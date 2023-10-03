https://sputniknews.com.tr/20231003/erdogan-cumhuriyetimizin-100-yasini-yeni-reform-hamlelerimizle-kutlamak-istiyoruz-1075983292.html
Erdoğan: Cumhuriyetimizin 100. yaşını yeni reform hamlelerimizle kutlamak istiyoruz
Erdoğan: Cumhuriyetimizin 100. yaşını yeni reform hamlelerimizle kutlamak istiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Cumhuriyetimizin 100. yaşını, bir anma etkinliğinden öte yeni reform hamlelerimizle hak ettiği şekilde kutlamak istiyoruz." dedi. 03.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-03T14:31+0300
2023-10-03T14:31+0300
2023-10-03T14:43+0300
politika
recep tayyip erdoğan
anayasa
cumhurbaşkanı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/15/1075642565_0:110:1280:830_1920x0_80_0_0_5d41d6586d7eaa3baea66e0006d2ebb7.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Danıştay Eğitim Tesisi Açılış Töreni ve IASAJ Seminer Kapanış Toplantısı"nda konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şu şekilde:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/15/1075642565_14:0:1266:939_1920x0_80_0_0_4821fc8f5b732db2d832ccbb30c3d8ef.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, anayasa, cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan, anayasa, cumhurbaşkanı
Erdoğan: Cumhuriyetimizin 100. yaşını yeni reform hamlelerimizle kutlamak istiyoruz
14:31 03.10.2023 (güncellendi: 14:43 03.10.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Cumhuriyetimizin 100. yaşını, bir anma etkinliğinden öte yeni reform hamlelerimizle hak ettiği şekilde kutlamak istiyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Danıştay Eğitim Tesisi Açılış Töreni ve IASAJ Seminer Kapanış Toplantısı"nda konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şu şekilde:
Cumhuriyetimizin 100. yaşını, bir anma etkinliğinden öte yeni reform hamlelerimizle hak ettiği şekilde kutlamak istiyoruz.
Sivil anayasa talebi, iradesine gerektiğinde canı pahasına sahip çıkan aziz milletimize anasının ak sütü gibi helaldir.
Vesayetçilerin 27 Mayıs 1960 darbesiyle Türkiye'nin ayağına vurduğu 12 Eylül rejiminin perçinlediği prangaların sökülüp atılma vakti artık gelmiştir.
(Yeni anayasa) Bu talebe, siyaset kurumu başta olmak üzere, sorumluluk makamında olan hiç kimsenin kulak tıkama lüksü yoktur.
Teröristlerin, 6 aylık bebeği olan sivil vatandaşımızı şehit ettiği ortaya çıktı. Şayet bu caniler etkisiz hale getirilmeseydi, yurt dışına çıksalardı siyasi sığınmacı olarak korunacaklardı.