https://sputniknews.com.tr/20231004/fransiz-uzman-bati-ukraynaya-verebilecegi-tum-silahlari-verdi-1076002821.html

Fransız uzman: Batı, Ukrayna'ya verebileceği tüm silahları verdi

Fransız uzman: Batı, Ukrayna'ya verebileceği tüm silahları verdi

Fransız askeri uzman Olivier Kempf, Batı’nın Ukrayna'ya verebileceği tüm silahları verdiğini, Kiev'i uzun süre destekleyemeyeceğini ifade etti. 04.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-04T02:38+0300

2023-10-04T02:38+0300

2023-10-04T02:38+0300

ukrayna krizi

fransa

ukrayna

ukrayna krizi

olivier kempf

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/0b/1058585753_0:121:3077:1851_1920x0_80_0_0_0c918192df40888b99aed1cc425264e8.jpg

Fransız askeri uzman Olivier Kempf, İsviçre televizyonu RTS'ye verdiği demeçte, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya verebilecekleri tüm silahları sağladığını ve askeri çabalarını uzun süre sürdüremeyeceklerini söyledi.Kempf, “Uzun süren savaşların en büyük sorunu sürekli kaynaklara ihtiyaç duymalarıdır. Kaynaklar insanlarda, ama herşeyden önce materyallerde. Sonuçta Batılı ülkeler cephaneliklerinde olanı, verebilecekleri herşeyi vermiş durumdalar. Hala birkaç küçük şey sağlayabilirler ama bu, uzun vadede askeri çabalarını desteklemek için yeterli değil” dedi.Batı'nın istihbarat, askeri eğitim ve uydu desteği sağlamaya evam edebileceğini, ancak silahlar açısından değişikliklere ihtiyaç duyulacağının altını çizen uzman, "Bugün, ‘Biz hazırız ama ödeme yapmanız gerekiyor’ diyen Avrupalı ve Amerikalı silah üreticileri var. Savaş ekonomisinin zirvesindeki Ukrayna'nın GSYİH'si geçen yıl yüzde 30 düştü. Dolayısıyla asıl mesele, Ukrayna'ya silah satın almasına olanak sağlayacak mali akışın nasıl artırılacağı olacak” diye konuştu.Geçen pazartesi günü AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yıl sonuna kadar Kiev'e 2024 yılı için 5 milyar euroya yakın askeri yardım konusunda mutabakat sağlamayı umduğunu belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231003/macaristan-disisleri-bakani-szijjarto-avrupa-disindaki-dunya-ukrayna-konusunda-farkli-dusunuyor-1075975628.html

fransa

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fransa, ukrayna, ukrayna krizi, olivier kempf