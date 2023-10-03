Çin’de kıyıya vuran dev dalgalar turistleri yaraladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
S&P, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Erdoğan’dan Meclis açılışında önemli açıklamalar
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişimi
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Ukrayna, iki NATO üyesi tarafından sırtından bıçaklandı
15:35
2 dk
SESLİ HABER
Eski İngiltere Savunma Bakanı’ndan Kiev’e çağrı: 'Daha fazla genci orduya alın'
15:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
ABD'li düşünce kuruluşundan olası Rusya-NATO çatışmasıyla ilgili üç senaryo
17:42
2 dk
SESLİ HABER
Mısır'da arkeologlar 5 bin yıllık şarap içeren testiler keşfetti
17:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Kanada basını: Hunka ve ailesi yüzlerini göstermekten korkuyor
18:23
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz Silahlı Kuvvetleri Başkanı: Rusya'nın savunma hattı Batı'nın düşündüğünden daha güçlü
18:37
3 dk
SESLİ HABER
Nikaragua Dışişleri Bakanı, Batı'nın Rusya'yı istikrarsızlaştırmak için Ukrayna'yı kullandığını söyledi.
18:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
Kanadalı eski bakan: ‘Ülke Nazi savaş suçlularının sığınağı haline geldi’
19:16
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: ABD ya Ukrayna’dan vazgeçecek, ya da asker gönderecek
19:32
1 dk
SESLİ HABER
Kuzey Kore'den ABD'ye uyarı: “Müdahale girişimleriniz çizgiyi aşıyor”
19:45
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz medyası: Londra, Karadeniz'deki ticari gemileri Rusya'dan ‘korumak’ için hazırlıklara başladı
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Meksika sınırına giden Musk'tan ABD'li siyasetçilere 'Ukrayna' serzenişi
20:12
2 dk
SESLİ HABER
Rusya, yaptırımlara rağmen gübre ihracatını sürdürüyor
20:27
2 dk
SESLİ HABER
Slovakya'da 'Zelenskiy'e yardımı keseceğiz' diyen Robert Fico seçimlerden galip çıktı
20:38
2 dk
SESLİ HABER
Şoygu: “Dünyadaki durum, BDT ülkelerinin güçlü orduya sahip olmasını zorunlu kılıyor”
20:51
2 dk
SEYİR HALİ
Sağlık Bakanı'ndan toplu aşı ve kapanma açıklaması
07:05
114 dk
FETHİ YILMAZ'LA 30 DAKİKA
Sayıştayın denetleyemediği kurumlar
10:30
31 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Galatasaray, Manchester United deplasmanında
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20231003/cinde-kiyiya-vuran-dev-dalgalar-turistleri-yaraladi-1075976722.html
Çin’de kıyıya vuran dev dalgalar turistleri yaraladı
Çin’de kıyıya vuran dev dalgalar turistleri yaraladı
Çin'in Zhejiang eyaletinde kıyıya vuran dev dalgalar nedeniyle en az 2 turist yaralandı 03.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-03T10:53+0300
2023-10-03T10:53+0300
dünya
video
çin
dalga
zhejiang
turist
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/03/1075976566_0:469:1585:1361_1920x0_80_0_0_01d1d8ab9b44ea44b92969364f197a58.png
Çin’in doğusundaki Zhejiang eyaletinde yer alan Haining kentindeki Qiantang Nehri’nde dün öğle saatlerinde meydana gelen dev dalgalar kıyıda bulunan en az iki turist yaraladı. Görgü tanıklarının yerel basına yaptığı açıklamada, ilk dev dalganın ardından birçok kişinin kıyıdan uzaklaşmaya çalıştığını, ancak ikinci dalganın 25 metre uzunluğundaki korkuluğu yıktığını ifade etti.Yaralılar tedavi için hastaneye kaldırılırken, turistler güvenli bölgelere tahliye edildi.Olayın ardından kıyıda yapılan ışık gösterisinin iptal edildiği aktarıldı.
çin
zhejiang
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Çin’de kıyıya vuran dev dalgalar en az 2 turisti yaraladı
Çin’de kıyıya vuran dev dalgalar en az 2 turisti yaraladı
2023-10-03T10:53+0300
true
PT0M26S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/03/1075976566_0:321:1585:1510_1920x0_80_0_0_59bc141bb3e32b8c7de0467b25611b15.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
video, видео, çin, dalga, zhejiang, turist
video, видео, çin, dalga, zhejiang, turist

Çin’de kıyıya vuran dev dalgalar turistleri yaraladı

10:53 03.10.2023
© İHA
Abone olTelegram
Çin'in Zhejiang eyaletinde kıyıya vuran dev dalgalar nedeniyle en az 2 turist yaralandı
Çin’in doğusundaki Zhejiang eyaletinde yer alan Haining kentindeki Qiantang Nehri’nde dün öğle saatlerinde meydana gelen dev dalgalar kıyıda bulunan en az iki turist yaraladı.

Görgü tanıklarının yerel basına yaptığı açıklamada, ilk dev dalganın ardından birçok kişinin kıyıdan uzaklaşmaya çalıştığını, ancak ikinci dalganın 25 metre uzunluğundaki korkuluğu yıktığını ifade etti.

Yaralılar tedavi için hastaneye kaldırılırken, turistler güvenli bölgelere tahliye edildi.

Olayın ardından kıyıda yapılan ışık gösterisinin iptal edildiği aktarıldı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала