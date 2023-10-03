https://sputniknews.com.tr/20231003/sarkici-hadisenin-seren-serengil-arto-ve-bircan-baliye-actigi-tazminat-davasinda-karar-1075995046.html

Şarkıcı Hadise’nin, Seren Serengil, Arto ve Bircan Bali'ye açtığı tazminat davasında karar

Şarkıcı Hadise’nin, Seren Serengil, Arto ve Bircan Bali'ye açtığı tazminat davasında karar

Şarkıcı Hadise’nin bir televizyon programında, Reza Zarrab’la ilişki yaşadığını öne süren 3 sunucuya ve televizyon programına açtığı davada karar açıklandı... 03.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-03T19:11+0300

2023-10-03T19:11+0300

2023-10-03T19:13+0300

yaşam

hadise

dava

karar

arto

seren serengil

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Şarkıcı Hadise, bir televizyon programında Reza Zarrab’la ilişki yaşadığını öne sürerek kendisine ağır hakaretlerde bulunulduğunu, onur, şeref ve saygınlığının zedelendiğini iddia ederek sunucu Bircan Bali, Seren Serengil, Arto ve televizyon programı yetkilisine manevi tazminat davası açmıştı. Olaya ilişkin dava İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde karara bağlandı. Duruşmaya Hadise’nin avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu ile davalı tarafların avukatları katıldı.'Müvekkil manevi olarak zarar görmüştür'Duruşmada söz alan Hadise’nin avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu, "Davaya konu yayında üç sunucu, kin ve nefret ile müvekkilime davaya konu ifadeleri kullanmıştır. Söz konusu eylemler sebebiyle müvekkilin kişilik hakları saldırıya uğramıştır. Müvekkil manevi olarak zarar görmüştür. Davamızın kabulüne karar verilsin" dedi.Davalı 3 sunucu ile televizyon programının avukatları ise, müvekkillerinin söz konusu ifadelerinin kişilik haklarına saldırı içermediğini belirterek davanın reddini talep etti.20 bin TL’lik manevi tazminat ödenmesine hükmettiKararını açıklayan mahkeme, davalı 3 sunucu ile televizyon programı yetkilisinin toplam 20 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

https://sputniknews.com.tr/20230601/hadiseden-3-sunucuya-tazminat-davasi-1071868329.html

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