https://sputniknews.com.tr/20231004/disisleri-bakani-fidandan-ankaradaki-teror-saldirisina-iliskin-aciklama-1076018373.html

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Ankara'daki terör saldırısına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Ankara'daki terör saldırısına ilişkin açıklama

Bakan Fidan, Ankara'daki terör saldırısına ilişkin "Güvenlik güçlerimizin çalışmaları neticesinde iki teröristin Suriye'den geldikleri, burada eğitim... 04.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-04T14:58+0300

2023-10-04T14:58+0300

2023-10-04T15:07+0300

türkiye

hakan fidan

dışişleri bakanlığı

ankara

terör

pkk

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'daki saldırıyı gerçekleştiren iki teröristin Suriye'den geldiklerinin kesinleştiğini söyledi. Bakan Fidan, Irak ve Suriye'de PKK ve YPG'ye ait bütün altyapı ve üstyapı tesislerinin yanısıra enerji noktalarının da meşru hedef haline geldiğini ifade etti. Fidan, "Üçüncü tarafların bu tesislerden uzak durmasını tavsiye ediyorum" uyarısında bulundu.

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ankara

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hakan fidan, dışişleri bakanlığı, ankara, terör, pkk