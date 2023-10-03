Türk baklava ustası sabahları işe Boğaz'ı yüzerek gidiyor

Baklava Ustası Mehmet Seçkin İstanbul trafiğiyle mücadele için sıra dışı bir yol izliyor.



Seçkin, sabahları işe gitmek için Boğaz'ı yüzerek geçiyor.



Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na yüzerek geçen Seçkin, bu yolu seçmesindeki en büyük sebebinin trafikte vakit kaybetmek istememek olduğunu söylüyor.



Seçkin ve arkadaşları sabahın erken saatlerinde kalkıp işe gitmek için Üsküdar'dan Sarayburnu'na yüzüyor. Sabah 5.30'da Üsküdar sahilden 20 dakika içerisinde Sarayburnu'na geçen Seçkin ve arkadaşları, iş saati oluşan trafik sorununa karşı bu yöntemi uygulayarak işine gidiyor.



Seçkin ve arkadaşları yanında getirdikleri kıyafetlerin ıslanmaması için yüzmeye başlamadan önce su geçirmez çantayı şişirerek kıyafetleri içine koyuyorlar. Ardından su geçirmez çantayla yüzerek karşıya geçiyorlar.



Yapılan röportajda Seçkin ''Biz bu işi öncelik olarak spor için yapıyoruz. Daha sonra trafik sorunu çekmemek için yapıyoruz. Buradan marmaraya bineceğim, vapura bineceğim sis olacak, yağış olacak ve iptal olacak. Biz bunu yaşamamak için buradan atlıyoruz hemen denize. Üsküdar'dan tarihi selamlayarak Sarayburnu'na geçiyoruz. Oradan da işimize gidiyoruz. Zihnimde pozitif olarak işe başlıyorum. Trafik hiç çekilmiyor, gerçekten sıkıntı. Burada birkaç arkadaşla birlikte denize gireceğiz. Seviyoruz biz bu durumu, Üsküdar'ı seviyoruz, Sarayburnu'nu seviyoruz, denizi seviyoruz.'' sözlerine yer verdi.



Üsküdar ve Sarayburnu arasındaki yolculuk yaklaşık 3 kilometrelik mesafeye denk geliyor.



