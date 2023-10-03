Rusya'da köprüden atılan hamile kadını kurtarmıştı: Türk vatandaşına ödül

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
S&P, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Erdoğan’dan Meclis açılışında önemli açıklamalar
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişimi
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Ukrayna, iki NATO üyesi tarafından sırtından bıçaklandı
15:35
2 dk
SESLİ HABER
Eski İngiltere Savunma Bakanı’ndan Kiev’e çağrı: 'Daha fazla genci orduya alın'
15:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
ABD'li düşünce kuruluşundan olası Rusya-NATO çatışmasıyla ilgili üç senaryo
17:42
2 dk
SESLİ HABER
Mısır'da arkeologlar 5 bin yıllık şarap içeren testiler keşfetti
17:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Kanada basını: Hunka ve ailesi yüzlerini göstermekten korkuyor
18:23
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz Silahlı Kuvvetleri Başkanı: Rusya'nın savunma hattı Batı'nın düşündüğünden daha güçlü
18:37
3 dk
SESLİ HABER
Nikaragua Dışişleri Bakanı, Batı'nın Rusya'yı istikrarsızlaştırmak için Ukrayna'yı kullandığını söyledi.
18:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
Kanadalı eski bakan: ‘Ülke Nazi savaş suçlularının sığınağı haline geldi’
19:16
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: ABD ya Ukrayna’dan vazgeçecek, ya da asker gönderecek
19:32
1 dk
SESLİ HABER
Kuzey Kore'den ABD'ye uyarı: “Müdahale girişimleriniz çizgiyi aşıyor”
19:45
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz medyası: Londra, Karadeniz'deki ticari gemileri Rusya'dan ‘korumak’ için hazırlıklara başladı
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Meksika sınırına giden Musk'tan ABD'li siyasetçilere 'Ukrayna' serzenişi
20:12
2 dk
SESLİ HABER
Rusya, yaptırımlara rağmen gübre ihracatını sürdürüyor
20:27
2 dk
SESLİ HABER
Slovakya'da 'Zelenskiy'e yardımı keseceğiz' diyen Robert Fico seçimlerden galip çıktı
20:38
2 dk
SESLİ HABER
Şoygu: “Dünyadaki durum, BDT ülkelerinin güçlü orduya sahip olmasını zorunlu kılıyor”
20:51
2 dk
SEYİR HALİ
Sağlık Bakanı'ndan toplu aşı ve kapanma açıklaması
07:05
114 dk
FETHİ YILMAZ'LA 30 DAKİKA
Sayıştayın denetleyemediği kurumlar
10:30
31 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Galatasaray, Manchester United deplasmanında
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Okullarda imamlar mı görevlendirilecek?
15:08
73 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20231003/rusyada-kopruden-atilan-hamile-kadini-kurtarmisti-turk-vatandasina-odul-1075977587.html
Rusya'da köprüden atılan hamile kadını kurtarmıştı: Türk vatandaşına ödül
Rusya'da köprüden atılan hamile kadını kurtarmıştı: Türk vatandaşına ödül
Temmuz ayında Rusya'nın kuzeydoğusundaki Magadan kentinde hamile bir kadını ölümün eşiğinden çekip alan Türk inşaat işçisi İmam Atalay ödüle layık görüldü. 03.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-03T11:47+0300
2023-10-03T11:47+0300
dünya
rusya
magadan
türk
rusya soruşturma komitesi
madalya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/03/1075977925_0:13:531:311_1920x0_80_0_0_f334059490b432efe0233bf05a6a2e68.png
Rusya Soruşturma Komitesi Magadan Bölge Müdürlüğü Birim Müdürü Aleksandra Prosina, düzenlenen törenle Atalay'a hamile kadının kurtarılmasındaki rolü nedeniyle kurumun 'Yiğitlik ve Cesaret' madalyasını takdim etti.Kurumdan yapılan açıklamaya göre Atalay, Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin'in talimatıyla ödüllendirildi.Ölümün eşiğinden dönen hamile kadın ve kurum çalışanları, Atalay'a gösterdikleri cesaret için şükran ve minnetlerini sundu.Temmuz ayında liman kenti Magadan'da iki kişi, bizzat tanıdıkları hamile kadını Ola Nehri'ne atmıştı. Magadan'daki yeni havalimanın yapımında çalışan Türk inşaat işçisi İmam Atalay, nehirde balık tuttuğu sırada olay anına tanıklık etmiş, suya atlayarak hamile kadının hayatını kurtarmıştı.Magadan Valisi Sergey Nosov, Atalay'a şükranlarını sunarak kendisine ödül vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20230721/rusyada-bir-turk-nehre-atilan-hamile-kadini-olumden-kurtardi-1073814111.html
rusya
magadan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/03/1075977925_0:0:529:397_1920x0_80_0_0_2dca6386308f00a9634f6f77e766b04c.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, magadan, türk, rusya soruşturma komitesi, madalya
rusya, magadan, türk, rusya soruşturma komitesi, madalya

Rusya'da köprüden atılan hamile kadını kurtarmıştı: Türk vatandaşına ödül

11:47 03.10.2023
© Fotoğraf : Magadan Bölgesi Araştırma Komitesi Araştırma DairesiTemmuz ayında Rusya'nın kuzeydoğusundaki Magadan kentinde hamile bir kadını ölümün eşiğinden çekip alan Türk inşaat işçisi İmam Atalay ödüle layık görüldü.
Temmuz ayında Rusya'nın kuzeydoğusundaki Magadan kentinde hamile bir kadını ölümün eşiğinden çekip alan Türk inşaat işçisi İmam Atalay ödüle layık görüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2023
© Fotoğraf : Magadan Bölgesi Araştırma Komitesi Araştırma Dairesi
Abone olTelegram
Temmuz ayında Rusya'nın kuzeydoğusundaki Magadan kentinde hamile bir kadını ölümün eşiğinden çekip alan Türk inşaat işçisi İmam Atalay ödüle layık görüldü.
Rusya Soruşturma Komitesi Magadan Bölge Müdürlüğü Birim Müdürü Aleksandra Prosina, düzenlenen törenle Atalay'a hamile kadının kurtarılmasındaki rolü nedeniyle kurumun 'Yiğitlik ve Cesaret' madalyasını takdim etti.
Kurumdan yapılan açıklamaya göre Atalay, Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin'in talimatıyla ödüllendirildi.
Ölümün eşiğinden dönen hamile kadın ve kurum çalışanları, Atalay'a gösterdikleri cesaret için şükran ve minnetlerini sundu.
Temmuz ayında liman kenti Magadan'da iki kişi, bizzat tanıdıkları hamile kadını Ola Nehri'ne atmıştı. Magadan'daki yeni havalimanın yapımında çalışan Türk inşaat işçisi İmam Atalay, nehirde balık tuttuğu sırada olay anına tanıklık etmiş, suya atlayarak hamile kadının hayatını kurtarmıştı.
Magadan Valisi Sergey Nosov, Atalay'a şükranlarını sunarak kendisine ödül vermişti.
Rusya'da bir Türk, nehre atılan hamile kadını ölümden kurtardı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2023
DÜNYA
Rusya'da bir Türk, nehre atılan hamile kadını ölümden kurtardı
21 Temmuz, 14:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала