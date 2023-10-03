https://sputniknews.com.tr/20231003/merkez-bankasi-baskani-erkandan-kur-korumali-mevduat-aciklamasi-90-milyar-lira-1075993139.html
Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan Kur Korumalı Mevduat açıklaması: '90 milyar lira'
Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan Kur Korumalı Mevduat açıklaması: '90 milyar lira'
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Kur Korumalı Mevduat (KKM) için yılın ilk 6 ayında Merkez Bankası'nın 90 milyar TL, Hazine'nin ise 60 milyar TL... 03.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-03T18:41+0300
2023-10-03T18:41+0300
2023-10-03T19:06+0300
merkez bankası
son dakika
kur korumalı mevduat (kkm)
ekonomi
hafize gaye erkan
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, KKM'nin ilk 6 ayda bağlayıcı olmayacak şekilde yaklaşık 90 milyar lira olduğunu söyledi. Hazine ve Maliye Bakanlığına ise 60 milyar lira olduğunu dile getirdi.Türk lirasından sıfır atma ve 500 liralık banknot çıkarmanın ise gündemde olmadığını belirten Erkan şu açıklamada da bulundu:
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merkez bankası, son dakika, kur korumalı mevduat (kkm), hafize gaye erkan
merkez bankası, son dakika, kur korumalı mevduat (kkm), hafize gaye erkan
Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan Kur Korumalı Mevduat açıklaması: '90 milyar lira'
18:41 03.10.2023 (güncellendi: 19:06 03.10.2023) Abone ol
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Kur Korumalı Mevduat (KKM) için yılın ilk 6 ayında Merkez Bankası'nın 90 milyar TL, Hazine'nin ise 60 milyar TL destek ödediğini açıkladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, KKM'nin ilk 6 ayda bağlayıcı olmayacak şekilde yaklaşık 90 milyar lira olduğunu söyledi. Hazine ve Maliye Bakanlığına ise 60 milyar lira olduğunu dile getirdi.
Türk lirasından sıfır atma ve 500 liralık banknot çıkarmanın ise gündemde olmadığını belirten Erkan şu açıklamada da bulundu:
"Son dört haftada aylık enflasyonda düşüşlerin olduğunu görmekteyiz. Güven ve istikrar ortamını ekonomik ekip olarak karşıladıkça da KKM'de gerileme varken rezervlerde artış TL mevduata geçiş daha da fazla bir şekilde. Aynı şekilde yabancı para döviz mevduatlarında düşüş var. Bu çok iyi bir gelişme. Bunun devamı için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. KKM çıkışı da zaman içinde sakin kararlı bir şekilde rezervler güçlendikçe, TL enstrümanları geliştirdikçe dengeli bir şekilde yapacağız."