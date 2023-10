https://sputniknews.com.tr/20231004/ak-parti-sozcusu-celik-kilicdaroglu-vahim-bir-skandala-imza-atti-1076033706.html

AK Parti Sözcüsü Çelik: Kılıçdaroğlu, vahim bir skandala imza attı

AK Parti Sözcüsü Çelik: Kılıçdaroğlu, vahim bir skandala imza attı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Bu Meclis'e ben Gazi Meclis demiyorum" dediğini hatırlatarak Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa... 04.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-04T21:38+0300

2023-10-04T21:38+0300

2023-10-04T21:38+0300

türkiye

ak parti

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

ömer çelik

kemal kılıçdaroğlu

azerbaycan

ilham aliyev

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0a/1074547247_0:8:3074:1737_1920x0_80_0_0_a58a289f4f9894e5fda17d873234f194.jpg

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.Çelik, AK Parti kongrelerinin dünyaya verilmiş bir mesaj niteliği de taşıdığını, bunu birçok siyasi partinin, odağın yakın takip ettiğini kaydederek, "Büyük milletimizi 7 Ekim günü kongremize davet ediyoruz. Bu büyük demokrasi buluşmasında, şöleninde Cumhurbaşkanımızın çok güçlü mesajları olacaktır" dedi.Çelik, AK Parti kongrelerinin, gelecek döneme ışık tutacak, siyasi partiler açısından oluşacak gündemi belirleyecek nitelikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarıyla geçtiğini belirterek, "Karşımızdakilerin 'değişim miydi, statüko muydu' gibisinden tartışmalar yaptığı bir dönemde, AK Parti bir kere daha siyasi geleneklerini, tecrübesini ve değişimini bir arada kucaklayacak, siyasi sentezleri, formülleri, denklemleri üretecek kapasitesini ortaya koyacaktır. Büyük milletimize şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.'Gazi sıfatını sonuna kadar hak etmiştir'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü CHP Grup Toplantısı'nda "Bu Meclis'e ben Gazi Meclis demiyorum" dediğini hatırlatan Çelik, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bu kadar vahim bir skandala imza atıldığını söyledi.Bu cümlenin yüce Meclis'e hakaret anlamına geldiğini ifade eden Çelik, şöyle konuştu:'Öyle bir hakarete, skandala imza atan ikinci bir kişi gelmemiştir'Kılıçdaroğlu'nun bu ifadesini, yüce Meclis'e dönük bu hakaretini şiddetle kınadıklarını dile getiren Çelik, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir hakarete, skandala imza atan ikinci bir kişi gelmemiştir. Bu, Türkiye'ye saldıranların bile aklından geçmeyen çok ayıp bir ifadedir" dedi.'Meclis'in meşruiyetini tartışmak kimsenin haddine düşmez'TBMM'nin iradesini tartışmayı, Meclis'in meşruiyetini ortadan kaldırmak için darbecilerin yaptığını hatırlatan Çelik, şunları kaydetti:Çelik, Kılıçdaroğlu'nun "Koltuğunu bırak" seslerine rağmen, bu tip polemiklerle koltukta kalmaya çalıştığını söyledi.'Cehaletten kaynaklanmıyorsa çok büyük yanlış'Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in İspanya ziyaretini Türkiye'nin toplantıya katılma şartı kabul edilmediği için iptal ettiğini hatırlatan Çelik, bunu takdirle karşıladıklarını ifade etti.Fransa, Almanya, Avrupa Birliği ve Ermenistan'ın katılacağı toplantıya Azerbaycan'ın da davet edildiğini ancak Türkiye'nin olmadığına dikkati çeken Çelik, "Orada Fransa oturacak ama bölge barışı için bu kadar büyük bir misyon üreten Cumhurbaşkanı'mız ve Türkiye o masada olmayacak. Tabii ki Azerbaycan ve Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edilemezdi. Onlar da bu şekilde bir tutum ortaya koydular" dedi.Çelik, Granada'da toplanacak masada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'nin olmamasının, AB'nin aynı vizyonsuzluğu sürdürdüğünü gösterdiğine işaret etti.Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın, Ermenistan ziyaretinden sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ağrı Dağı görseli kullandığına dikkati çeken Çelik, "Eğer bu cehaletten kaynaklanmıyorsa çok büyük bir yanlıştır. Bu diplomasiden bihaber olduğunu, çözümsüzlükten yana olduğunu, Dağlık Karabağ'ın asli sahibi olan Azerbaycan'a dönmesinden rahatsız olduğunu ve Ermeni diasporasının, o sözde soykırım endüstrisinin sözcüsü olmaya soyunduğunu göstermektedir. O tweeti silmelidir. Ağrı Dağı görselini bu şekilde kullanması son derece büyük bir diplomatik hatadır" diye konuştu.