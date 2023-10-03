'Ekim ayının en iyi 10 tatil yeri' listesinde ikinci Türkiye'den Fethiye yer aldı

© AA / Fethiye BelediyesiEkimde tatil için en iyi 10 adres listesinde Muğla'nın Fethiye ilçesi ikinci sırada gösterildi.
1/4
© AA / Fethiye Belediyesi
Ekimde tatil için en iyi 10 adres listesinde Muğla'nın Fethiye ilçesi ikinci sırada gösterildi.
© AA / Fethiye BelediyesiFethiye Belediyesi, 'Best places for a beach holiday in October' başlığıyla 'Ekim ayında plaj tatili için en iyi yerler' listesini açıklayan The Times gazetesinin Türkiye'den sadece Fethiye'yi seçtiğini açıkladı.
2/4
© AA / Fethiye Belediyesi
Fethiye Belediyesi, 'Best places for a beach holiday in October' başlığıyla 'Ekim ayında plaj tatili için en iyi yerler' listesini açıklayan The Times gazetesinin Türkiye'den sadece Fethiye'yi seçtiğini açıkladı.
© AA / Fethiye BelediyesiThe Times'ın yazısında 'Bütçesine dikkat eden gezginlerin daha düşük fiyatlardan yararlanması için ideal bir fırsat' başlığı yer aldı.
3/4
© AA / Fethiye Belediyesi
The Times'ın yazısında 'Bütçesine dikkat eden gezginlerin daha düşük fiyatlardan yararlanması için ideal bir fırsat' başlığı yer aldı.
© AA / Fethiye BelediyesiPaylaşılan listede ise sıralama şu şekilde: "İbiza (İspanya), Fethiye (Türkiye), Malta, Zanzibar (Tanzanya), Goa (Hindistan), Cape Town (Güney Afrika), Algarve (Portekiz), Jamaika, Tulum (Meksika), Girit (Yunanistan)"
4/4
© AA / Fethiye Belediyesi
Paylaşılan listede ise sıralama şu şekilde: "İbiza (İspanya), Fethiye (Türkiye), Malta, Zanzibar (Tanzanya), Goa (Hindistan), Cape Town (Güney Afrika), Algarve (Portekiz), Jamaika, Tulum (Meksika), Girit (Yunanistan)"