https://sputniknews.com.tr/20231003/enag-eylul-ayi-enflasyon-verilerini-acikladi-1075973005.html
ENAG eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı
ENAG eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.Verilere göre, eylülde tüketici fiyat endeksi (E-TÜFE), ağustos ayına göre... 03.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-03T09:14+0300
2023-10-03T09:14+0300
2023-10-03T09:19+0300
ekonomi
enagrup
enflasyon
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Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), eylül ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu duyurdu. ENAG verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), eylül ayında yüzde 6.24 arttı.E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 130.13 olarak gerçekleşti. 2023 yılı, Ocak-Eylül dönemi enflasyon oranı ise yüzde 95.33 oldu.ENAG, enflasyonun ağustos ayında yüzde 8.59 arttığını açıklamıştı.Yıllık enflasyonun ise ağustosta yüzde 128.05'e yükseldiği kaydetmişti. 2023 yılı, Ocak-Ağustos dönemi enflasyon oranı ise yüzde 83.96 olarak gerçekleşmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231003/gozler-eylul-ayi-enflasyon-verilerinde-ekonomistlerin-tahminleri-ne-yonde-1075971676.html
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enagrup, enflasyon
ENAG eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı
09:14 03.10.2023 (güncellendi: 09:19 03.10.2023) Abone ol
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.Verilere göre, eylülde tüketici fiyat endeksi (E-TÜFE), ağustos ayına göre yüzde 6.24 oranında arttı.
Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), eylül ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu duyurdu. ENAG verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), eylül ayında yüzde 6.24 arttı.
E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 130.13 olarak gerçekleşti. 2023 yılı, Ocak-Eylül dönemi enflasyon oranı ise yüzde 95.33 oldu.
ENAG, enflasyonun ağustos ayında yüzde 8.59 arttığını açıklamıştı.
Yıllık enflasyonun ise ağustosta yüzde 128.05'e yükseldiği kaydetmişti. 2023 yılı, Ocak-Ağustos dönemi enflasyon oranı ise yüzde 83.96 olarak gerçekleşmişti.