İçişleri Bakanlığı önündeki saldırı, bakanlığın terör örgütleri ile uyuşturucu satıcıları ve organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarıyla ilgili değerlendirmesi sorulan Çelik, "Öncelikle bütün Ankaralılara ve güvenlik güçlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu terör girişimini engelleyen kahraman polislerimizin yaptığı çok büyük bir vatanseverliktir, büyük bir fedakarlıktır. Onları özellikle tebrik ediyoruz. Türkiye güvenli bir ülkedir. Dünyanın her yerinde terör örgütlerinin bu tip eylemleri olabiliyor ama netice itibarıyla Kahramanlar Operasyonu ile de görüldüğü gibi kararlılığımız sürmektedir" ifadelerini kullandıTürkiye'nin terörle mücadelesinin kesin ilkelere, tavizsiz bir tutuma sahip olduğunu belirten Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Meclis açılış konuşmasında dediği gibi hiçbir şekilde geri çekilmek yok. Ansızın gelebiliriz ilkemiz, devletimizin terörle mücadelesinin iliklerine işlemiştir. İktidara geldiğimiz günden beri bunu sürdürüyoruz. Her gelen bakanımız bu politikayı sürdürdü ve her gelenle birlikte bu katlanarak devam etti. Anayasa'nın, hukukun verdiği yetkiler içerisinde ve aynı zamanda da hükümetlerimizin ortaya koyduğu tavizsizlik prensibi çerçevesinde Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bunu kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.Çelik, demokrasiyi, hukuk devleti anlayışını terörün yönlendirmelerine müsaade etmeden ilerleteceklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:AK Parti'nin kuruluşundan itibaren süregelen terörle mücadele politikasının aynı kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade eden Çelik, "Bazı muhalefet partilerinden açıklamalar görüyorum. Bugün de açıklama yapmışlar, 'AK Parti'de terörle mücadele konusunda fikir ayrılığı var.' Sanki hizipler var gibisinden açıklama yapmışlar. AK Parti'de terörle mücadele konusunda, terörle mücadelenin yöntemi, dozu, hedefleri konusunda herhangi bir fikir ayrılığı yoktur. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda herkes üzerine düşen görevi hakkıyla yapmaktadır. Bundan sonra da katlanarak, pekişerek bu devam edecektir" ifadelerini kullandı.- 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na ilişkin başörtüsü kararıFransa'nın 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na ilişkin başörtüsü kararına ilişkin değerlendirmesi sorulan Çelik, şu yanıtı verdi:'Bunların herhangi bir siyasi eleştiriye tahammülü olmadığı görüldü'Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün grup toplantısında Bilal Erdoğan ile ilgili açıklamalarıyla ilgili soru üzerine kent hakkı diye bir kavram olduğunu ve Türkiye'nin her yerindeki vatandaşların, belediyelerin faaliyetlerini, çalışmalarını eleştirebileceğini söyledi.Bilal Erdoğan'ın da bir vatandaş olarak, aynı zamanda birçok sivil toplum kuruluşunun yöneticisi olarak görüşlerini söylediğini ifade eden Çelik, görüşlerinde bir hakaret olmadığını, bir siyasi eleştiri olduğunu bildirdi.Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na, bu sözlere panik içerisinde cevap verilmeye kalkıldığını belirterek, "Netice itibarıyla ne oldu? Bunların herhangi bir siyasi eleştiriye tahammülü olmadığı, herhangi bir şekilde bir siyasi cevaplarının olmadığı görüldü. Bir İstanbullu olarak Bilal Bey görüşlerini ifade etmişse siz de bu görüş doğru mudur, değil midir söylersiniz, kendi siyasi eleştirinizi getirirsiniz, kendinize göre bir değerlendirme yaparsınız. Son seçim öncesinde 'Sivil toplum örgütlerine çok saygılı olacağız, sivil toplum örgütlerinin önünü açacağız' diyordunuz. Ne oldu şimdi? Bir sivil toplum örgütü lideri, bir sivil toplumcu bu konularla ilgili eleştiri getirdiği zaman niçin bunu hakaret kampanyasıyla karşılıyorsunuz?" diye konuştu.Bilal Erdoğan'ın, bir birey ve sivil toplumcu olarak görüşlerini açıkladığını anımsatan Çelik, şu ifadeleri kullandı:'Tüzük gereği görev süreniz bitmiş, şu anda fiilen aslında genel başkan değilsiniz'Çelik, Bilal Erdoğan'ın, belediyenin yetersizliği anlamında söylediklerinin çok daha fazlasını CHP'lilerin söylediğini belirterek, şöyle devam etti:Kılıçdaroğlu'nun kişilerle ilgili işinin ne olduğu, ne kadar vergi verdiğiyle ilgili sözleri olduğunu anımsatan Çelik, şu değerlendirmeyi yaptı:'Sıfır Atık Projesi, bir Türkiye kurumu olmanın ötesine geçmiştir'Çelik, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın faaliyetlerine ilişkin açıklamalarına yönelik soruya, şu yanıtı verdi:'CHP'deki tartışma, bir zihniyet farklılığının ortaya çıkardığı bir yarış değil'"CHP'de kurultay süreci devam ediyor. Kurultay sürecinde çokça gündeme gelen bir genel merkezciler, değişimciler tartışması var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Çelik, siyasi kavramların namusuna ve bunların haysiyetinin korunması gerektiğine inandığını ve bu kavramlar korunmadığında siyasi zihniyet ve yol haritasının da korunamayacağını söyledi.Değişim kelimesinin çok kıymetli bir kelime olduğunu ifade eden Çelik, değişimin bir mentaliteden başladığını, uygulamaları ve yöntemleri içerdiğini belirtti.CHP'nin kurultay sürecinde birtakım isimlerin birbirine karşı olmasından başka bir tartışma bulunmadığını kaydeden Çelik, şu değerlendirmeleri yaptı:

https://sputniknews.com.tr/20231004/kilicdaroglu-milli-egitim-bakanligi-milli-olmaktan-cikti-1076017136.html

türkiye

azerbaycan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ömer çelik, kemal kılıçdaroğlu, azerbaycan, ilham aliyev