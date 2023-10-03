https://sputniknews.com.tr/20231003/gozler-eylul-ayi-enflasyon-verilerinde-ekonomistlerin-tahminleri-ne-yonde-1075971676.html
Gözler eylül ayı enflasyon verilerinde: Ekonomistlerin tahminleri ne yönde?
Gözler eylül ayı enflasyon verilerinde: Ekonomistlerin tahminleri ne yönde?
TÜİK, eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Memur, emekli ve kiracıları yakından ilgilendiren enflasyon verisine ilişkin ekonomistlerin tahminleri de... 03.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-03T08:08+0300
2023-10-03T08:08+0300
2023-10-03T08:08+0300
ekonomi
enflasyon
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
enagrup
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından eylül ayı enflasyon verileri bugün saat 10.00'da açıklanacak. SGK ve Bağ-Kur emeklisi, asgari ücretli, kiracı ve ticarethane sahibini ilgilendiren yılın geriye kalan aylarına ilişkin eylül ayı enflasyon verisi takip ediliyor.TÜİK tarafından bugün açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 5.0 artmasını bekliyor.Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 4.05 ve en yüksek yüzde 9.0 aralığında yer aldı.Yıllık enflasyon tahminiEkonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5.00) göre bir önceki ay yüzde 56.37 olan yıllık enflasyonun yüzde 61.91'e çıkacağı hesaplanıyor.Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi eylülde yüzde 65.50 oldu.Tüketici Fiyat Endeksi, ağustos bir önceki aya göre yüzde 9.09 artış göstermişti.
https://sputniknews.com.tr/20231002/memur-emekli-ve-asgari-ucretliyi-ilgilendiren-kritik-veri-yarin-aciklanacak-1075937741.html
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eylül ayı enflasyonu, eylül ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak, eylül ayı enflasyonu açıklandı, eylül ayı enflasyonu ekonomistler beklenti, eylül ayı enflasyonu ekonomistler tahmin, tüik eylül ayı enflasyonu
Gözler eylül ayı enflasyon verilerinde: Ekonomistlerin tahminleri ne yönde?
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TÜİK, eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Memur, emekli ve kiracıları yakından ilgilendiren enflasyon verisine ilişkin ekonomistlerin tahminleri de merak ediliyor. Peki, ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yönde, kritik veri saat kaçta açıklanacak?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından eylül ayı enflasyon verileri bugün saat 10.00'da açıklanacak. SGK ve Bağ-Kur emeklisi, asgari ücretli, kiracı ve ticarethane sahibini ilgilendiren yılın geriye kalan aylarına ilişkin eylül ayı enflasyon verisi takip ediliyor.
TÜİK tarafından bugün açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 5.0 artmasını bekliyor.
Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 4.05 ve en yüksek yüzde 9.0 aralığında yer aldı.
Yıllık enflasyon tahmini
Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5.00) göre bir önceki ay yüzde 56.37 olan yıllık enflasyonun yüzde 61.91'e çıkacağı hesaplanıyor.
Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi eylülde yüzde 65.50 oldu.
Tüketici Fiyat Endeksi, ağustos bir önceki aya göre yüzde 9.09 artış göstermişti.