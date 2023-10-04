3 aylık enflasyon farkı sonrası memur ve emeklinin zam oranı netleşti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SEYİR HALİ
Sağlık Bakanı'ndan toplu aşı ve kapanma açıklaması
07:05
114 dk
FETHİ YILMAZ'LA 30 DAKİKA
Sayıştay'ın denetleyemediği kurumlar
10:30
31 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Galatasaray, Manchester United deplasmanında
12:00
90 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
1 Ekim saldırısı hangi mesajları içeriyor?
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı: “Ukrayna, Rusya ile çatışmalarda en iyi dokuz tugayını kaybetti”
17:45
2 dk
SESLİ HABER
'Ukrayna'ya yardım içermeyen' bütçe taslağını onaylayan ABD'ye Borrell’den tepki: Pişman olacağız
17:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman Soskin: Zelenskiy ülkede halkı için bir toplama kampı oluşturdu
18:22
1 dk
SESLİ HABER
Biden, 'Ukrayna'ya yardım' içermeyen geçici bütçe tasarısını imzaladı
18:41
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD Kongresi: “İngiltere'nin Ukrayna’ya asker gönderme kararı Üçüncü Dünya Savaşı'nın başlangıcı olur”
19:15
1 dk
SESLİ HABER
Rusya'daki Türk inşaat işçisine ödül
19:32
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını, Biden'ın Ukrayna ordusuyla ilgili hayalini yazdı
19:49
2 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan ABD'nin 'Kiev'e yardım içermeyen' geçici bütçesine ilişkin açıklama
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Hindistan, Kanada’nın 40 diplomatını geri çağırmasını talep etti
20:31
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Eylül ayı enflasyon rakamları belli oldu
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20231004/3-aylik-enflasyon-farki-sonrasi-memur-ve-emeklinin-zam-orani-netlesti-1076004790.html
3 aylık enflasyon farkı sonrası memur ve emeklinin zam oranı netleşti
3 aylık enflasyon farkı sonrası memur ve emeklinin zam oranı netleşti
TÜİK'in enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından gözler memur ve emeklinin maaş zammına çevrildi. 3 aylık enflasyon farkının açıklanması sonrası zam... 04.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-04T07:44+0300
2023-10-04T07:44+0300
ekonomi
emekli maaşı
emeklilik maaşı
memur
memur zammı
memur maaşı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/08/1075289153_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_511bd1e2c729218e31f670f627bd6e5b.jpg
Milyonlarca memur ve emeklileri ilgilendiren eylül ayı enflasyon rakamları dün belli oldu. Eylül ayında enflasyon yüzde 4.75 artarken, yıllık bazda yüzde 61.53'e yükseldi. Bu verilere göre temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan 3 aylık dönemdeki enflasyon yüzde 25.11 olarak gerçekleşti.Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Eylül sonu itibarıyla bu rakam yüzde 18'i aşmış durumda. Sabah'ın haberine göre, bu rakama yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı ilave edilince memur zammı şimdiden yüzde 35.73 oldu.Net rakam ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verisiyle belli olacak. Yüzde 18'lik 3 aylık memur enflasyon farkı ve yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı ile meslek meslek yeni emekli ve memur maaşları şöyle hesaplandı:En düşük memur ve emekli maaşıMemur: 29 bin 884Memur emeklisi: 13 bin 405Mesleklere göre zamlı maaşlarÜniversite mezunu şube müdürünün maaşı: 44 bin 028Üniversite mezunu memurun maaşı: 31 bin 117Uzman öğretmenin maaşı 1/4: 40 bin 74Öğretmenin maaşı 1/4: 36 bin 161Başkomserin maaşı: 44 bin 266Polis memurunun maaşı: 40 bin 57Uzman doktorun maaşı 1/4: 50 bin 440Profesörün maaşı 1/4: 65 bin 301Avukatın maaşı 1/4: 41 bin 821
https://sputniknews.com.tr/20231003/enag-eylul-ayi-enflasyon-verilerini-acikladi-1075973005.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/08/1075289153_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0d5b0cd533a14f68d05fd8a8d8b5093c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
emekli maaşı, emeklilik maaşı, memur, memur zammı, memur maaşı
emekli maaşı, emeklilik maaşı, memur, memur zammı, memur maaşı

3 aylık enflasyon farkı sonrası memur ve emeklinin zam oranı netleşti

07:44 04.10.2023
© AATL
TL - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2023
© AA
Abone olTelegram
TÜİK'in enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından gözler memur ve emeklinin maaş zammına çevrildi. 3 aylık enflasyon farkının açıklanması sonrası zam oranları da netleşmeye başladı. Peki, eylül ayı verilerine göre memur ve emekli maaşına ne kadar zam yapılacak?
Milyonlarca memur ve emeklileri ilgilendiren eylül ayı enflasyon rakamları dün belli oldu. Eylül ayında enflasyon yüzde 4.75 artarken, yıllık bazda yüzde 61.53'e yükseldi. Bu verilere göre temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan 3 aylık dönemdeki enflasyon yüzde 25.11 olarak gerçekleşti.
Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Eylül sonu itibarıyla bu rakam yüzde 18'i aşmış durumda. Sabah'ın haberine göre, bu rakama yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı ilave edilince memur zammı şimdiden yüzde 35.73 oldu.
Net rakam ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verisiyle belli olacak. Yüzde 18'lik 3 aylık memur enflasyon farkı ve yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı ile meslek meslek yeni emekli ve memur maaşları şöyle hesaplandı:

En düşük memur ve emekli maaşı

Memur: 29 bin 884
Memur emeklisi: 13 bin 405

Mesleklere göre zamlı maaşlar

Üniversite mezunu şube müdürünün maaşı: 44 bin 028
Üniversite mezunu memurun maaşı: 31 bin 117
Uzman öğretmenin maaşı 1/4: 40 bin 74
Öğretmenin maaşı 1/4: 36 bin 161
Başkomserin maaşı: 44 bin 266
Polis memurunun maaşı: 40 bin 57
Uzman doktorun maaşı 1/4: 50 bin 440
Profesörün maaşı 1/4: 65 bin 301
Avukatın maaşı 1/4: 41 bin 821
Market - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2023
EKONOMİ
ENAG eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı
Dün, 09:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала