https://sputniknews.com.tr/20231003/lavrovdan-abhazya-cumhurbaskanina-tesekkur-1075991526.html
Lavrov'dan Abhazya Cumhurbaşkanı'na teşekkür
Lavrov'dan Abhazya Cumhurbaşkanı'na teşekkür
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya'nın özel askeri operasyonuna katılan askerlere insani yardımda bulunduğu için Abhazya'ya minnettar olduğunu... 03.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-03T17:58+0300
2023-10-03T17:58+0300
2023-10-03T17:58+0300
ukrayna krizi
ukrayna
abhazya
aslan bjania
sergey lavrov
rusya dışişleri bakanlığı
insani yardım
rusya
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'daki özel operasyonun askerlerine düzenli olarak insani yardımda bulunduğu için Abhazya'ya minnetarlıklarını ifade etti.Sergey Lavrov, Abhazya Cumhurbaşkanı Aslan Bjania ile yaptığı görüşmede şunları dile getirdi:
https://sputniknews.com.tr/20211014/soygu-abhazya-lideri-bjaniya-ile-ittifak-anlasmasinin-askeri-yonlerini-gorustu-1049805438.html
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ukrayna, abhazya, aslan bjania, sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, insani yardım, rusya
ukrayna, abhazya, aslan bjania, sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, insani yardım, rusya
Lavrov'dan Abhazya Cumhurbaşkanı'na teşekkür
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Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya'nın özel askeri operasyonuna katılan askerlere insani yardımda bulunduğu için Abhazya'ya minnettar olduğunu dile getirdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'daki özel operasyonun askerlerine düzenli olarak insani yardımda bulunduğu için Abhazya'ya minnetarlıklarını ifade etti.
Sergey Lavrov, Abhazya Cumhurbaşkanı Aslan Bjania ile yaptığı görüşmede şunları dile getirdi:
Ukrayna'daki özel askeri operasyona katılan askerlere düzenli olarak sağlanan insani yardım için şükranlarımı ifade etmek istiyorum ve bu yardımın Rusya Devlet Başkanı'nın konuşmalarında belirtilen sonuca ulaşılmasına gerçekten yardımcı olacağını umuyorum.