Abdulkadir Selvi: Erdoğan kongrede ne diyecek?

"Cumhurbaşkanı Erdoğan elbette ki yeni Türkiye Yüzyılı’ndan söz edecek, yeni anayasa çağrısını yineleyecek, Karabağ’dan söz edecek. Terörle mücadeleye değinecek. Kararlılık mesajı verecek. Ama konuşmasının ana fikrini bunlar oluşturmayacak. Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Erdoğan çok güçlü bir şekilde Cumhuriyet’i demokrasi ile buluşturma vurgusu yapacak. Bu neden önemli? Bunun bir tarihi perspektifi var mı? İsmet Paşa dönemiyle birlikte başlayıp, 27 Mayıs darbesiyle rejime damgasını vuran bir olay var. Darbelerle birlikte millet rejimin öznesi olmaktan çıkarıldı. 14 Mayıs 1950 seçimleriyle bir devrim yaşandı. O nedenle 14 Mayıs seçimlerine “beyaz devrim” denildi. Demokrat Parti, “Yeter söz milletindir” diyerek iktidar oldu. Ama 27 Mayıs’la birlikte başlayan darbeler zinciri ile millet iradesi rejimin ana öznesi olmaktan çıkarıldı. Darbeler ve vesayet kurumları rejimin ana temasını oluşturdu. Menderes’in de, Özal’ın da, bir dönemler Demirel’in de kavgasının temelinde millet iradesini rejimin ana öznesi yapmak vardı. Çok istemelerine rağmen istedikleri kadar başarılı olamadılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ana teması Cumhuriyet’i demokrasi ile taçlandırmak ve milli iradeyi rejimin ana teması yapmak olacak."