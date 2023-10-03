https://sputniknews.com.tr/20231003/gelin-arabasinin-onunu-kesip-pos-makinesi-ile-bahsis-aldi-1075977421.html

Gelin arabasının önünü kesip pos makinesi ile bahşiş aldı

Gelin arabasının önünü kesip pos makinesi ile bahşiş aldı

Esenyurt'ta gelin arabasının önünü kesen bir çocuk nakit parası olmayan damattan pos makinesi ile bahşiş aldı. 03.10.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

video

pos cihazı

gelin arabası

bahşiş

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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde markette çırak olarak çalışan bir çocuk, dükkana gelen müşterinin damat olduğunu öğrenince kendisinden bahşiş vermesini istedi.Ancak damat yanında nakit para olmadığını söyleyerek marketten ayrıldı ve gelin arabasına binerek hareket etti.Bunun üzerine çalıştığı iş yerindeki pos makinesini alan çocuk, gelin arabasının önünü keserek aracın hareket etmesine izin vermedi.Pos makinesini uzatan çocuk, damattan 30 TL bahşiş istediğini belirterek kredi kartını okutmasını istedi.Kredi kartını okutan damat işlerinin olduğunu ve geç kaldığını belirterek gitmek isteyince çırak ise pos makinesinin onay vermesini ve öyle gitmesini söyledi.

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Gelin arabasının önünü kesip pos makinesi ile bahşiş aldı Gelin arabasının önünü kesip pos makinesi ile bahşiş aldı 2023-10-03T11:47+0300 true PT0M22S

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Sputnik Türkiye

video, pos cihazı, видео, gelin arabası, bahşiş