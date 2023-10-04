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Kremlin'den İstanbul'daki Rusya, ABD ve AB görüşmesine dair açıklama: Karabağ mı görüşüldü?
Kremlin'den İstanbul'daki Rusya, ABD ve AB görüşmesine dair açıklama: Karabağ mı görüşüldü?
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, ABD ve AB temsilcilerinin Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'da özel operasyona başlamadan iki gün önce Türkiye'de görüşme... 04.10.2023, Sputnik Türkiye
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ABD merkezli Politico gazetesinin kaynaklarına dayanarak verdiği habere ilişkin açıklama yapan Peskov, Rusya, ABD ve AB temsilcilerinin Karabağ'daki durumu görüşmek üzere İstanbul'da buluştuğunu ancak haberde yer verilen detayların gerçeği yansıtmadığını belirtti.Görüşmenin Politico'nun haberinde öne sürüldüğü şekilde olmadığını, haberde çok sayıda belirsizlik ve hata bulunduğunu kaydeden Peskov, "Karabağ'la ilgili birtakım temaslar gerçekten de oldu. Ancak orada yazıldığı gibi değil" dedi.Rusya Dışişleri: Gizli bir şey yokİstanbul'daki görüşmeye ilişkin bir diğer açıklama da, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'dan geldi.ABD ve AB'nin Rusya'ya başvurarak görüşme yapmak istediklerini, hatta kendisinin bunu 'temas' olarak nitelediğini anlatan Zaharova, tarafların Karabağ'daki durumu istişare ettiklerini ve gizli bir şey olmadığını vurguladı.
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kremlin, dmitriy peskov, rusya, ab, karabağ, türkiye, istanbul, azerbaycan, ermenistan, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi

Kremlin'den İstanbul'daki Rusya, ABD ve AB görüşmesine dair açıklama: Karabağ mı görüşüldü?

13:18 04.10.2023 (güncellendi: 13:39 04.10.2023)
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2023
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, ABD ve AB temsilcilerinin Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'da özel operasyona başlamadan iki gün önce Türkiye'de görüşme yaptığını doğruladı.
ABD merkezli Politico gazetesinin kaynaklarına dayanarak verdiği habere ilişkin açıklama yapan Peskov, Rusya, ABD ve AB temsilcilerinin Karabağ'daki durumu görüşmek üzere İstanbul'da buluştuğunu ancak haberde yer verilen detayların gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Görüşmenin Politico'nun haberinde öne sürüldüğü şekilde olmadığını, haberde çok sayıda belirsizlik ve hata bulunduğunu kaydeden Peskov, "Karabağ'la ilgili birtakım temaslar gerçekten de oldu. Ancak orada yazıldığı gibi değil" dedi.

Rusya Dışişleri: Gizli bir şey yok

İstanbul'daki görüşmeye ilişkin bir diğer açıklama da, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'dan geldi.

ABD ve AB'nin Rusya'ya başvurarak görüşme yapmak istediklerini, hatta kendisinin bunu 'temas' olarak nitelediğini anlatan Zaharova, tarafların Karabağ'daki durumu istişare ettiklerini ve gizli bir şey olmadığını vurguladı.
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