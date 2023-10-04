https://sputniknews.com.tr/20231004/3-aylik-enflasyon-farki-sonrasi-memur-ve-emeklinin-zam-orani-netlesti-1076004790.html

3 aylık enflasyon farkı sonrası memur ve emeklinin zam oranı netleşti

3 aylık enflasyon farkı sonrası memur ve emeklinin zam oranı netleşti

TÜİK'in enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından gözler memur ve emeklinin maaş zammına çevrildi. 3 aylık enflasyon farkının açıklanması sonrası zam... 04.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-04T07:44+0300

2023-10-04T07:44+0300

2023-10-04T07:44+0300

ekonomi

emekli maaşı

emeklilik maaşı

memur

memur zammı

memur maaşı

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Milyonlarca memur ve emeklileri ilgilendiren eylül ayı enflasyon rakamları dün belli oldu. Eylül ayında enflasyon yüzde 4.75 artarken, yıllık bazda yüzde 61.53'e yükseldi. Bu verilere göre temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan 3 aylık dönemdeki enflasyon yüzde 25.11 olarak gerçekleşti.Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Eylül sonu itibarıyla bu rakam yüzde 18'i aşmış durumda. Sabah'ın haberine göre, bu rakama yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı ilave edilince memur zammı şimdiden yüzde 35.73 oldu.Net rakam ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verisiyle belli olacak. Yüzde 18'lik 3 aylık memur enflasyon farkı ve yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı ile meslek meslek yeni emekli ve memur maaşları şöyle hesaplandı:En düşük memur ve emekli maaşıMemur: 29 bin 884Memur emeklisi: 13 bin 405Mesleklere göre zamlı maaşlarÜniversite mezunu şube müdürünün maaşı: 44 bin 028Üniversite mezunu memurun maaşı: 31 bin 117Uzman öğretmenin maaşı 1/4: 40 bin 74Öğretmenin maaşı 1/4: 36 bin 161Başkomserin maaşı: 44 bin 266Polis memurunun maaşı: 40 bin 57Uzman doktorun maaşı 1/4: 50 bin 440Profesörün maaşı 1/4: 65 bin 301Avukatın maaşı 1/4: 41 bin 821

https://sputniknews.com.tr/20231003/enag-eylul-ayi-enflasyon-verilerini-acikladi-1075973005.html

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