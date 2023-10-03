https://sputniknews.com.tr/20231003/cinde-kiyiya-vuran-dev-dalgalar-turistleri-yaraladi-1075976722.html
Çin’de kıyıya vuran dev dalgalar turistleri yaraladı
Çin’de kıyıya vuran dev dalgalar turistleri yaraladı
Çin'in Zhejiang eyaletinde kıyıya vuran dev dalgalar nedeniyle en az 2 turist yaralandı 03.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-03T10:53+0300
2023-10-03T10:53+0300
2023-10-03T10:53+0300
dünya
video
çin
dalga
zhejiang
turist
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Çin’in doğusundaki Zhejiang eyaletinde yer alan Haining kentindeki Qiantang Nehri’nde dün öğle saatlerinde meydana gelen dev dalgalar kıyıda bulunan en az iki turist yaraladı. Görgü tanıklarının yerel basına yaptığı açıklamada, ilk dev dalganın ardından birçok kişinin kıyıdan uzaklaşmaya çalıştığını, ancak ikinci dalganın 25 metre uzunluğundaki korkuluğu yıktığını ifade etti.Yaralılar tedavi için hastaneye kaldırılırken, turistler güvenli bölgelere tahliye edildi.Olayın ardından kıyıda yapılan ışık gösterisinin iptal edildiği aktarıldı.
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Çin’de kıyıya vuran dev dalgalar en az 2 turisti yaraladı
Çin’de kıyıya vuran dev dalgalar en az 2 turisti yaraladı
2023-10-03T10:53+0300
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video, видео, çin, dalga, zhejiang, turist
video, видео, çin, dalga, zhejiang, turist
Çin’de kıyıya vuran dev dalgalar turistleri yaraladı
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Çin'in Zhejiang eyaletinde kıyıya vuran dev dalgalar nedeniyle en az 2 turist yaralandı
Çin’in doğusundaki Zhejiang eyaletinde yer alan Haining kentindeki Qiantang Nehri’nde dün öğle saatlerinde meydana gelen dev dalgalar kıyıda bulunan en az iki turist yaraladı.
Görgü tanıklarının yerel basına yaptığı açıklamada, ilk dev dalganın ardından birçok kişinin kıyıdan uzaklaşmaya çalıştığını, ancak ikinci dalganın 25 metre uzunluğundaki korkuluğu yıktığını ifade etti.
Yaralılar tedavi için hastaneye kaldırılırken, turistler güvenli bölgelere tahliye edildi.
Olayın ardından kıyıda yapılan ışık gösterisinin iptal edildiği aktarıldı.