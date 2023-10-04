https://sputniknews.com.tr/20231004/merdan-yanardagin-yargilanmasina-baslandi-75-yila-kadar-hapsi-isteniyor-1076024828.html

Merdan Yanardağ'ın yargılanmasına başlandı: 7.5 yıla kadar hapsi isteniyor

Merdan Yanardağ'ın yargılanmasına başlandı: 7.5 yıla kadar hapsi isteniyor

Katıldığı televizyon programında terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili açıklamaları nedeniyle tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ'ın... 04.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-04T16:10+0300

2023-10-04T16:10+0300

2023-10-04T16:10+0300

türkiye

merdan yanardağ

gazeteci

ceza

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İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Merdan Yanardağ ve avukatları katıldı. Duruşmaya, CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ile bazı partililer de izleyici olarak katıldı.Duruşmada savunma yapan sanık Yanardağ, tutuklanmasının medyaya gözdağı vermek olduğunu iddia ederek, "Burada olmamın nedeni Tele1'in yaptığı yayınlar, benim gazetecilik anlayışımdır. Programın toplam süresi 50 dakika. Suçu ve suçluyu övmedim. Benim yaptığım AK Parti iktidarının politikalarını eleştirmektir." diye konuştu.Yanardağ, programda terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ı ve herhangi bir terör örgütü eylemini övmediğini iddia etti.Sosyal medyada kendisinin hedef gösterildiğini savunan sanık Yanardağ, beraatine ve tahliyesine karar verilmesini istedi.Duruşmada daha sonra cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.Mütalaada, sanık Yanardağ'ın "basın yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 aydan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.Mahkeme heyeti, mütalaanın okunmasının ardından duruşmaya ara verdi.Duruşma öncesi açıklamaDuruşma öncesi İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapan CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, 100 gündür cezaevinde olan Merdan Yanardağ'ın söylemediği sözlerin cımbızlanarak, montajlanarak ve bağlamından kopartılarak gündemleştirildiğini savundu.Yanardağ'ın adalete kavuşması için davasını takip edeceklerini belirten Özel, basın ve ifade özgürlüğünün arkasında durmayı sürdüreceklerini dile getirdi."Merdan Yanardağ'a Özgürlük Platformu Girişimi"nce yapılan açıklama da Yanardağ'ın 27 Haziran'dan bu yana tutuklu olduğu belirtilerek, tutukluluğun da cezalandırılmaya dönüştüğü öne sürüldü.İddianamedenİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Merdan Yanardağ'ın katıldığı Tele 1 adlı televizyon kanalında 20 Haziran 2023'te yayınlanan programdaki açıklamalarının "PKK/KCK silahlı terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerine başvurmayı teşvik edecek" nitelikte bulunduğu belirtiliyor.İddianamede, bu kapsamda Yanardağ'ın "basın yoluyla suçu ve suçluyu övme" ile "basın yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 1 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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