Türkiye
TÜİK eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı
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https://sputniknews.com.tr/20231003/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1075973282.html
Dolar ve euro'da son durum ne?
Dolar ve euro'da son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 27,5240 liradan, euro 28,8650 liradan güne başladı. 03.10.2023, Sputnik Türkiye
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Serbest piyasada 27,5220 liradan alınan dolar 27,5240 liradan satılıyor. 28,8630 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 28,8650 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 27,4380 lira, euronun satış fiyatı ise 28,8200 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 611 lira, çeyrek altın 2 bin 609 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 405 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 1822 puandan başladı.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.486 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 90.14 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 90.14 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 27.592 dolar seviyesinde.
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın, bitcoin, bist-100
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın, bitcoin, bist-100

Dolar ve euro'da son durum ne?

09:20 03.10.2023
© Sputnik / Kerimcan Malazeuro
euro - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2023
© Sputnik / Kerimcan Malaz
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İstanbul serbest piyasada dolar 27,5240 liradan, euro 28,8650 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 27,5220 liradan alınan dolar 27,5240 liradan satılıyor. 28,8630 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 28,8650 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 27,4380 lira, euronun satış fiyatı ise 28,8200 lira olmuştu.

Gram altın ne kadar?

Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 611 lira, çeyrek altın 2 bin 609 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 405 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 1822 puandan başladı.

Borsada günün ilk rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.486 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 90.14 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 90.14 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'de son durum ne?

Bitcoin bugün 27.592 dolar seviyesinde.
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2023
EKONOMİ
Dolar ve euro'da son durum ne?
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