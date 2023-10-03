Çin’de kıyıya vuran dev dalgalar turistleri yaraladı

Çin’in doğusundaki Zhejiang eyaletinde yer alan Haining kentindeki Qiantang Nehri’nde dün öğle saatlerinde meydana gelen dev dalgalar kıyıda bulunan en az iki turist yaraladı.



Görgü tanıklarının yerel basına yaptığı açıklamada, ilk dev dalganın ardından birçok kişinin kıyıdan uzaklaşmaya çalıştığını, ancak ikinci dalganın 25 metre uzunluğundaki korkuluğu yıktığını ifade etti.



Yaralılar tedavi için hastaneye kaldırılırken, turistler güvenli bölgelere tahliye edildi.



Olayın ardından kıyıda yapılan ışık gösterisinin iptal edildiği aktarıldı.

