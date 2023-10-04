https://sputniknews.com.tr/20231004/ingiltere-icisleri-bakani-braverman-kitlesel-goc-kasirgasi-uyarisi-yapti-1076002596.html

İngiltere İçişleri Bakanı Braverman 'kitlesel göç kasırgası' uyarısı yaptı

İngiltere İçişleri Bakanı Braverman 'kitlesel göç kasırgası' uyarısı yaptı

İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, ülkesinin "kitlesel göç kasırgası"yla karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu. 04.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-04T01:53+0300

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dünya

ingiltere

göç

düzensiz göç

kaçak göç

yasadışı göç

suella braverman

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Braverman, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin Manchester'da düzenlenen yıllık konferansında konuştu.Ülkesinin ve dünyanın ilerleyen yıllarda "kitlesel göç kasırgası"yla karşı karşıya olacağını öne süren Braverman, ülkesinin sınırlarını korumak için elinden geleni yapacağının altını çizdi.Bakan Braverman, "20. yüzyılda kendi anne ve babamı dünyanın dört bir yanına taşıyan değişim rüzgarı, yaklaşmakta olan kasırganın yanında sadece bir rüzgardı çünkü bugün, daha yoksul bir ülkeden daha zengin bir ülkeye taşınma seçeneği milyarlarca insan için sadece bir hayal değil. Bu tamamen gerçekçi bir olasılık" dedi.Göçmenlerin İngiltere'ye kabulü konusunda İngiliz halkının nezaketinin sorgulanamayacağını söyleyen Braverman, ancak kamuoyu yoklamalarının seçmenlerin "göçün zaten çok yüksek olduğuna inandığını" gösterdiğini aktardı.İngiliz Bakan, İnsan Hakları Yasası'nın 'suçlulara üstünlük sağladığını' iddia ettiEski İngiltere Başbakanı Tony Blair hükümeti tarafından yürürlüğe konan İnsan Hakları Yasası'na atıfta bulunan Braverman, bu yasanın suçlulara ve yasa dışı göçmenlere üstünlük sağladığını öne sürdü.Bakan Braverman, "Ülkemiz, başka bir çağ için tasarlanmış uluslararası kurallardan oluşan yoğun ağın içine düşmüş ve yanlış adlandırılmış İnsan Hakları Yasası'nı geçirerek, bu kuralların etkisini artıran da İşçi Partisi'dir" ifadesini kullandı.Braverman, İnsan Hakları Yasası'nın adının "Ceza Hakları Yasası" olarak değiştirilmesi gerektiğini savundu.

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ingiltere, göç, düzensiz göç, kaçak göç, yasadışı göç, suella braverman