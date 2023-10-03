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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231003/lavrovdan-abhazya-cumhurbaskanina-tesekkur-1075991526.html
Lavrov'dan Abhazya Cumhurbaşkanı'na teşekkür
Lavrov'dan Abhazya Cumhurbaşkanı'na teşekkür
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya'nın özel askeri operasyonuna katılan askerlere insani yardımda bulunduğu için Abhazya'ya minnettar olduğunu... 03.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-03T17:58+0300
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ukrayna krizi
ukrayna
abhazya
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sergey lavrov
rusya dışişleri bakanlığı
insani yardım
rusya
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'daki özel operasyonun askerlerine düzenli olarak insani yardımda bulunduğu için Abhazya'ya minnetarlıklarını ifade etti.Sergey Lavrov, Abhazya Cumhurbaşkanı Aslan Bjania ile yaptığı görüşmede şunları dile getirdi:
https://sputniknews.com.tr/20211014/soygu-abhazya-lideri-bjaniya-ile-ittifak-anlasmasinin-askeri-yonlerini-gorustu-1049805438.html
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ukrayna, abhazya, aslan bjania, sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, insani yardım, rusya
ukrayna, abhazya, aslan bjania, sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, insani yardım, rusya

Lavrov'dan Abhazya Cumhurbaşkanı'na teşekkür

17:58 03.10.2023
© Sputnik / Сергей Гунеев / Multimedya arşivine gidinRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2023
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya'nın özel askeri operasyonuna katılan askerlere insani yardımda bulunduğu için Abhazya'ya minnettar olduğunu dile getirdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'daki özel operasyonun askerlerine düzenli olarak insani yardımda bulunduğu için Abhazya'ya minnetarlıklarını ifade etti.
Sergey Lavrov, Abhazya Cumhurbaşkanı Aslan Bjania ile yaptığı görüşmede şunları dile getirdi:

Ukrayna'daki özel askeri operasyona katılan askerlere düzenli olarak sağlanan insani yardım için şükranlarımı ifade etmek istiyorum ve bu yardımın Rusya Devlet Başkanı'nın konuşmalarında belirtilen sonuca ulaşılmasına gerçekten yardımcı olacağını umuyorum.

Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
DÜNYA
Şoygu, Abhazya lideri Bjaniya ile ittifak anlaşmasının askeri yönlerini görüştü
14 Ekim 2021, 03:04
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