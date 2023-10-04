https://sputniknews.com.tr/20231004/bos-arazide-cok-sayida-gelinlik-bulundu-1076019702.html

Boş arazide çok sayıda gelinlik bulundu

Boş arazide çok sayıda gelinlik bulundu

Sivas'ta araziye atılan bazıları parçalanmış, çok sayıda gelinlik bulundu. 04.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-04T15:14+0300

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yaşam

gelinlik

gelin

sivas

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Şehir merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı Tavra Deresi kenarında gezenler, araziye atılmış çok sayıda gelinlik gördü.Kullanılmış olduğu görülen, bir kısmı parçalanmış gelinliklerin kim veya kimler tarafından atıldığı bilinmiyor.

https://sputniknews.com.tr/20230721/kapikulede-2-milyon-tl-degerinde-kacak-gelinlik-ele-gecirildi-1073808435.html

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gelinlik, gelin, sivas