https://sputniknews.com.tr/20231003/rusyada-kopruden-atilan-hamile-kadini-kurtarmisti-turk-vatandasina-odul-1075977587.html

Rusya'da köprüden atılan hamile kadını kurtarmıştı: Türk vatandaşına ödül

Rusya'da köprüden atılan hamile kadını kurtarmıştı: Türk vatandaşına ödül

Temmuz ayında Rusya'nın kuzeydoğusundaki Magadan kentinde hamile bir kadını ölümün eşiğinden çekip alan Türk inşaat işçisi İmam Atalay ödüle layık görüldü. 03.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-03T11:47+0300

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Rusya Soruşturma Komitesi Magadan Bölge Müdürlüğü Birim Müdürü Aleksandra Prosina, düzenlenen törenle Atalay'a hamile kadının kurtarılmasındaki rolü nedeniyle kurumun 'Yiğitlik ve Cesaret' madalyasını takdim etti.Kurumdan yapılan açıklamaya göre Atalay, Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin'in talimatıyla ödüllendirildi.Ölümün eşiğinden dönen hamile kadın ve kurum çalışanları, Atalay'a gösterdikleri cesaret için şükran ve minnetlerini sundu.Temmuz ayında liman kenti Magadan'da iki kişi, bizzat tanıdıkları hamile kadını Ola Nehri'ne atmıştı. Magadan'daki yeni havalimanın yapımında çalışan Türk inşaat işçisi İmam Atalay, nehirde balık tuttuğu sırada olay anına tanıklık etmiş, suya atlayarak hamile kadının hayatını kurtarmıştı.Magadan Valisi Sergey Nosov, Atalay'a şükranlarını sunarak kendisine ödül vermişti.

https://sputniknews.com.tr/20230721/rusyada-bir-turk-nehre-atilan-hamile-kadini-olumden-kurtardi-1073814111.html

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