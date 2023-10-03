https://sputniknews.com.tr/20231003/gelin-arabasinin-onunu-kesip-pos-makinesi-ile-bahsis-aldi-1075977421.html
Gelin arabasının önünü kesip pos makinesi ile bahşiş aldı
Gelin arabasının önünü kesip pos makinesi ile bahşiş aldı
Esenyurt'ta gelin arabasının önünü kesen bir çocuk nakit parası olmayan damattan pos makinesi ile bahşiş aldı. 03.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-03T11:47+0300
2023-10-03T11:47+0300
2023-10-03T11:47+0300
yaşam
video
pos cihazı
gelin arabası
bahşiş
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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde markette çırak olarak çalışan bir çocuk, dükkana gelen müşterinin damat olduğunu öğrenince kendisinden bahşiş vermesini istedi.Ancak damat yanında nakit para olmadığını söyleyerek marketten ayrıldı ve gelin arabasına binerek hareket etti.Bunun üzerine çalıştığı iş yerindeki pos makinesini alan çocuk, gelin arabasının önünü keserek aracın hareket etmesine izin vermedi.Pos makinesini uzatan çocuk, damattan 30 TL bahşiş istediğini belirterek kredi kartını okutmasını istedi.Kredi kartını okutan damat işlerinin olduğunu ve geç kaldığını belirterek gitmek isteyince çırak ise pos makinesinin onay vermesini ve öyle gitmesini söyledi.
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Gelin arabasının önünü kesip pos makinesi ile bahşiş aldı
Gelin arabasının önünü kesip pos makinesi ile bahşiş aldı
2023-10-03T11:47+0300
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video, pos cihazı, видео, gelin arabası, bahşiş
video, pos cihazı, видео, gelin arabası, bahşiş
Gelin arabasının önünü kesip pos makinesi ile bahşiş aldı
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Esenyurt'ta gelin arabasının önünü kesen bir çocuk nakit parası olmayan damattan pos makinesi ile bahşiş aldı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde markette çırak olarak çalışan bir çocuk, dükkana gelen müşterinin damat olduğunu öğrenince kendisinden bahşiş vermesini istedi.
Ancak damat yanında nakit para olmadığını söyleyerek marketten ayrıldı ve gelin arabasına binerek hareket etti.
Bunun üzerine çalıştığı iş yerindeki pos makinesini alan çocuk, gelin arabasının önünü keserek aracın hareket etmesine izin vermedi.
Pos makinesini uzatan çocuk, damattan 30 TL bahşiş istediğini belirterek kredi kartını okutmasını istedi.
Kredi kartını okutan damat işlerinin olduğunu ve geç kaldığını belirterek gitmek isteyince çırak ise pos makinesinin onay vermesini ve öyle gitmesini söyledi.