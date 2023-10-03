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https://sputniknews.com.tr/20231003/ekim-ayi-kira-artis-orani-beli-oldu-1075976179.html
Ekim ayı kira artış oranı beli oldu
Ekim ayı kira artış oranı beli oldu
Ekim ayı kira artış oranı, eylül ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan eylül ayı... 03.10.2023, Sputnik Türkiye
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2023-10-03T10:47+0300
ekonomi
enflasyon
kira
artış
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Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.Buna göre; 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak.Yüzde 25'lik zam sınırı sadece konut için geçerli olacak. İşyeri kiraları için böyle bir sınır bulunmuyor.İş yerleri için uygulama farklıİş yerlerine yapılacak kira zammı oranında ise sınırlama bulunmuyor. Ekim ayı kira artış oranı yüzde 55.30 olarak belirlendi. Böylece kira kontrat süresi ekim ayında dolan işletme sahipleri kiralarında tavan zammı yüzde 55.30 olarak uygulayacak.Kira nasıl hesaplanacak?Mevcut Kira Bedeli: 12 bin TLKira Artışı Yapılacak Ay: Ekim 2023Girdiğiniz Artış Oranı: %25Kira Artış Tutarı: 3000 TLAylık Yeni Kira Tutarı: 15 bin TL12 Aylık TÜFE'ye göre kira hesaplansaydıMevcut Kira Bedeli: 12 bin TLKira Artışı Yapılacak Ay: Ekim 2023Girdiğiniz Artış Oranı: %55,30Kira Artış Tutarı: 6 bin 636 TLAylık Yeni Kira Tutarı: 18 bin 636 TL
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enflasyon, kira, artış
enflasyon, kira, artış

Ekim ayı kira artış oranı beli oldu

10:47 03.10.2023
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Ekim ayı kira artış oranı, eylül ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan eylül ayı enflasyonuyla birlikte, kira artışlarını da etkileyen TÜFE rakamları da netleşti.
Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.

Buna göre; 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak.

Yüzde 25'lik zam sınırı sadece konut için geçerli olacak. İşyeri kiraları için böyle bir sınır bulunmuyor.

İş yerleri için uygulama farklı

İş yerlerine yapılacak kira zammı oranında ise sınırlama bulunmuyor. Ekim ayı kira artış oranı yüzde 55.30 olarak belirlendi. Böylece kira kontrat süresi ekim ayında dolan işletme sahipleri kiralarında tavan zammı yüzde 55.30 olarak uygulayacak.

Kira nasıl hesaplanacak?

Mevcut Kira Bedeli: 12 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Ekim 2023

Girdiğiniz Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 3000 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 15 bin TL

12 Aylık TÜFE'ye göre kira hesaplansaydı

Mevcut Kira Bedeli: 12 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Ekim 2023

Girdiğiniz Artış Oranı: %55,30

Kira Artış Tutarı: 6 bin 636 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 18 bin 636 TL
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