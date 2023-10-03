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https://sputniknews.com.tr/20231003/fransada-tahtakurularina-rastlanan-ortaokul-kapatildi-1075995774.html
Fransa'da tahtakurularına rastlanan ortaokul kapatıldı
Fransa'da tahtakurularına rastlanan ortaokul kapatıldı
Fransa'nın güney kenti Marsilya'da tahtakurularına rastlanan ortaokulda gelecek haftaya kadar eğitime ara verildi. 03.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-03T19:44+0300
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yaşam
fransa
marsilya
avrupa
tahtakurusu
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Fransa'da birçok sosyal alanda görülen tahtakurusu sorunu devam ediyor.Ulusal basındaki haberlere göre, Marsilya'da bir ortaokulda tahtakurularına rastlanmasının ardından öğrenciler evlerine gönderildi.Okul gelecek haftaya kadar kapatılırken, öğrenciler bu hafta derslere çevrim içi katılacak.Bu hafta okul binasında yapılacak ilaçlama işlemlerinin ardından öğrenciler, 9 Ekim'de derslere yeniden yüz yüze devam edebilecek.Tahtakurusu sorunu ülke gündeminden düşmezken, iktidar kanadı, bununla mücadele etmek için aralıkta meclise yasa tasarısı sunacağını duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20230930/pariste-tahtakurusu-alarmi-kimse-guvende-degil-1075907616.html
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fransa, marsilya, avrupa, tahtakurusu
fransa, marsilya, avrupa, tahtakurusu

Fransa'da tahtakurularına rastlanan ortaokul kapatıldı

19:44 03.10.2023
© AFP 2023 / JEWEL SAMADTahtakurusu
Tahtakurusu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2023
© AFP 2023 / JEWEL SAMAD
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Fransa'nın güney kenti Marsilya'da tahtakurularına rastlanan ortaokulda gelecek haftaya kadar eğitime ara verildi.
Fransa'da birçok sosyal alanda görülen tahtakurusu sorunu devam ediyor.
Ulusal basındaki haberlere göre, Marsilya'da bir ortaokulda tahtakurularına rastlanmasının ardından öğrenciler evlerine gönderildi.
Okul gelecek haftaya kadar kapatılırken, öğrenciler bu hafta derslere çevrim içi katılacak.
Bu hafta okul binasında yapılacak ilaçlama işlemlerinin ardından öğrenciler, 9 Ekim'de derslere yeniden yüz yüze devam edebilecek.
Tahtakurusu sorunu ülke gündeminden düşmezken, iktidar kanadı, bununla mücadele etmek için aralıkta meclise yasa tasarısı sunacağını duyurdu.
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