https://sputniknews.com.tr/20231004/bos-arazide-cok-sayida-gelinlik-bulundu-1076019702.html
Boş arazide çok sayıda gelinlik bulundu
Boş arazide çok sayıda gelinlik bulundu
Sivas'ta araziye atılan bazıları parçalanmış, çok sayıda gelinlik bulundu. 04.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-04T15:14+0300
2023-10-04T15:14+0300
2023-10-04T15:14+0300
yaşam
gelinlik
gelin
sivas
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/04/1076019544_0:45:3072:1773_1920x0_80_0_0_0b62937557d550596044637a21b0a807.jpg
Şehir merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı Tavra Deresi kenarında gezenler, araziye atılmış çok sayıda gelinlik gördü.Kullanılmış olduğu görülen, bir kısmı parçalanmış gelinliklerin kim veya kimler tarafından atıldığı bilinmiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230721/kapikulede-2-milyon-tl-degerinde-kacak-gelinlik-ele-gecirildi-1073808435.html
sivas
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/04/1076019544_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_ae44e4c7aa426e2b9daa1b4efa317687.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
gelinlik, gelin, sivas
Boş arazide çok sayıda gelinlik bulundu
Abone ol
Sivas'ta araziye atılan bazıları parçalanmış, çok sayıda gelinlik bulundu.
Şehir merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı Tavra Deresi kenarında gezenler, araziye atılmış çok sayıda gelinlik gördü.
Kullanılmış olduğu görülen, bir kısmı parçalanmış gelinliklerin kim veya kimler tarafından atıldığı bilinmiyor.