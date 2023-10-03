https://sputniknews.com.tr/20231003/polonyada-iskit-savascisina-ait-bir-mezar-kesfedildi-1075983454.html
Polonya'da İskit savaşçısına ait bir mezar keşfedildi
Polonya'da İskit savaşçısına ait bir mezar keşfedildi
Polonyalı arkeologlar Alt Karpatya Voyvodalığı'nda bir İskit savaşçısının mezarını buldular. 03.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-03T16:20+0300
2023-10-03T16:20+0300
2023-10-03T16:45+0300
yaşam
iskitler
polonya
keşif
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kurgan
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Arkeolog Marcin Burghardt, Polonyalı arkeologlar tarafından Alt Karpatya Voyvodalığı'na bağlı bir kasabada bir İskit savaşçısına ait eşsiz bir mezar bulunduğunu söyledi.Burghardt açıklamasında, "Alt Karpatya Voyvodalığı'nda, Yaroslav yakınlarındaki Sobiecin'de bir İskit savaşçısının mezarı keşfedildi. Bu sadece Polonya için değil, aynı zamanda bu bölgedeki komşu ülkeler için de eşsiz bir buluntu" sözlerine yer verdi.Arkeolog, birkaç yıl önce bilim dünyasının Hotin Kalesi'nin İskit kültürel mirasına sahip halklar tarafından inşa edildiğini gösteren beklenmedik araştırma sonucuyla şok olduğunu hatırlatarak bu keşfin Polonya'da son yıllarda yaşanan en büyük arkeolojik keşiflerden biri olduğunu vurguladı.Sobiecin'deki araştırmalar sırasında bilim insanları toplam beş mezar keşfetti. Bunlardan üçü yerel halkın karakteristik özelliği olan çömlek mezarlardan oluşurken, ikisi cesetleri mezara konulmadan önce yakılmamış iki kişinin kalıntılarından oluşuyordu. Arkeolog Burghardt, mezarlar hakkında "Gömülerden birinden çıkan mezar hediyeleri arasında seramik bir kap, demir bir bıçak ve mızrak ucu ile buz baltası gibi demir silah parçaları bulunuyordu" ifadelerini kaydetti. Buz baltası bulunmasına ilişkin açıklamasında ise arkeolog, "Sobiecin'de bulunan buz baltası İskit kültürünün belirgin özelliklerini taşımaktadır. Neredeyse aynı nesneler Yukarı Dinyester'deki höyük mezarlarında da bulunmuştur. Bu benzerliklere dayanarak, mezarı MÖ 7. yüzyılın sonu ile 6. yüzyılın başı arasında bir zamana tarihleyebiliriz" dedi.Sobiecin'de bulunan anıtlar, önümüzdeki Haziran ayından itibaren Yaroslav topraklarının antik tarihine adanmış kalıcı sergide görülebilecekleri Yaroslav Kenti Müzesine aktarılacak.
https://sputniknews.com.tr/20170819/sibirya-savasci-iskitler-sergi-londra-british-museum-1029814181.html
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iskitler, polonya, keşif, arkeolojik kazı, kurgan
iskitler, polonya, keşif, arkeolojik kazı, kurgan
Polonya'da İskit savaşçısına ait bir mezar keşfedildi
16:20 03.10.2023 (güncellendi: 16:45 03.10.2023) Abone ol
Polonyalı arkeologlar Alt Karpatya Voyvodalığı'nda bir İskit savaşçısının mezarını buldular.
Arkeolog Marcin Burghardt, Polonyalı arkeologlar tarafından Alt Karpatya Voyvodalığı'na bağlı bir kasabada bir İskit savaşçısına ait eşsiz bir mezar bulunduğunu söyledi.
Burghardt açıklamasında, "Alt Karpatya Voyvodalığı'nda, Yaroslav yakınlarındaki Sobiecin'de bir İskit savaşçısının mezarı keşfedildi. Bu sadece Polonya için değil, aynı zamanda bu bölgedeki komşu ülkeler için de eşsiz bir buluntu" sözlerine yer verdi.
Arkeolog, birkaç yıl önce bilim dünyasının Hotin Kalesi'nin İskit kültürel mirasına sahip halklar tarafından inşa edildiğini gösteren beklenmedik araştırma sonucuyla şok olduğunu hatırlatarak bu keşfin Polonya'da son yıllarda yaşanan en büyük arkeolojik keşiflerden biri olduğunu vurguladı.
Sobiecin'deki araştırmalar sırasında bilim insanları toplam beş mezar keşfetti. Bunlardan üçü yerel halkın karakteristik özelliği olan çömlek mezarlardan oluşurken, ikisi cesetleri mezara konulmadan önce yakılmamış iki kişinin kalıntılarından oluşuyordu. Arkeolog Burghardt, mezarlar hakkında "Gömülerden birinden çıkan mezar hediyeleri arasında seramik bir kap, demir bir bıçak ve mızrak ucu ile buz baltası gibi demir silah parçaları bulunuyordu" ifadelerini kaydetti.
Buz baltası bulunmasına ilişkin açıklamasında ise arkeolog, "Sobiecin'de bulunan buz baltası İskit kültürünün belirgin özelliklerini taşımaktadır. Neredeyse aynı nesneler Yukarı Dinyester'deki höyük mezarlarında da bulunmuştur. Bu benzerliklere dayanarak, mezarı MÖ 7. yüzyılın sonu ile 6. yüzyılın başı arasında bir zamana tarihleyebiliriz" dedi.
Sobiecin'de bulunan anıtlar, önümüzdeki Haziran ayından itibaren Yaroslav topraklarının antik tarihine adanmış kalıcı sergide görülebilecekleri Yaroslav Kenti Müzesine aktarılacak.