https://sputniknews.com.tr/20231003/inceye-yonelik-sahte-paylasim-davasi-iki-isim-hakim-karsisina-cikacak-1075983034.html

İnce'ye yönelik sahte paylaşım davası: İki isim hakim karşısına çıkacak

İnce'ye yönelik sahte paylaşım davası: İki isim hakim karşısına çıkacak

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik paylaşımlar yapan "Ankara Kuşu" adlı X platformundaki hesabın kullanıcısı Oktay Yaşar ile Veli Koçak'ın... 03.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-03T14:14+0300

2023-10-03T14:14+0300

2023-10-03T14:14+0300

politika

muharrem ince

memleket partisi

dava

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1a/1071615499_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_00da769ec12218d6be70803ceea03ac6.jpg

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda Yaşar ve Koçak'ın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan cezalandırılması talebiyle düzenlenen iddianame 19. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 9 Kasım 2023'te görülmesini kararlaştırdı.İddianamedenİddianamede, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe kalkışmasında başarısız olmalarından sonra örgüt üye ve yöneticilerinin illegal yollarla yurt dışına kaçtıkları, bulundukları ülkede sosyal medya üzerinden Türkiye aleyhine paylaşım ve dezenformasyon haberler yaparak amaçlarına ulaşmaya çalıştıkları belirtildi.Cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'ye yönelik hem sahte pornografik video görüntüsü hem de sahte dekontun, provokasyon ve tehdit amaçlı sosyal medyada dolaşıma sunulduğu vurgulanan iddianamede, firari FETÖ mensupları tarafından da daha fazla kitleye ulaşması amacıyla paylaşılan bu görüntülerin, şüpheliler tarafından da yayıldığı anlatıldı.İddianamede, sanıklar, Yaşar ile Koçak'ın, bilerek ve isteyerek örgüte yardımda bulunmak suretiyle "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230927/muharrem-inceye-yonelik-sahte-paylasim-yapanlar-icin-hapis-talebi-1075794688.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

muharrem ince, memleket partisi, dava