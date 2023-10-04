https://sputniknews.com.tr/20231004/kilicdaroglu-milli-egitim-bakanligi-milli-olmaktan-cikti-1076017136.html

Kılıçdaroğlu: Milli Eğitim Bakanlığı milli olmaktan çıktı

Kılıçdaroğlu: Milli Eğitim Bakanlığı milli olmaktan çıktı

Kılıçdaroğlu, "Milli Eğitim Bakanlığı aslında milli olmaktan çoktan çıkmış vaziyette. Milli Eğitim Bakanlığı eğer milliyse, bakandan bakana eğitim politikası... 04.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-04T14:56+0300

2023-10-04T14:56+0300

2023-10-04T14:56+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

milli eğitim bakanlığı

eğitim

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Kılıçdaroğlu, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Genel Başkanı Nejla Kurul'u sendika binasında ziyaret ederek, bir süre görüştü.Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, bir sorunu en iyi o sorunu yaşayanların anlatabileceğini, ziyaretlerinin temel nedeninin de bu olduğunu söyledi.Okulların açıldığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:Öğretmenlere "önlük baskısı yapıldığını" belirten Kılıçdaroğlu, "Siz öğretmenlere önlük göndereceğinize, çocuklara bir öğün yemek verin. Çocuk eğer okula aç geliyorsa, öğretmenle çocuk arasında ilişki kurulamaz. Hala bunu öğrenememişler. Çocuğun karnı açsa öğretmeni dinlemez. Onun birinci önceliği karnının doymasıdır." ifadesini kullandı.İktidarın hem okul sütünü hem de yemeği kestiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:Bu ülkede insanların gönüllü olarak, "eğitim için vergi istiyoruz" denildiği zaman Milli Eğitim Bakanlığına, eğitime mutlaka katkıda bulunacaklarının altını çizen Kılıçdaroğlu, çünkü her ailenin çocuğunun iyi bir eğitim almasını isteyeceğini söyledi.Devletin resmi rakamlarına göre 7 milyon 662 bin 807 çocuğun maddi yoksulluk çektiğini anlatan Kılıçdaroğlu, bu çocukların okula aç gittiklerini dile getirdi.İktidarın ve Milli Eğitim Bakanlığının bundan haberi olmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:- Soruları yanıtladıKemal Kılıçdaroğlu, açıklamalarının ardından soruları yanıtladı.Merkez Bankası Başkanı'nın, Plan ve Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanı'nın faiz artırımına nasıl ikna edildiği yönündeki soruyu, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız bilime olağanüstü değer ve önem veren bir liderdir." şeklinde yanıtladığı belirtilerek, açıklamayı nasıl değerlendirdiği sorulan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:Milli Eğitim Bakanı'nın mülakatlarla ilgili olarak "Mülakatların arkasında ben duracağım. Komisyonlar oluşturacağım" dediği hatırlatılan ve görüşü sorulan Kılıçdaroğlu, "Mülakat konusunda, bir siyasetçi verdiği sözün arkasında durmalı. Bir kişi verdiği sözün arkasında durmuyorsa ona bizim toplumda açıkça söyleniyor, yalancı denir. Bu kadar açık. Mülakatı kaldıracağım dediler. Güzel. Geldiniz kaldırın. 'Mülakatı, mülakat gibi yapacağız.' dediler. Deminki daha önceki mülakat mülakat gibi değildi. Şimdi 'mülakatın arkasında duruyorum' diyor. Kime inanacağız? Devletin nasıl yönetildiğini aslında bunlar gösteriyor bize. Sağlıklı ve tutarlı bir devlet yönetiminin olmadığını bize gösteriyor. Üzülerek ifade edeyim. Gerçek maalesef bu. Devlet sağlıklı yönetilmiyor. Savrulan bir devlet yapısı var. Savrulan bir anlayış var." şeklinde konuştu.Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un yeni anayasa turuna çıktığı hatırlatılarak, CHP olarak Meclis Başkanının yeni anayasa için randevu talebine cevaplarının ne olacağı sorulan Kılıçdaroğlu, "Meclis Başkanı gelebilir. Meclis Başkanı yeni anayasa talebiyle de gelebilir, başka amaçlarla da gelebilir. Meclis Başkanı'na bizim itiraz edecek halimiz yok. Gelsin Sayın Meclis Başkanı. Yeni bir anayasa değişikliği için gelir mi gelmez mi? Veya bir nezaket ziyareti için mi veya başka bir nedenle mi? Gelsin tabii Meclis Başkanı. Niye reddedelim?" yanıtını verdi.Anadilde eğitim konusuna nasıl baktığı da sorulan Kılıçdaroğlu, "Doğrusunu isterseniz ben öğretmen değilim. Bu konuyu biz kendi içimizde, parti olarak da tartışıyoruz. Bu konuda sadece parti içinde tartışırken ilgili, bu alanda uzmanı olan eğitimcilerle ve dünya uygulamalarını da dikkate alarak kendi aramızda tartışıyoruz." dedi.Okullarda ve eğitim kurumlarında ciddi bir cemaatleşme faaliyeti olduğu yönündeki iddialara yönelik bir soru üzerine de Kılıçdaroğlu, "Bizim okullarda oturup da bir özel araştırma yapmamız çok doğru değil. Onu okullarda görevli olan öğretmenler ve bilim insanlarının yapması lazım. Eğer böyle bir araştırma yapılırsa biz bundan memnun oluruz ve bunu kamuoyuyla da paylaşırız, kendi politikalarımızı oluşturabiliriz." diye konuştu.Anayasa Mahkemesinin, Öğretmenlik Meslek Kanunun bazı maddelerinin iptaline ilişkin gerekçeli kararı, geçen hafta yayınladığı hatırlatılarak, "Ancak 19 Kasım'da da gerçekleşecek bir Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı var. Bugün kılavuz yayınlandı. Sınav çoktan seçmeli olacak ve çevrim içi olarak yapılacak. Yorumlarınız, değerlendirmeniz nasıl olur?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

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kemal kılıçdaroğlu, milli eğitim bakanlığı, eğitim