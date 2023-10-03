https://sputniknews.com.tr/20231003/enag-eylul-ayi-enflasyon-verilerini-acikladi-1075973005.html

ENAG eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı

ENAG eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.Verilere göre, eylülde tüketici fiyat endeksi (E-TÜFE), ağustos ayına göre... 03.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-03T09:14+0300

2023-10-03T09:14+0300

2023-10-03T09:19+0300

ekonomi

enagrup

enflasyon

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Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), eylül ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu duyurdu. ENAG verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), eylül ayında yüzde 6.24 arttı.E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 130.13 olarak gerçekleşti. 2023 yılı, Ocak-Eylül dönemi enflasyon oranı ise yüzde 95.33 oldu.ENAG, enflasyonun ağustos ayında yüzde 8.59 arttığını açıklamıştı.Yıllık enflasyonun ise ağustosta yüzde 128.05'e yükseldiği kaydetmişti. 2023 yılı, Ocak-Ağustos dönemi enflasyon oranı ise yüzde 83.96 olarak gerçekleşmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231003/gozler-eylul-ayi-enflasyon-verilerinde-ekonomistlerin-tahminleri-ne-yonde-1075971676.html

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