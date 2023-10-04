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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231004/fransiz-uzman-bati-ukraynaya-verebilecegi-tum-silahlari-verdi-1076002821.html
Fransız uzman: Batı, Ukrayna'ya verebileceği tüm silahları verdi
Fransız uzman: Batı, Ukrayna'ya verebileceği tüm silahları verdi
Fransız askeri uzman Olivier Kempf, Batı’nın Ukrayna'ya verebileceği tüm silahları verdiğini, Kiev'i uzun süre destekleyemeyeceğini ifade etti. 04.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-04T02:38+0300
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ukrayna
ukrayna krizi
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Fransız askeri uzman Olivier Kempf, İsviçre televizyonu RTS'ye verdiği demeçte, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya verebilecekleri tüm silahları sağladığını ve askeri çabalarını uzun süre sürdüremeyeceklerini söyledi.Kempf, “Uzun süren savaşların en büyük sorunu sürekli kaynaklara ihtiyaç duymalarıdır. Kaynaklar insanlarda, ama herşeyden önce materyallerde. Sonuçta Batılı ülkeler cephaneliklerinde olanı, verebilecekleri herşeyi vermiş durumdalar. Hala birkaç küçük şey sağlayabilirler ama bu, uzun vadede askeri çabalarını desteklemek için yeterli değil” dedi.Batı'nın istihbarat, askeri eğitim ve uydu desteği sağlamaya evam edebileceğini, ancak silahlar açısından değişikliklere ihtiyaç duyulacağının altını çizen uzman, "Bugün, ‘Biz hazırız ama ödeme yapmanız gerekiyor’ diyen Avrupalı ve Amerikalı silah üreticileri var. Savaş ekonomisinin zirvesindeki Ukrayna'nın GSYİH'si geçen yıl yüzde 30 düştü. Dolayısıyla asıl mesele, Ukrayna'ya silah satın almasına olanak sağlayacak mali akışın nasıl artırılacağı olacak” diye konuştu.Geçen pazartesi günü AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yıl sonuna kadar Kiev'e 2024 yılı için 5 milyar euroya yakın askeri yardım konusunda mutabakat sağlamayı umduğunu belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231003/macaristan-disisleri-bakani-szijjarto-avrupa-disindaki-dunya-ukrayna-konusunda-farkli-dusunuyor-1075975628.html
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fransa, ukrayna, ukrayna krizi, olivier kempf
fransa, ukrayna, ukrayna krizi, olivier kempf

Fransız uzman: Batı, Ukrayna'ya verebileceği tüm silahları verdi

02:38 04.10.2023
© Sputnik / Viktor Antonyuk / Multimedya arşivine gidinLisiçansk'ta çatışmalarda ele geçirilen askeri araç ve silah sergileniyor
Lisiçansk'ta çatışmalarda ele geçirilen askeri araç ve silah sergileniyor - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2023
© Sputnik / Viktor Antonyuk
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Fransız askeri uzman Olivier Kempf, Batı’nın Ukrayna'ya verebileceği tüm silahları verdiğini, Kiev'i uzun süre destekleyemeyeceğini ifade etti.
Fransız askeri uzman Olivier Kempf, İsviçre televizyonu RTS'ye verdiği demeçte, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya verebilecekleri tüm silahları sağladığını ve askeri çabalarını uzun süre sürdüremeyeceklerini söyledi.
Kempf, “Uzun süren savaşların en büyük sorunu sürekli kaynaklara ihtiyaç duymalarıdır. Kaynaklar insanlarda, ama herşeyden önce materyallerde. Sonuçta Batılı ülkeler cephaneliklerinde olanı, verebilecekleri herşeyi vermiş durumdalar. Hala birkaç küçük şey sağlayabilirler ama bu, uzun vadede askeri çabalarını desteklemek için yeterli değil” dedi.
Batı'nın istihbarat, askeri eğitim ve uydu desteği sağlamaya evam edebileceğini, ancak silahlar açısından değişikliklere ihtiyaç duyulacağının altını çizen uzman, "Bugün, ‘Biz hazırız ama ödeme yapmanız gerekiyor’ diyen Avrupalı ve Amerikalı silah üreticileri var. Savaş ekonomisinin zirvesindeki Ukrayna'nın GSYİH'si geçen yıl yüzde 30 düştü. Dolayısıyla asıl mesele, Ukrayna'ya silah satın almasına olanak sağlayacak mali akışın nasıl artırılacağı olacak” diye konuştu.
Geçen pazartesi günü AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yıl sonuna kadar Kiev'e 2024 yılı için 5 milyar euroya yakın askeri yardım konusunda mutabakat sağlamayı umduğunu belirtmişti.
Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2023
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