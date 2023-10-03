Erdoğan: Cumhuriyetimizin 100. yaşını yeni reform hamlelerimizle kutlamak istiyoruz

Cumhuriyetimizin 100. yaşını, bir anma etkinliğinden öte yeni reform hamlelerimizle hak ettiği şekilde kutlamak istiyoruz.

(Yeni anayasa) Bu talebe, siyaset kurumu başta olmak üzere, sorumluluk makamında olan hiç kimsenin kulak tıkama lüksü yoktur.