyledi."Evet, aile değerleri de dahil geleneksel değerlerin 'öldüğüne' inanan insanlar, özellikle Kuzey Amerika ve Avrupa'da, çok agresif davranıyorlar, fakat Avrupa ülkelerinde de bizim görüşlerimizi paylaşan oldukça fazla insan var. Sadece onlar daha sessiz kalıyor ve görüşlerini açığa çıkarmıyor" diye devam eden Rusya lideri, burada kimseyi bölmeye kalkışmayacağını, aksine herkesi bu platformda birleştirmeye çalıştığını ifade etti.'Dünya para birimlerini kontrol eden ülkelerin 'finansal piramidin' en tepesinde'Dünya para birimlerini kontrol eden ülkelerin 'finansal piramidin' en tepesinde yer aldığını söyleyen Putin, bunun küresel çoğunluğun çıkarlarıyla örtüşmediğini de vurguladı.Rusya Devlet Başkanı, "Uluslararası arenada günümüzdeki tüm zorluklara rağmen, en nihayetinde bir tür görüş birliğine varacağımızı çok umuyorum. Biz kendimizi sadece, deyim yerindeyse, finansal piramidi yöneten ülkelerin çıkarlarıyla sınırlandırmayacağız. Aslında bu anlaşılabilir bir durum, zira bunlar onların ulusal para birimleriymiş gibi görünüyor. Ancak bu, insanlığın ezici çoğunluğunun mevcut çıkarlarıyla örtüşmüyor" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230930/vladimir-putin-rusya-brics-ulkelerinin-kalkinma-umutlarina-yardimci-olacak-1075893701.html
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vladimir putin, batı, dünya, ekonomi
vladimir putin, batı, dünya, ekonomi

Putin: Dünya, diğer ülkeleri esarete sürüklemek isteyen bazı güçlerin diktatörlüğünden kurtuluyor

17:23 04.10.2023 (güncellendi: 17:25 04.10.2023)
© Sputnik / Александр Вильф / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Vladivostok kentinde düzenlenen 8. Doğu Ekonomi Forumu'nun panel oturumunda
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Vladivostok kentinde düzenlenen 8. Doğu Ekonomi Forumu'nun panel oturumunda - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2023
© Sputnik / Александр Вильф
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyanın diğer ülkeleri ekonomik esarete sürüklemeye çalışan bazı güçlerin diktatörlüğünden yavaş yavaş kurtulduğunu belirtti.
Soçi yakınındaki Sirius Eğitim Merkezi'nde düzenlenen 3. Uluslararası Finansal Güvenlik Olimpiyatı'nda konuşan Putin, "Dünya, amacı yalnızca dünyanın tüm bölgelerini borca sokmak, esaret altına almak, ekonomik sömürgelere dönüştürmek ve kalkınma kaynaklarından mahrum bırakmak olan finansal ve ekonomik modelin diktatörlüğünden yavaş yavaş kurtuluyor" dedi.

'Daha demokratik ve adil bir çok kutuplu dünya düzeni inşa etme süreci kaçınılmaz'

Söz konusu modelin hakim olduğu, bu tür bir geleceğin çok az kişinin hoşuna gideceğini belirten Putin, "Bu nedenle insanlığın büyük bölümü için daha demokratik, dürüst, adil, bir çok kutuplu dünya düzeni inşa etme süreci kesinlikle kaçınılmaz ve tarihsel olarak gereklidir" ifadelerini kullandı.
Günümüzde finans sektöründe ileri çözümler ve ileri teknolojilerin hızla geliştiğine, bunlar arasında blok zincir (blokchain) teknolojileri de dahil dijital para birimleri, dijital finansal varlıklar, yeni ödeme servisleri ve finansal hesaplaşma modelleri bulunduğuna dikkat çeken Putin, "Bu alanda, özellikle uluslararası ekonomik işbirliği söz konusu olduğunda, karşılıklı güvenin, ortakların birbirlerinin çıkarlarına saygı duymasının son derece önemli olduğunu bir kez daha belirtmek isterim" diye konuştu.

'Bazı Asya ve Ortadoğu ülkeleri dijital parayla ilgili ortak proje üzerinde çalışıyor'

Bir dizi Asya ve Ortadoğu ülkesinin merkez bankalarının dijital para çıkarma ve karşılıklı alışverişlerde kullanma imkanı sunan bir ortak proje üzerinde çalıştığının altını çizen Putin, "Yani hiçbir üçüncü tarafın, ödemeleri suiistimal etme veya onlara müdahale etme imkanı olmayacak. Örneğin bir işlemi engellemek, hesaplara el koymak, başkalarının para veya varlıklarına el koymak da dahil. Maalesef modern dünyada bu tür şeyler oluyor. Ancak şunu söyleyebilirim ki, bunu görünüşe göre çok da zeki olmayan, kendine güvenen yetişkinler yapıyor, zira en nihayetinde kendilerine zarar verecek hatalı eylemlerde bulunuyorlar" dedi.

'Rusya'nın Avrupa'da birçok dostu olduğundan eminim'

Putin, konuşması sırasında, etkinliğin organizatörlerinden birinin Avrupa ülkelerinde temel değerler arasında ailenin birinci sırada yer aldığına pek rastlanmadığını söyledi.

"Evet, aile değerleri de dahil geleneksel değerlerin 'öldüğüne' inanan insanlar, özellikle Kuzey Amerika ve Avrupa'da, çok agresif davranıyorlar, fakat Avrupa ülkelerinde de bizim görüşlerimizi paylaşan oldukça fazla insan var. Sadece onlar daha sessiz kalıyor ve görüşlerini açığa çıkarmıyor" diye devam eden Rusya lideri, burada kimseyi bölmeye kalkışmayacağını, aksine herkesi bu platformda birleştirmeye çalıştığını ifade etti.

'Dünya para birimlerini kontrol eden ülkelerin 'finansal piramidin' en tepesinde'

Dünya para birimlerini kontrol eden ülkelerin 'finansal piramidin' en tepesinde yer aldığını söyleyen Putin, bunun küresel çoğunluğun çıkarlarıyla örtüşmediğini de vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı, "Uluslararası arenada günümüzdeki tüm zorluklara rağmen, en nihayetinde bir tür görüş birliğine varacağımızı çok umuyorum. Biz kendimizi sadece, deyim yerindeyse, finansal piramidi yöneten ülkelerin çıkarlarıyla sınırlandırmayacağız. Aslında bu anlaşılabilir bir durum, zira bunlar onların ulusal para birimleriymiş gibi görünüyor. Ancak bu, insanlığın ezici çoğunluğunun mevcut çıkarlarıyla örtüşmüyor" diye konuştu.
Rusya Devlet Bakanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2023
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Putin: Rusya, BRICS ülkelerinin kalkınma umutlarına yardımcı olacak
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