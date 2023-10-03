İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi sağanağın ardından yükseldi

© AA / Kerem Alp Eren Kaya İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 28 Eylül'de yüzde 22,41 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı, son günlerdeki yağışların ardından tekrar yükselişe geçti.