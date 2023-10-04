https://sputniknews.com.tr/20231004/almanyada-ukrayna-karsiti-protesto-natodan-cikmaliyiz-1076029149.html
Almanya'da Ukrayna karşıtı protesto: 'NATO'dan çıkmalıyız'
Almanya'da Ukrayna karşıtı protesto: 'NATO'dan çıkmalıyız'
Almanya'nın Düsseldorf şehrinde bir araya gelen sivil toplum örgütleri Almanya'nın Ukrayna'ya silah sevkiyatını durdurması için çağrı yaptı. 04.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-04T18:56+0300
2023-10-04T18:56+0300
2023-10-04T18:56+0300
dünya
video
almanya
düsseldorf
protesto
nato
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Almanya'nın Düsseldorf kentinde sivil toplum örgütlerinin düzenlediği gösteride Almanya'nın Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapmasına karşı protesto gerçekleşti. Gösteride protestocular tarafından "ABD 70 yıldır bir savaştan diğerine koşuyor. Sözde demokrasiyle ilgili ama gerçek amaı doğal kaynaklara erişmek ile ilgili, bu yüzden NATO'dan çıkmamız gerekiyor" sözleri yer aldı. Paylaşılan görüntülerde ellerinde çeşitli bayraklar olan protestocular, "NATO olmadan barış", "Rusya'ya karşı yaptırımları ve ekonomik savaşı durdurun", "Demokrasi sadece bağımsız gazetecilikle işler" gibi pankartlar taşıyarak Almanya'ya ve Ukrayna'ya tepki gösterdi.
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Almanya'da Ukrayna karşıtı protesto: 'NATO'dan çıkmalıyız'
Almanya'da Ukrayna karşıtı protesto: 'NATO'dan çıkmalıyız'
2023-10-04T18:56+0300
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Sputnik Türkiye
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video, видео, almanya, düsseldorf, protesto, nato
video, видео, almanya, düsseldorf, protesto, nato
Almanya'da Ukrayna karşıtı protesto: 'NATO'dan çıkmalıyız'
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Almanya'nın Düsseldorf şehrinde bir araya gelen sivil toplum örgütleri Almanya'nın Ukrayna'ya silah sevkiyatını durdurması için çağrı yaptı.
Almanya'nın Düsseldorf kentinde sivil toplum örgütlerinin düzenlediği gösteride Almanya'nın Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapmasına karşı protesto gerçekleşti.
Gösteride protestocular tarafından "ABD 70 yıldır bir savaştan diğerine koşuyor. Sözde demokrasiyle ilgili ama gerçek amaı doğal kaynaklara erişmek ile ilgili, bu yüzden NATO'dan çıkmamız gerekiyor" sözleri yer aldı.
Paylaşılan görüntülerde ellerinde çeşitli bayraklar olan protestocular, "NATO olmadan barış", "Rusya'ya karşı yaptırımları ve ekonomik savaşı durdurun", "Demokrasi sadece bağımsız gazetecilikle işler" gibi pankartlar taşıyarak Almanya'ya ve Ukrayna'ya tepki gösterdi.