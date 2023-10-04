https://sputniknews.com.tr/20231004/batumda-meteorun-dustugu-goruntulendi-1076025997.html
Batum’da meteorun düştüğü an görüntülendi
Batum’da meteorun düştüğü an görüntülendi
Gürcistan’ın Batum kentinde bir drone pilotunun şehir merkezini görüntülediği sırada meteor düştü. 04.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-04T17:02+0300
2023-10-04T17:02+0300
2023-10-04T17:03+0300
video
batum
dünya
drone
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/04/1076026346_559:0:3069:1412_1920x0_80_0_0_406de0dcf43c955050fdb22e8f1f5f6b.png
Gürcistan’ın Batum şehrinde 3 hafta önce gece saatlerinde ışıklandırılan binaları görüntüleyen drone pilotu göktaşının şehre düştüğü anı kaydetti. Kentin yakınına düşen göktaşı şehir merkezini kısa süreliğine aydınlatırken saniyeler sonra gözden kayboldu.
batum
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/04/1076026346_873:0:2756:1412_1920x0_80_0_0_766f978358c6cb036c7f556c5afc2814.png
Batum’da meteorun düştüğü görüntülendi
Batum’da meteorun düştüğü görüntülendi
2023-10-04T17:02+0300
true
PT0M47S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
video, batum, видео, drone
video, batum, видео, drone
Batum’da meteorun düştüğü an görüntülendi
17:02 04.10.2023 (güncellendi: 17:03 04.10.2023) Abone ol
Gürcistan’ın Batum kentinde bir drone pilotunun şehir merkezini görüntülediği sırada meteor düştü.
Gürcistan’ın Batum şehrinde 3 hafta önce gece saatlerinde ışıklandırılan binaları görüntüleyen drone pilotu göktaşının şehre düştüğü anı kaydetti.
Kentin yakınına düşen göktaşı şehir merkezini kısa süreliğine aydınlatırken saniyeler sonra gözden kayboldu.