https://sputniknews.com.tr/20231004/istanbulda-ilaclanan-evde-patlama-itfaiye-ekipleri-mudahale-etti-1076008965.html
İstanbul'da ilaçlanan evde patlama: İtfaiye ekipleri müdahale etti
İstanbul'da ilaçlanan evde patlama: İtfaiye ekipleri müdahale etti
İstanbul Kağıthane’de ilaçlanıp anahtar kilidine kadar bantlanan evde kapı açılınca patlama oldu. Patlamanın nedeninin gaz sıkışması olarak belirtildi. 04.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-04T10:41+0300
2023-10-04T10:41+0300
2023-10-04T10:41+0300
türkiye
böcek
böcek ilacı
patlama
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Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde edinilen bilgiye göre sokaktaki bir binanın 2. katında yaşayan yaşlı bir çift, 2 gün önce evini ilaçlattı. Anahtar kilidine kadar bantlayan çift, ardından evden ayrıldı. Yaklaşık 2 gün sonra eve geri gelen çift, kapıyı açar açmaz içeride sıkışan zehirli gaz, bir anda patladı. Sesleri duyan bina sakinleri ise korkuyla dışarıya çıktı. Eline kova geçiren vatandaşlar alevlere müdahale etti. Yaşanan olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışmaları yaparken, sağlık ekipleri de yaşlı çiftin ayakta tedavilerini yaptı.Böcek ilacından dolayı patlama olmuşTeyakkuza geçen polis ekipleri ise evde bir süre inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonucunda evde birkaç gün önce yapılan ilaçlama sonucunda gaz sıkışması nedeniyle patlama yaşandığı belirlendi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20230802/babasini-cop-evde-terk-edilmis-halde-buldu-1074285813.html
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böcek, böcek ilacı, patlama
böcek, böcek ilacı, patlama
İstanbul'da ilaçlanan evde patlama: İtfaiye ekipleri müdahale etti
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İstanbul Kağıthane’de ilaçlanıp anahtar kilidine kadar bantlanan evde kapı açılınca patlama oldu. Patlamanın nedeninin gaz sıkışması olarak belirtildi.
Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde edinilen bilgiye göre sokaktaki bir binanın 2. katında yaşayan yaşlı bir çift, 2 gün önce evini ilaçlattı. Anahtar kilidine kadar bantlayan çift, ardından evden ayrıldı. Yaklaşık 2 gün sonra eve geri gelen çift, kapıyı açar açmaz içeride sıkışan zehirli gaz, bir anda patladı.
Sesleri duyan bina sakinleri ise korkuyla dışarıya çıktı. Eline kova geçiren vatandaşlar alevlere müdahale etti. Yaşanan olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışmaları yaparken, sağlık ekipleri de yaşlı çiftin ayakta tedavilerini yaptı.
Böcek ilacından dolayı patlama olmuş
Teyakkuza geçen polis ekipleri ise evde bir süre inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonucunda evde birkaç gün önce yapılan ilaçlama sonucunda gaz sıkışması nedeniyle patlama yaşandığı belirlendi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.