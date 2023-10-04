https://sputniknews.com.tr/20231004/disisleri-bakani-fidandan-ankaradaki-teror-saldirisina-iliskin-aciklama-1076018373.html
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Ankara'daki terör saldırısına ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Ankara'daki terör saldırısına ilişkin açıklama
Bakan Fidan, Ankara'daki terör saldırısına ilişkin "Güvenlik güçlerimizin çalışmaları neticesinde iki teröristin Suriye'den geldikleri, burada eğitim... 04.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-04T14:58+0300
2023-10-04T14:58+0300
2023-10-04T15:07+0300
türkiye
hakan fidan
dışişleri bakanlığı
ankara
terör
pkk
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'daki saldırıyı gerçekleştiren iki teröristin Suriye'den geldiklerinin kesinleştiğini söyledi. Bakan Fidan, Irak ve Suriye'de PKK ve YPG'ye ait bütün altyapı ve üstyapı tesislerinin yanısıra enerji noktalarının da meşru hedef haline geldiğini ifade etti. Fidan, "Üçüncü tarafların bu tesislerden uzak durmasını tavsiye ediyorum" uyarısında bulundu.
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hakan fidan, dışişleri bakanlığı, ankara, terör, pkk
hakan fidan, dışişleri bakanlığı, ankara, terör, pkk
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Ankara'daki terör saldırısına ilişkin açıklama
14:58 04.10.2023 (güncellendi: 15:07 04.10.2023) Abone ol
Bakan Fidan, Ankara'daki terör saldırısına ilişkin "Güvenlik güçlerimizin çalışmaları neticesinde iki teröristin Suriye'den geldikleri, burada eğitim gördükleri açıklığa kavuşmuştur" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'daki saldırıyı gerçekleştiren iki teröristin Suriye'den geldiklerinin kesinleştiğini söyledi.
Bakan Fidan, Irak ve Suriye'de PKK ve YPG'ye ait bütün altyapı ve üstyapı tesislerinin yanısıra enerji noktalarının da meşru hedef haline geldiğini ifade etti. Fidan, "Üçüncü tarafların bu tesislerden uzak durmasını tavsiye ediyorum" uyarısında bulundu.