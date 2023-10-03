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İnce'ye yönelik sahte paylaşım davası: İki isim hakim karşısına çıkacak
İnce'ye yönelik sahte paylaşım davası: İki isim hakim karşısına çıkacak
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik paylaşımlar yapan "Ankara Kuşu" adlı X platformundaki hesabın kullanıcısı Oktay Yaşar ile Veli Koçak'ın... 03.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-03T14:14+0300
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muharrem ince
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda Yaşar ve Koçak'ın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan cezalandırılması talebiyle düzenlenen iddianame 19. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 9 Kasım 2023'te görülmesini kararlaştırdı.İddianamedenİddianamede, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe kalkışmasında başarısız olmalarından sonra örgüt üye ve yöneticilerinin illegal yollarla yurt dışına kaçtıkları, bulundukları ülkede sosyal medya üzerinden Türkiye aleyhine paylaşım ve dezenformasyon haberler yaparak amaçlarına ulaşmaya çalıştıkları belirtildi.Cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'ye yönelik hem sahte pornografik video görüntüsü hem de sahte dekontun, provokasyon ve tehdit amaçlı sosyal medyada dolaşıma sunulduğu vurgulanan iddianamede, firari FETÖ mensupları tarafından da daha fazla kitleye ulaşması amacıyla paylaşılan bu görüntülerin, şüpheliler tarafından da yayıldığı anlatıldı.İddianamede, sanıklar, Yaşar ile Koçak'ın, bilerek ve isteyerek örgüte yardımda bulunmak suretiyle "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.
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muharrem ince, memleket partisi, dava
muharrem ince, memleket partisi, dava

İnce'ye yönelik sahte paylaşım davası: İki isim hakim karşısına çıkacak

14:14 03.10.2023
© AAMuharrem İnce
Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2023
© AA
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik paylaşımlar yapan "Ankara Kuşu" adlı X platformundaki hesabın kullanıcısı Oktay Yaşar ile Veli Koçak'ın yargılanmalarına 9 Kasım'da başlanacak.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda Yaşar ve Koçak'ın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan cezalandırılması talebiyle düzenlenen iddianame 19. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 9 Kasım 2023'te görülmesini kararlaştırdı.

İddianameden

İddianamede, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe kalkışmasında başarısız olmalarından sonra örgüt üye ve yöneticilerinin illegal yollarla yurt dışına kaçtıkları, bulundukları ülkede sosyal medya üzerinden Türkiye aleyhine paylaşım ve dezenformasyon haberler yaparak amaçlarına ulaşmaya çalıştıkları belirtildi.
Cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'ye yönelik hem sahte pornografik video görüntüsü hem de sahte dekontun, provokasyon ve tehdit amaçlı sosyal medyada dolaşıma sunulduğu vurgulanan iddianamede, firari FETÖ mensupları tarafından da daha fazla kitleye ulaşması amacıyla paylaşılan bu görüntülerin, şüpheliler tarafından da yayıldığı anlatıldı.
İddianamede, sanıklar, Yaşar ile Koçak'ın, bilerek ve isteyerek örgüte yardımda bulunmak suretiyle "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.
Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2023
POLİTİKA
Muharrem İnce'ye yönelik sahte paylaşım yapanlar için hapis talebi
27 Eylül, 09:32
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