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2023 Nobel Kimya Ödülü'nün sahipleri belli oldu
2023 Nobel Kimya Ödülü'nün sahipleri belli oldu
2023 Nobel Kimya Ödülü'nün sahipleri belli oldu. Nobel Kimya Ödülü'nü 'kuantum noktalarının keşfi ve sentezinden' dolayı bilim insanları Moungi Bawendi, Louis... 04.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-04T13:02+0300
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Bilim insanları Moungi Bawendi, Louis Brus ve Aleksey Ekimov 'kuantum noktalarının keşfi ve sentezi' ile 2023 Nobel Kimya Ödülü'nü kazandı.Nanopartiküller ve kuantum noktaları LED ışıklarda ve TV ekranlarında kullanılıyor ve ayrıca kanser dokusunu çıkarırken cerrahlara yardımcı oluyor.Brus, 1972 yılında AT&amp;T Bell Labs tarafından işe alındı ve 23 yıl boyunca zamanının çoğunu nanokristaller üzerinde çalışmaya ayırdı.Paris'te doğan ve Fransa, Tunus ve ABD'de büyüyen Bawendi, doktora sonrası araştırmalarını Brus'un yanında yaptıktan sonra 1990'da MIT'ye katıldı ve 1996'da profesör oldu.Ekimov, Sovyetler Birliği'nde doğdu ve ABD'ye taşınmadan önce Vavilov Devlet Optik Enstitüsü'nde çalıştı. Ekimov 1999 yılında Nanocrystals Technology Inc. şirketinde baş bilim insanı olarak görevlendirildi.
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nobel, nobel ödülü, kimya, bilim
nobel, nobel ödülü, kimya, bilim

2023 Nobel Kimya Ödülü'nün sahipleri belli oldu

13:02 04.10.2023 (güncellendi: 13:22 04.10.2023)
© AFP 2023 / JONATHAN NACKSTRANDNobel
Nobel - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2023
© AFP 2023 / JONATHAN NACKSTRAND
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2023 Nobel Kimya Ödülü'nün sahipleri belli oldu. Nobel Kimya Ödülü'nü 'kuantum noktalarının keşfi ve sentezinden' dolayı bilim insanları Moungi Bawendi, Louis Brus ve Aleksey Ekimov kazandı.
Bilim insanları Moungi Bawendi, Louis Brus ve Aleksey Ekimov 'kuantum noktalarının keşfi ve sentezi' ile 2023 Nobel Kimya Ödülü'nü kazandı.

Nanopartiküller ve kuantum noktaları LED ışıklarda ve TV ekranlarında kullanılıyor ve ayrıca kanser dokusunu çıkarırken cerrahlara yardımcı oluyor.
Brus, 1972 yılında AT&T Bell Labs tarafından işe alındı ve 23 yıl boyunca zamanının çoğunu nanokristaller üzerinde çalışmaya ayırdı.

Paris'te doğan ve Fransa, Tunus ve ABD'de büyüyen Bawendi, doktora sonrası araştırmalarını Brus'un yanında yaptıktan sonra 1990'da MIT'ye katıldı ve 1996'da profesör oldu.

Ekimov, Sovyetler Birliği'nde doğdu ve ABD'ye taşınmadan önce Vavilov Devlet Optik Enstitüsü'nde çalıştı. Ekimov 1999 yılında Nanocrystals Technology Inc. şirketinde baş bilim insanı olarak görevlendirildi.
Katalin Kariko ve Drew Weissman - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2023
YAŞAM
2023 Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri belli oldu
2 Ekim, 13:16
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