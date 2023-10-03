https://sputniknews.com.tr/20231003/lavrovdan-abhazya-cumhurbaskanina-tesekkur-1075991526.html

Lavrov'dan Abhazya Cumhurbaşkanı'na teşekkür

Lavrov'dan Abhazya Cumhurbaşkanı'na teşekkür

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya'nın özel askeri operasyonuna katılan askerlere insani yardımda bulunduğu için Abhazya'ya minnettar olduğunu... 03.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-03T17:58+0300

2023-10-03T17:58+0300

2023-10-03T17:58+0300

ukrayna krizi

ukrayna

abhazya

aslan bjania

sergey lavrov

rusya dışişleri bakanlığı

insani yardım

rusya

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'daki özel operasyonun askerlerine düzenli olarak insani yardımda bulunduğu için Abhazya'ya minnetarlıklarını ifade etti.Sergey Lavrov, Abhazya Cumhurbaşkanı Aslan Bjania ile yaptığı görüşmede şunları dile getirdi:

https://sputniknews.com.tr/20211014/soygu-abhazya-lideri-bjaniya-ile-ittifak-anlasmasinin-askeri-yonlerini-gorustu-1049805438.html

ukrayna

abhazya

rusya

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ukrayna, abhazya, aslan bjania, sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, insani yardım, rusya