https://sputniknews.com.tr/20231003/kahramanmarasta-agir-hasarli-binalarin-yarisindan-fazlasi-yikildi-1075983643.html
Kahramanmaraş’ta ağır hasarlı binaların yarısından fazlası yıkıldı
Kahramanmaraş’ta ağır hasarlı binaların yarısından fazlası yıkıldı
Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde ağır hasar alan 35 bin 229 binanın yüzde 58.7’sinin yıkımının gerçekleştirildiği belirtildi. 03.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-03T14:47+0300
2023-10-03T14:47+0300
2023-10-03T14:47+0300
yaşam
video
kahramanmaraş
deprem
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Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrası ağır hasarlı binalarda yıkım çalışmaları sürüyor. Kahramanmaraş Valiliği’nden şehrin son durumu hakkında yazılı açıklamada bulunuldu. Yıkımı gerçekleştirilen ağır hasarlı binalardan kaldırılan enkaz sayısı ise 21 bin 146 olarak kayıtlara geçerken, binalardan kaldırılan enkaz hacmi ise 3 milyon 648 bin 830 metreküp olarak açıklandı.İl geneli 7 bin 418 ağır hasarlı binanın mahkeme sürecinde olduğu, 870 binanın ise yıkım ihalesi aşamasında olduğu öğrenildi.Şehirde 261 ağır hasarlı kültürel varlıklı binaların olduğu da belirtilirken, yıkımı yapılacak ağır hasarlı binaların sayısının ise 27 bin 550 olduğu saptandı.
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Kahramanmaraş’ta ağır hasarlı binaların yarısından fazlası yıkıldı
Kahramanmaraş’ta ağır hasarlı binaların yarısından fazlası yıkıldı
2023-10-03T14:47+0300
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video, kahramanmaraş, deprem, видео
video, kahramanmaraş, deprem, видео
Kahramanmaraş’ta ağır hasarlı binaların yarısından fazlası yıkıldı
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Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde ağır hasar alan 35 bin 229 binanın yüzde 58.7’sinin yıkımının gerçekleştirildiği belirtildi.
Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrası ağır hasarlı binalarda yıkım çalışmaları sürüyor. Kahramanmaraş Valiliği’nden şehrin son durumu hakkında yazılı açıklamada bulunuldu.
Yıkımı gerçekleştirilen ağır hasarlı binalardan kaldırılan enkaz sayısı ise 21 bin 146 olarak kayıtlara geçerken, binalardan kaldırılan enkaz hacmi ise 3 milyon 648 bin 830 metreküp olarak açıklandı.
İl geneli 7 bin 418 ağır hasarlı binanın mahkeme sürecinde olduğu, 870 binanın ise yıkım ihalesi aşamasında olduğu öğrenildi.
Şehirde 261 ağır hasarlı kültürel varlıklı binaların olduğu da belirtilirken, yıkımı yapılacak ağır hasarlı binaların sayısının ise 27 bin 550 olduğu saptandı.