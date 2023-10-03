https://sputniknews.com.tr/20231003/fransada-tahtakurularina-rastlanan-ortaokul-kapatildi-1075995774.html

Fransa'da tahtakurularına rastlanan ortaokul kapatıldı

Fransa'da tahtakurularına rastlanan ortaokul kapatıldı

Fransa'nın güney kenti Marsilya'da tahtakurularına rastlanan ortaokulda gelecek haftaya kadar eğitime ara verildi. 03.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-03T19:44+0300

2023-10-03T19:44+0300

2023-10-03T19:44+0300

yaşam

fransa

marsilya

avrupa

tahtakurusu

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Fransa'da birçok sosyal alanda görülen tahtakurusu sorunu devam ediyor.Ulusal basındaki haberlere göre, Marsilya'da bir ortaokulda tahtakurularına rastlanmasının ardından öğrenciler evlerine gönderildi.Okul gelecek haftaya kadar kapatılırken, öğrenciler bu hafta derslere çevrim içi katılacak.Bu hafta okul binasında yapılacak ilaçlama işlemlerinin ardından öğrenciler, 9 Ekim'de derslere yeniden yüz yüze devam edebilecek.Tahtakurusu sorunu ülke gündeminden düşmezken, iktidar kanadı, bununla mücadele etmek için aralıkta meclise yasa tasarısı sunacağını duyurdu.

https://sputniknews.com.tr/20230930/pariste-tahtakurusu-alarmi-kimse-guvende-degil-1075907616.html

fransa

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