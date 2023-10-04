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Abdulkadir Selvi: Erdoğan kongrede ne diyecek?
Abdulkadir Selvi: Erdoğan kongrede ne diyecek?
Abdulkadir Selvi, AK Parti ;Kongresi öncesinde, Erdoğan'ın konuşması ve toplantının detaylarına dair bilgiler verdi. Selvi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına... 04.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-04T09:54+0300
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ak parti
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AK Parti cumartesi günü 4. Olağanüstü Kongresi'ni gerçekleştirecek. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına dair ipuçları verdi:Selvi kongrede yerel seçimin de işaret fişeğinin atılacağını vurguladı:
https://sputniknews.com.tr/20230927/abdulkadir-selvi-ak-parti-kongresini-yazdi-erdoganin-yeni-bir-vitrin-cikarmasi-bekleniyor-1075793103.html
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abdulkadir selvi, ak parti, recep tayyip erdoğan
abdulkadir selvi, ak parti, recep tayyip erdoğan

Abdulkadir Selvi: Erdoğan kongrede ne diyecek?

09:54 04.10.2023
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Ankara Camii Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Münasebetiyle İstiklal Türküleri Lansmanı ve Temsilci Gençler ile Milli Sporcuların Buluşma Programı’na katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Ankara Camii Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Münasebetiyle İstiklal Türküleri Lansmanı ve Temsilci Gençler ile Milli Sporcuların Buluşma Programı’na katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2023
© AA
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Abdulkadir Selvi, AK Parti ;Kongresi öncesinde, Erdoğan'ın konuşması ve toplantının detaylarına dair bilgiler verdi. Selvi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına ilişkin "Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Erdoğan çok güçlü bir şekilde Cumhuriyet’i demokrasi ile buluşturma vurgusu yapacak" dedi.
AK Parti cumartesi günü 4. Olağanüstü Kongresi'ni gerçekleştirecek.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına dair ipuçları verdi:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan elbette ki yeni Türkiye Yüzyılı’ndan söz edecek, yeni anayasa çağrısını yineleyecek, Karabağ’dan söz edecek. Terörle mücadeleye değinecek. Kararlılık mesajı verecek. Ama konuşmasının ana fikrini bunlar oluşturmayacak. Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Erdoğan çok güçlü bir şekilde Cumhuriyet’i demokrasi ile buluşturma vurgusu yapacak. Bu neden önemli? Bunun bir tarihi perspektifi var mı? İsmet Paşa dönemiyle birlikte başlayıp, 27 Mayıs darbesiyle rejime damgasını vuran bir olay var. Darbelerle birlikte millet rejimin öznesi olmaktan çıkarıldı. 14 Mayıs 1950 seçimleriyle bir devrim yaşandı. O nedenle 14 Mayıs seçimlerine “beyaz devrim” denildi. Demokrat Parti, “Yeter söz milletindir” diyerek iktidar oldu. Ama 27 Mayıs’la birlikte başlayan darbeler zinciri ile millet iradesi rejimin ana öznesi olmaktan çıkarıldı. Darbeler ve vesayet kurumları rejimin ana temasını oluşturdu. Menderes’in de, Özal’ın da, bir dönemler Demirel’in de kavgasının temelinde millet iradesini rejimin ana öznesi yapmak vardı. Çok istemelerine rağmen istedikleri kadar başarılı olamadılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ana teması Cumhuriyet’i demokrasi ile taçlandırmak ve milli iradeyi rejimin ana teması yapmak olacak."
Selvi kongrede yerel seçimin de işaret fişeğinin atılacağını vurguladı:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrede aynı zamanda yerel seçim startını verecek. Kongreden sonra AK Parti hızla yerel seçim hazırlıklarına başlayacak. Adayların tespit edilmesi, seçim stratejisinin belirlenmesi, yerel seçim sloganlarının belirlenmesi ve nihayet aday tanıtımı ile birlikte sahaya çıkılacak. Muhalefet birbirini yerken Erdoğan cumartesi günü partisinin kongresini yapıp, ardından da yerel seçimler için kolları sıvayacak."
AK Parti Kongre - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2023
POLİTİKA
Abdulkadir Selvi, AK Parti kongresini yazdı: 'Erdoğan’ın yeni bir vitrin çıkarması bekleniyor'
27 Eylül, 07:48
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