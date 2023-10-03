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Yunan korgeneral, Türkiye'yi kötülemek isterken övdü: 'Askeri olarak bizden çok daha üstünler’
Yunan korgeneral, Türkiye'yi kötülemek isterken övdü: 'Askeri olarak bizden çok daha üstünler’
Yunan Korgeneral Baltzois, Türkiye hakkında 'saldırgan ve tehlikeli' derken, Türkiye'nin savunma sanayi ve askeri gücünün çok daha üstün olduğunu vurguladı. 03.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-03T11:57+0300
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Yunan medyasına konuşan emekli Korgeneral ve Yunanistan Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Yannis Baltzois, Türkiye'nin oldukça 'saldırgan ve tehlikeli' bir ülke olduğunu iddia etti. Baltzois, The Economist gibi dergilerin gerekçelerini kullanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'kötü' göstermeye çalıştı ve Türkiye'nin bölgedeki niyetinin 'iyi olmadığını' belirtti. The Economist dergisi, Türkiye'deki seçim süreci boyunca dergi kapağında "2023'in en önemli seçimi, Erdoğan gitmeli, Türkiye bir diktatörlük" gibi birçok slogan paylaşmıştı. Seçim sonrasında ise farklı bir politika izleyip, Cumhurbaşkanı'nı öven metinler yayınlamıştı. İki ülkenin ordu karşılaştırmasını yaptıBaltzois ayrıca, "İki ülkenin askeri dengesini incelerken küresel jeopolitik değerler ve ilkeleri de dikkat almak gerekir" ifadelerini kullandı. İki ülkenin ordu karşılaştırması yapan emekli Korgeneral, Global Firepower adlı sitenin paylaştığı 'Güç endeksi puanı' karşılaştırmasında Türkiye'nin 145 ülke arasında 11'inci olduğunu belirtirken, Yunanistan'ın ise 30'uncu sırada yer aldığını belirtti. Yunan kaynaklarına göre de bir liste yayınlayan gazete de Türkiye ve Yunanistan'ın hava gücü, donanma ve kara gücü olarak karşılaştırdı. Listede Türkiye'nin çoğu alanda Yunanistan'a karşı üstün olduğu görüldü. Bunun üzerine emekli Korgeneral, "Şiddetli bir çatışma durumunda sayıların mutlaka önemli olduğunu ifade etmeliyiz; ancak bu tür durumlar önemli olanın nicelik değil, personelin niteliği, morali ve kalitesi olduğu görmekteyiz. Mücadelenin adaleti ve özellikle de mukaddes vatanın savunulması söz konusu" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230926/msb-yunanistan-sinirindan-yasadisi-yollarla-girmeye-calisan-11i-feto-uyesi-17-kisi-yakalandi-1075778692.html
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yunanistan, global firepower, global firepower şirketi, yunan, yunan askerleri, türkiye
yunanistan, global firepower, global firepower şirketi, yunan, yunan askerleri, türkiye

Yunan korgeneral, Türkiye'yi kötülemek isterken övdü: 'Askeri olarak bizden çok daha üstünler’

11:57 03.10.2023 (güncellendi: 12:13 03.10.2023)
© AA / Ömer Ürer 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2023
© AA / Ömer Ürer
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Yunan Korgeneral Baltzois, Türkiye hakkında 'saldırgan ve tehlikeli' derken, Türkiye'nin savunma sanayi ve askeri gücünün çok daha üstün olduğunu vurguladı.
Yunan medyasına konuşan emekli Korgeneral ve Yunanistan Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Yannis Baltzois, Türkiye'nin oldukça 'saldırgan ve tehlikeli' bir ülke olduğunu iddia etti. Baltzois, The Economist gibi dergilerin gerekçelerini kullanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'kötü' göstermeye çalıştı ve Türkiye'nin bölgedeki niyetinin 'iyi olmadığını' belirtti.
The Economist dergisi, Türkiye'deki seçim süreci boyunca dergi kapağında "2023'in en önemli seçimi, Erdoğan gitmeli, Türkiye bir diktatörlük" gibi birçok slogan paylaşmıştı. Seçim sonrasında ise farklı bir politika izleyip, Cumhurbaşkanı'nı öven metinler yayınlamıştı.

İki ülkenin ordu karşılaştırmasını yaptı

Baltzois ayrıca, "İki ülkenin askeri dengesini incelerken küresel jeopolitik değerler ve ilkeleri de dikkat almak gerekir" ifadelerini kullandı. İki ülkenin ordu karşılaştırması yapan emekli Korgeneral, Global Firepower adlı sitenin paylaştığı 'Güç endeksi puanı' karşılaştırmasında Türkiye'nin 145 ülke arasında 11'inci olduğunu belirtirken, Yunanistan'ın ise 30'uncu sırada yer aldığını belirtti.
Yunan kaynaklarına göre de bir liste yayınlayan gazete de Türkiye ve Yunanistan'ın hava gücü, donanma ve kara gücü olarak karşılaştırdı. Listede Türkiye'nin çoğu alanda Yunanistan'a karşı üstün olduğu görüldü. Bunun üzerine emekli Korgeneral, "Şiddetli bir çatışma durumunda sayıların mutlaka önemli olduğunu ifade etmeliyiz; ancak bu tür durumlar önemli olanın nicelik değil, personelin niteliği, morali ve kalitesi olduğu görmekteyiz. Mücadelenin adaleti ve özellikle de mukaddes vatanın savunulması söz konusu" ifadelerini kullandı.
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