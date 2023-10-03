https://sputniknews.com.tr/20231003/taylandda-elektrikli-bir-tarantula-kesfedildi-1075981627.html

Tayland'da 'elektrikli' bir tarantula keşfedildi

Tayland'da 'elektrikli' bir tarantula keşfedildi

Bilim insanları Tayland'da parlak mavi renge sahip nadir görülen yeni bir tarantula türü keşfetti. 03.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-03T15:18+0300

2023-10-03T15:18+0300

2023-10-03T15:18+0300

yaşam

keşif

tarantula

örümcek

tayland

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harvard üniversitesi

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Tayland'ın güneyinde nadir görülen parlak mavi renklere sahip yeni bir tarantula türü keşfedildi. Örümcek, ülkenin güneyindeki Phang-nga eyaletindeki ormanda bulundu. Örümceğe Chilobrachys natanicharum adı verildi. Tayland'daki Khon Kaen Üniversitesi'nden Narin Chompupphuang bu keşfi şöyle açıklıyor: "Elektrik kıvılcımlarını andıran büyüleyici mavi-mor renk tonuna sahip yeni bir tarantula türü bulduk."Chilobrachys natanicharum adlı örümcek, evcil hayvan ticaretinde zaten elektrik mavisi tarantula olarak biliniyordu ancak Zookeys dergisinde yayımlanan yakın tarihli bir çalışma sonunda onun benzeri olmayan bir tür olduğunu doğruladı. Çalışmada belirtildiği üzere, tarantulanın rengi bilim insanları için dikkat çekici çünkü böyle bir mavi renk tonu doğada son derece nadir görülüyor.Harvard Üniversitesi'nden Evrimsel Biyolog Sarah Kariko, bilinen 900 tarantula türünden yalnızca yüzde dördünün mavi renkte olduğunu söyledi. Kariko, bir nesnenin mavi görünmesi için yüksek enerjili mavi ışığı yansıtırken çok az miktarda enerji emmesi gerektiğini belirtirken sözlerine bu durumun oldukça nadir göründüğünü ekledi.Pittsburgh merkezli bağımsız bir araknolog ve bilim iletişimcisi olan Sebastian Echeverri, tarantulanın ana atasının muhtemelen bir miktar maviye sahip olduğunu veya mavi nanoyapılar üretebileceğini belirtti.Echeverri, 2020 yılında yeşil ve mavinin tarantulalarda birbirinden bağımsız olarak birçok kez evrimleştiğini gösteren bir çalışmaya dikkat çekiyor ve bu da renklerin yaşamlarında çok önemli bir rol oynadığını öne sürdü.Başka bir çalışmada ise mavi rengin hayvan türkleri arasında özellikle kuşlarda, balıklarda ve kelebeklerde bulunduğunu belirtilirken tarantulanın mavi renginin ise pigment yapısında kaynaklanmadığı, yapısal renklenmeden kaynaklanabileceği belirtildi.Virginia Tech'te doçent olan ve örümcek renkleri konusunda Kariko ile birlikte çalışan Ling Li, bu tür yapısal renklerin genellikle renk oynaşması yarattığını belirterek, "Tıpkı bir tavus kuşu tüyü gibi. Açınızı değiştirirseniz renk biraz değişir" sözlerine yer verdi.Buna ek olarak birçok hayvanın yırtıcıları uyarmak, kendilerini kamufle etmek veya eşlerini çekmek için genellikle parlak renkler geliştirebileceğini de ifade edildi.

https://sputniknews.com.tr/20190328/zehirli-ve-guzel-orumcek-tarantula-sahip-eller-1038478439.html

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keşif, tarantula, örümcek, tayland, virginia, harvard üniversitesi, pittsburgh, elektrik