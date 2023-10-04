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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20231004/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1076006551.html
Dolar ve euro'da son durum ne?
Dolar ve euro'da son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 27,5460 liradan, euro 28,8340 liradan güne başladı. 04.10.2023, Sputnik Türkiye
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Serbest piyasada 27,5440 liradan alınan dolar 27,5460 liradan satılıyor. 28,8320 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 28,8340 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 27,5040 lira, euronun satış fiyatı ise 28,7500 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 611 lira, çeyrek altın 2 bin 609 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 405 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 1818 puandan başladı.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.513 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 90.77 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 90.77 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 27.369 dolar seviyesinde.
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın, bitcoin, bist

Dolar ve euro'da son durum ne?

09:25 04.10.2023
© AP Photo / OZAN KOSE Türk lirası - Dolar
 Türk lirası - Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2023
© AP Photo / OZAN KOSE
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İstanbul serbest piyasada dolar 27,5460 liradan, euro 28,8340 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 27,5440 liradan alınan dolar 27,5460 liradan satılıyor. 28,8320 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 28,8340 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 27,5040 lira, euronun satış fiyatı ise 28,7500 lira olmuştu.

Gram altın ne kadar?

Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 611 lira, çeyrek altın 2 bin 609 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 405 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 1818 puandan başladı.

Borsada günün ilk rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.513 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 90.77 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 90.77 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'de son durum ne?

Bitcoin bugün 27.369 dolar seviyesinde.
euro - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2023
EKONOMİ
Dolar ve euro'da son durum ne?
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