https://sputniknews.com.tr/20231003/ekim-ayi-kira-artis-orani-beli-oldu-1075976179.html

Ekim ayı kira artış oranı beli oldu

Ekim ayı kira artış oranı beli oldu

Ekim ayı kira artış oranı, eylül ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan eylül ayı... 03.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-03T10:47+0300

2023-10-03T10:47+0300

2023-10-03T10:47+0300

ekonomi

enflasyon

kira

artış

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/12/1074733396_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_16b5800b2e16b98998d1d67e97f457a2.jpg

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.Buna göre; 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak.Yüzde 25'lik zam sınırı sadece konut için geçerli olacak. İşyeri kiraları için böyle bir sınır bulunmuyor.İş yerleri için uygulama farklıİş yerlerine yapılacak kira zammı oranında ise sınırlama bulunmuyor. Ekim ayı kira artış oranı yüzde 55.30 olarak belirlendi. Böylece kira kontrat süresi ekim ayında dolan işletme sahipleri kiralarında tavan zammı yüzde 55.30 olarak uygulayacak.Kira nasıl hesaplanacak?Mevcut Kira Bedeli: 12 bin TLKira Artışı Yapılacak Ay: Ekim 2023Girdiğiniz Artış Oranı: %25Kira Artış Tutarı: 3000 TLAylık Yeni Kira Tutarı: 15 bin TL12 Aylık TÜFE'ye göre kira hesaplansaydıMevcut Kira Bedeli: 12 bin TLKira Artışı Yapılacak Ay: Ekim 2023Girdiğiniz Artış Oranı: %55,30Kira Artış Tutarı: 6 bin 636 TLAylık Yeni Kira Tutarı: 18 bin 636 TL

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

enflasyon, kira, artış