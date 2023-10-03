https://sputniknews.com.tr/20231003/trabzonspor-kulubu-baskani-ertugrul-dogan-pfdkya-sevk-edildi-1075998314.html
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan PFDK'ya sevk edildi
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. 03.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-03T22:06+0300
2023-10-03T22:06+0300
2023-10-03T22:07+0300
spor
ertuğrul doğan
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
pfdk
trabzonspor
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TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan'ı Siltaş Yapı Pendikspor maçının ardından hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında yaptığı konuşma nedeniyle PFDK'ya gönderdi.Müşavirlik, Trendyol Süper Lig'den Beşiktaş ile Mondihome Kayserispor'u çirkin ve kötü tezahürat ile saha olaylarından, Fenerbahçe'yi ise çirkin ve kötü tezahürattan disipline verdi.Trabzonspor antrenörlerinden Nino Bule ile Siltaş Yapı Pendikspor antrenörü Ragıp Başdağ da disipline gönderildi.Hukuk Müşavirliği, Trendyol 1. Lig'den Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, futbolcu Caner Erkin ile Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'ı da farklı gerekçelerle disiplin kuruluna sevk etti.Ayrıca Ümraniyespor, Tuzlaspor, Astor Enerji Şanlıurfaspor, Bitexen Giresunspor, Kocaelispor, Sakaryaspor ve Eyüpspor da 1. Lig'den PFDK'ya gönderilen kulüpler oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230818/pfdk-super-ligden-8-kulube-para-cezasi-verdi-1074731120.html
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ertuğrul doğan, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), pfdk, trabzonspor
ertuğrul doğan, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), pfdk, trabzonspor
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan PFDK'ya sevk edildi
22:06 03.10.2023 (güncellendi: 22:07 03.10.2023) Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan'ı Siltaş Yapı Pendikspor maçının ardından hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında yaptığı konuşma nedeniyle PFDK'ya gönderdi.
Müşavirlik, Trendyol Süper Lig'den Beşiktaş ile Mondihome Kayserispor'u çirkin ve kötü tezahürat ile saha olaylarından, Fenerbahçe'yi ise çirkin ve kötü tezahürattan disipline verdi.
Trabzonspor antrenörlerinden Nino Bule ile Siltaş Yapı Pendikspor antrenörü Ragıp Başdağ da disipline gönderildi.
Hukuk Müşavirliği, Trendyol 1. Lig'den Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, futbolcu Caner Erkin ile Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'ı da farklı gerekçelerle disiplin kuruluna sevk etti.
Ayrıca Ümraniyespor, Tuzlaspor, Astor Enerji Şanlıurfaspor, Bitexen Giresunspor, Kocaelispor, Sakaryaspor ve Eyüpspor da 1. Lig'den PFDK'ya gönderilen kulüpler oldu.