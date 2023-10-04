https://sputniknews.com.tr/20231004/bati-basini-abd-iranin-yemene-giderken-ele-gecirilen-silahlarini-ukraynaya-teslim-edecek-1076033566.html

Batı basını: ABD, İran’ın Yemen’e giderken ele geçirilen silahlarını Ukrayna'ya teslim edecek

Batı basını: ABD, İran’ın Yemen’e giderken ele geçirilen silahlarını Ukrayna'ya teslim edecek

CNN televizyonu, ABD’nin İran’ın Yemen’e doğru yoldayken ele geçirilen çok sayıdaki silahlarını Ukrayna'ya teslim edeceğini bildirdi. 04.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-04T21:31+0300

2023-10-04T21:31+0300

2023-10-04T21:31+0300

ukrayna krizi

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iran

yemen

ukrayna krizi

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CNN’nin kendi kaynaklarına dayandırarak aktardığı habere göre, Washington, Yemen yolunda İran’ın ele geçirilen çok sayıdaki silahını Kiev'e teslim etmeyi planlıyor.Haberde, “ABD, ABD ve Amerikan müttefiklerinden ek kaynak ve teçhizat bekleyen Ukrayna askerlerinin en acil ihtiyaçlarının karşılanması için ele geçirilen İran’ın binlerce silah ve mühimmatını Ukrayna'ya teslim edecek” ifadelerine yer verildi.Ocak ayında Amerikan ve Fransız donanmasında görev alan denizciler, Umman Körfezi'nde İran menşeli olduğu sanılan silahların Yemen'e sevkiyatını yapan bir gemiyi durdurmuş, gemide 3 binden fazla otomatik tüfek, 578 bin mermi ve 23 tanksavar güdümlü füze bulunmuştu.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı: İran'dan el konulan yaklaşık 1.1 milyon 7.62 mm’lik hafif silah mermisi Ukrayna'ya teslim edildiABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise ABD'nin İran'dan el konulan yaklaşık 1.1 milyon 7.62 milimetrelik hafif silah mühimmatını Ukrayna'ya transfer ettiğini bildirdi.Açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait bir geminin durdurulduğu sırada ele geçirilen mühimmatın, muhtemelen Tahran’ın desteklediği Yemen'deki Husi hareketine yönelik olduğu belirtildi.CENTCOM, “ABD, İran'ın ölümcül silah yardımının bölgeye akışını ABD ve BM yaptırımları da dahil olmak üzere tüm yasal yollarla engellemek için müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte çalışmaya kararlıdır. İran'ın istikrarsızlaştırıcı etkisine ışık tutmak ve onu sona erdirmek için elimizden gelen çabayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.Son zamanlarda Batılı ülkeler Ukrayna'ya askeri destek konusunda giderek artan sıklıkta sorun yaşıyor. Geçtiğimiz gün İngiliz Telegraph gazetesi, adı açıklanmayan üst düzey bir askeri yetkiliye atıfta bulunarak, İngiltere'nin sağlayabileceği tüm silahları Kiev'e teslim ettiğini yazdı. Yetkiliye göre Londra'da hava savunma sistemleri ve topçu mühimmatı sıkıntısı yaşanıyor.ABD Başkanı Joe Biden, geçen pazar günü Kongre tarafından onaylanan ve 17 Kasım'a kadar 45 günlük süreyle hükümetin çalışmalarına finansmanın devam ettirilmesine imkan tanıyacak yasayı imzaladı. Aynı zamanda söz konusu belgede Kiev'in ihtiyaçlarına yönelik kaynak tahsisi öngörülmüyor.

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