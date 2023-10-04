https://sputniknews.com.tr/20231004/istanbulda-ilaclanan-evde-patlama-itfaiye-ekipleri-mudahale-etti-1076008965.html

İstanbul'da ilaçlanan evde patlama: İtfaiye ekipleri müdahale etti

İstanbul'da ilaçlanan evde patlama: İtfaiye ekipleri müdahale etti

İstanbul Kağıthane’de ilaçlanıp anahtar kilidine kadar bantlanan evde kapı açılınca patlama oldu. Patlamanın nedeninin gaz sıkışması olarak belirtildi. 04.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-04T10:41+0300

2023-10-04T10:41+0300

2023-10-04T10:41+0300

türkiye

böcek

böcek ilacı

patlama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/04/1076009053_0:144:888:643_1920x0_80_0_0_8d12991e1f0888de45ff7549adef3096.jpg

Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde edinilen bilgiye göre sokaktaki bir binanın 2. katında yaşayan yaşlı bir çift, 2 gün önce evini ilaçlattı. Anahtar kilidine kadar bantlayan çift, ardından evden ayrıldı. Yaklaşık 2 gün sonra eve geri gelen çift, kapıyı açar açmaz içeride sıkışan zehirli gaz, bir anda patladı. Sesleri duyan bina sakinleri ise korkuyla dışarıya çıktı. Eline kova geçiren vatandaşlar alevlere müdahale etti. Yaşanan olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışmaları yaparken, sağlık ekipleri de yaşlı çiftin ayakta tedavilerini yaptı.Böcek ilacından dolayı patlama olmuşTeyakkuza geçen polis ekipleri ise evde bir süre inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonucunda evde birkaç gün önce yapılan ilaçlama sonucunda gaz sıkışması nedeniyle patlama yaşandığı belirlendi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

https://sputniknews.com.tr/20230802/babasini-cop-evde-terk-edilmis-halde-buldu-1074285813.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

böcek, böcek ilacı, patlama