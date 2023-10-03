Ekim ayı kira artış oranı beli oldu
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Ekim ayı kira artış oranı, eylül ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan eylül ayı enflasyonuyla birlikte, kira artışlarını da etkileyen TÜFE rakamları da netleşti.
Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.
Buna göre; 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak.
Yüzde 25'lik zam sınırı sadece konut için geçerli olacak. İşyeri kiraları için böyle bir sınır bulunmuyor.
Buna göre; 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak.
Yüzde 25'lik zam sınırı sadece konut için geçerli olacak. İşyeri kiraları için böyle bir sınır bulunmuyor.
İş yerleri için uygulama farklı
İş yerlerine yapılacak kira zammı oranında ise sınırlama bulunmuyor. Ekim ayı kira artış oranı yüzde 55.30 olarak belirlendi. Böylece kira kontrat süresi ekim ayında dolan işletme sahipleri kiralarında tavan zammı yüzde 55.30 olarak uygulayacak.
Kira nasıl hesaplanacak?
Mevcut Kira Bedeli: 12 bin TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Ekim 2023
Girdiğiniz Artış Oranı: %25
Kira Artış Tutarı: 3000 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 15 bin TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Ekim 2023
Girdiğiniz Artış Oranı: %25
Kira Artış Tutarı: 3000 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 15 bin TL
12 Aylık TÜFE'ye göre kira hesaplansaydı
Mevcut Kira Bedeli: 12 bin TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Ekim 2023
Girdiğiniz Artış Oranı: %55,30
Kira Artış Tutarı: 6 bin 636 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 18 bin 636 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Ekim 2023
Girdiğiniz Artış Oranı: %55,30
Kira Artış Tutarı: 6 bin 636 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 18 bin 636 TL