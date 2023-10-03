https://sputniknews.com.tr/20231003/yeniden-gorulen-palu-ailesi-davasinda-karar-1075989378.html
Yeniden görülen Palu ailesi davasında karar
Yeniden görülen Palu ailesi davasında karar
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 13 yıl önce kaybolan Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin davada, sanık Tuncer Ustael 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek... 03.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-03T16:50+0300
2023-10-03T16:50+0300
2023-10-03T17:08+0300
türkiye
palu ailesi olayı
palu
karar
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Kocaeli'de yeniden görülen Palu ailesi davasında karar çıktı. 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Tuncer Ustael, tutuksuz sanıklar Emine Ustael, Hava, İsa ve Ayşe Palu ile taraf avukatları hazır bulundu, Fatih Palu ise duruşmaya katılmadı.Müdafileri olmadığı için bir önceki celsede bozma kararına ilişkin görüşleri alınamayan İsa ve Ayşe Palu, haklarında beraat kararı verilmesini talep etti.Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Tuncer Ustael'in 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, diğer sanıkların ise 'kasten öldürmeye yardım' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.Söz verilen sanık Tuncer Ustael, "İdamsa idam, ölümse ölüm. Veremeyeceğim hesap yok" dedi.Emine Ustael de gerçek suçluların dışarda olduğunu iddia ederek, "Biz işlemediğimiz suçlardan ceza alıyoruz. Herkese hakkımı haram ediyorum" ifadelerini kullandı.Diğer sanıklar da beraat talebinde bulundu.Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Tuncer Ustael'i canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme'suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Emine Ustael ile Hava, İsa ve Ayşe Palu'yu 'kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 12 yıl altışar ay hapis cezasına mahkum etti.Fatih Palu'ya ise suçun işlendiği tarihte yaşı 18'den küçük olduğu için 8 yıl 4 ay hapis cezası veren mahkeme, sanık Tuncer Ustael'in tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanıklara ise tutuklu kaldıkları süre göz önüne alınarak yalnızca yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanmasına hükmetti.
https://sputniknews.com.tr/20230719/palu-ailesi-davasinda-karar-tuncer-ustael-muebbet-hapis-cezasina-carptirildi-1073712777.html
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palu ailesi olayı, palu, karar
palu ailesi olayı, palu, karar
Yeniden görülen Palu ailesi davasında karar
16:50 03.10.2023 (güncellendi: 17:08 03.10.2023) Abone ol
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 13 yıl önce kaybolan Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin davada, sanık Tuncer Ustael 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 5 aile üyesi ise 8 yıl 4 ay ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.
Kocaeli'de yeniden görülen Palu ailesi davasında karar çıktı. 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Tuncer Ustael, tutuksuz sanıklar Emine Ustael, Hava, İsa ve Ayşe Palu ile taraf avukatları hazır bulundu, Fatih Palu ise duruşmaya katılmadı.
Müdafileri olmadığı için bir önceki celsede bozma kararına ilişkin görüşleri alınamayan İsa ve Ayşe Palu, haklarında beraat kararı verilmesini talep etti.
Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Tuncer Ustael'in 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, diğer sanıkların ise 'kasten öldürmeye yardım' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
Söz verilen sanık Tuncer Ustael, "İdamsa idam, ölümse ölüm. Veremeyeceğim hesap yok" dedi.
Emine Ustael de gerçek suçluların dışarda olduğunu iddia ederek, "Biz işlemediğimiz suçlardan ceza alıyoruz. Herkese hakkımı haram ediyorum" ifadelerini kullandı.
Diğer sanıklar da beraat talebinde bulundu.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Tuncer Ustael'i canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme'suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Emine Ustael ile Hava, İsa ve Ayşe Palu'yu 'kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 12 yıl altışar ay hapis cezasına mahkum etti.
Fatih Palu'ya ise suçun işlendiği tarihte yaşı 18'den küçük olduğu için 8 yıl 4 ay hapis cezası veren mahkeme, sanık Tuncer Ustael'in tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanıklara ise tutuklu kaldıkları süre göz önüne alınarak yalnızca yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanmasına hükmetti.