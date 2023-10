Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Kısa film yarışması düzenleyeceğiz

https://sputniknews.com.tr/20231003/tarim-ve-orman-bakani-yumakli-kisa-film-yarismasi-duzenleyecegiz-1075998913.html

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bu yıl içerisinde duyurusunu yapmayı planladığımız kısa film yarışması ile dijital çağda Bakanlığımızı Teknofest... 03.10.2023, Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, '13. Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nın ödül törenine katıldı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara’da gerçekleştirilen törende bir konuşma gerçekleştiren Bakan Yumaklı, yarışmanın 13 yıldır aralıksız devam ettiğinin önemine işaret ederek, "Bu yılki yarışmamızı geçtiğimiz yıldan itibaren Türkiye'de üretimin ama özellikle de tarımsal üretimin öneminin bize kattıklarına vurgu yapmak için 'Sen Üret Yeter' mottosuyla düzenledik. Amacımız Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında üretimin ve üreticinin yüzyılı olarak damga vurmak. Şimdi o heyecanlı zamanı, ödül törenini yaşayacağız" ifadelerini kullandı.'Tarım ve ormanı sanattan ayrı düşünemeyiz'Tarım ve ormanın hayatın içerisinde olduğunu söyleyen Yumaklı, "Tarım ve ormanı sanattan ayrı düşünemeyiz. Tarım tek bir kavram ya da tek bir sözcükle tanımlanamayacak kadar büyük ve geniş anlamlar taşır. Tarım hayatın her alanı ve her anıdır. Yeri gelir sofradaki bir yemektir, yeri gelir çalışma hayatımızda bir iştir. Orman nefesimizdir, oksijendir yani hayatın kendisidir. Bu yüzden yaşamın objektifi tarım, orman ve insanı her daim aynı karede fotoğraflamıştır" dedi. Yumaklı, yarışmayı Anadolu’da tarım kültürünü ölümsüzleştiren bir misyon olarak gördüklerini belirterek, şöyle devam etti: Yarışmanın gelecek nesillere armağan edilmesi noktasında önemli görüldüğünü aktaran Yumaklı, "Eserlerin bu mekanlarda sınırlı kalmasını istemiyoruz. Fotoğraf sergisini ülkemizin çeşitli yörelerinde bulunan özel ve önemli sergi alanlarında yayılmasını sağlayacağız. Sadece bizim değil, ülkemizi ziyaret eden turistlerin görmesi amacıyla İstanbul, Antalya, İzmir ve Ankara’daki havalimanlarında sergilenmek üzere sanatseverlerin beğenisine sunacağız" diye konuştu.'Gençlerin enerjisine bütün sektörlerin ihtiyacı var ama tarım sektörünün çok daha ihtiyacı var'Bakanlık olarak yeni bir sanatsal etkinlik hayata geçireceklerini aktaran Yumaklı, "Bu yıl içerisinde duyurusunu yapmayı planladığımız kısa film yarışması ile dijital çağda bakanlığımızı Teknofest gençliği ile tekrar buluşturacağız. Gençlerimizi şimdiden buna hazırlanmaya davet ediyorum. Bu ilgiler sanatsal alanda kalmasın. Gençlerin enerjisine bütün sektörlerin ihtiyacı var ama tarım sektörünün çok daha ihtiyacı var. Gençlerimizi tarımsal alanda girişimcilik ruhlarını harekete geçirmeye ve özel olarak hazırladığımız, farklı hibe destekleriyle bu sektörün içerisinde yer almalarını istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

