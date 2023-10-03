https://sputniknews.com.tr/20231003/cekya-basbakani-fiala-slovakya-sinirinda-kontrollere-baslanacak-1075983197.html
Çekya Başbakanı Fiala: Slovakya sınırında kontrollere başlanacak
Çekya Başbakanı Fiala: Slovakya sınırında kontrollere başlanacak
Çekya Başbakanı Petr Fiala, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, kayıtsız göçmen sayısındaki artış nedeniyle Slovakya sınırında kontrollere başlanacağını... 03.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-03T14:28+0300
2023-10-03T14:28+0300
2023-10-03T14:28+0300
dünya
çekya
slovakya
göçmen
petr fiala
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Çekya Başbakanı Petr Fiala, ülkedeki kayıtsız göçmen sayısındaki artış nedeniyle Slovakya sınırında kontrollere başlanacağını açıkladı.Çekya İçişleri Bakanı Vit Rakusan, şimdilik sınır kontrollerinin rastgele yapılacağını ve ilk etapta 13 Ekim'e kadar süreceğini kaydetti.Rakusan, söz konusu önlemin Polonya ile alındığını belirterek bu ülkeden emniyet güçlerinin 10 gün boyunca Slovak sınırında düzensiz göçe karşı kendileriyle işbirliği yapacağını ifade etti.Çekya, daha önce de düzensiz göçe karşı komşu ülke sınırlarında kontroller yapmış, Eylül 2022-Şubat 2023 arasındaki kontroller sayesinde düzensiz göçmen sayısında düşüş kaydedilmesi üzerine uygulama sonlandırılmıştı.
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çekya, slovakya, göçmen, petr fiala
çekya, slovakya, göçmen, petr fiala
Çekya Başbakanı Fiala: Slovakya sınırında kontrollere başlanacak
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Çekya Başbakanı Petr Fiala, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, kayıtsız göçmen sayısındaki artış nedeniyle Slovakya sınırında kontrollere başlanacağını duyurdu.
Çekya Başbakanı Petr Fiala, ülkedeki kayıtsız göçmen sayısındaki artış nedeniyle Slovakya sınırında kontrollere başlanacağını açıkladı.
Çekya İçişleri Bakanı Vit Rakusan, şimdilik sınır kontrollerinin rastgele yapılacağını ve ilk etapta 13 Ekim'e kadar süreceğini kaydetti.
Rakusan, söz konusu önlemin Polonya ile alındığını belirterek bu ülkeden emniyet güçlerinin 10 gün boyunca Slovak sınırında düzensiz göçe karşı kendileriyle işbirliği yapacağını ifade etti.
Çekya, daha önce de düzensiz göçe karşı komşu ülke sınırlarında kontroller yapmış, Eylül 2022-Şubat 2023 arasındaki kontroller sayesinde düzensiz göçmen sayısında düşüş kaydedilmesi üzerine uygulama sonlandırılmıştı.