https://sputniknews.com.tr/20231003/pentagonda-kopek-dovusu-skandali-1075984558.html

Pentagon'da 'köpek dövüşü' skandalı

Pentagon'da 'köpek dövüşü' skandalı

ABD basınında çıkan ve mahkeme belgelerine dayandırılan bir haberde üst düzey Pentagon yetkililerinin 'köpek dövüşü' skandalına karıştıkları ve bu sebep... 03.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-03T16:03+0300

2023-10-03T16:03+0300

2023-10-03T16:07+0300

yaşam

pentagon

amerikan savunma bakanlığı (pentagon)

köpek

pitbull

dövüş

hayvan dövüştürme

abd

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ABD basınında çıkan ve mahkeme belgelerine dayandırılan bir haberde, üst düzey bir Pentagon yetkilisinin 20 yılı aşkın bir süredir köpek dövüşü düzenlemekle suçlanarak tutuklandığı belirtildi. Habere göre Savunma Bakanlığı'nın Komuta, Kontrol ve İletişimden Sorumlu Baş Bilgi Yetkilisi Yardımcısı olan 62 yaşındaki Frederick Douglass Moorefield Jr. tutuklandı. Yine 49 yaşındaki Mario D. Flythe de, köpek dövüşüne katıldığını itiraf ederek arkadaşı ile birlikte hayvan dövüşü girişimini teşvik etmek ve ilerletmek suçlamasıyla tutuklandı.Mahkeme kayıtlarında, Moorefield'ın evinde köpekleri idam etmek için kullanıldığı iddia edilen takviye kablolarının yanı sıra evinde beş pitbull cinsi köpek ve Flythe'nin evinde de beş pitbull cinsi köpek bulunduğu belirtildi.Buna ek olarak FBI, Tarım Bakanlığı ve diğer yerel ve federal kurumlar da 6 Eylül'de her iki eve baskın düzenleyerek dövüş köpeklerinin gücünü artırmak için kullanılan ağırlıklı tasmalar ve ağır metal zincirler buldu. Yetkililer ayrıca "dişi köpekleri istemsiz olarak döllemek için kullanılan bir aparat" ve köpek dövüşlerinden kaldığı belirtilen kan lekeleri bulduklarını söyledi.Organizatörlerin köpekleri eğittikleri ve dövüşler sırasında ölmeyenleri de öldürdükleri kaydedildi.Gazeteye göre, yetkililer uzun zamandır Pentagon çalışanı hakkında şikayetler alıyordu. FBI'nın, köpek dövüşü grubunu birkaç yıldır soruşturduğu belirtilirken bazı üyeleri hakkında geçen yıl dava açıldığı kaydedildi. Pentagon Morefield'in artık görevde olmadığını doğruladı ancak kovulduğunu mu yoksa açığa mı alındığını belirtmedi.

https://sputniknews.com.tr/20171019/endonezyada-yaban-domuzlarinin-kopeklere-karsi-cikarildigi-dovusler-oldukca-populer-1030675126.html

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pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), köpek, pitbull, dövüş, hayvan dövüştürme, abd