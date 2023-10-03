https://sputniknews.com.tr/20231003/bati-medyasi-abd-ukraynaya-yeni-yardim-paketi-duyurabilir-1075982318.html
Batı medyası: ABD, Ukrayna'ya yeni yardım paketi duyurabilir
Batı medyası: ABD, Ukrayna'ya yeni yardım paketi duyurabilir
ABD’li Politico gazetesinin Beyaz Saray yetkilisine dayandırdığı haberinde, Biden yönetiminin bu hafta içerisinde Ukrayna'ya yeni bir yardım paketi... 03.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-03T15:37+0300
2023-10-03T15:37+0300
2023-10-03T15:37+0300
ukrayna krizi
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atacms füzeleri
joe biden
beyaz saray
kiev
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Gazete, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre’in Ukrayna'ya verilen uluslararası desteğin uzun vadeli olacağını vurguladığına değinirken, haberinde, “Verilen sinyalle birlikte muhtemelen yeni yardım paketi bu hafta duyurulacak” diye yazdı.Politico’ya konuşan kaynak, açıklanacak yeni yardım paketinin içeriğine ilişkin herhangi bir ayrıntı vermezken, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Tedarik ve Teçhizattan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Douglas Bush'a atıfta bulunan Bloomberg'in haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden’ın onayı halinde Ukrayna’ya uzun menzilli ATACMS füzeleri gönderileceği belirtildi.Pentagon’un Ukrayna'ya göndereceği füzelere çoktan karar verdiği, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin hâlihazırda ATACMS'e uygun fırlatıcılara sahip olduğu da vurgulandı.Kararın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ABD ziyaretinden önce alındığı ancak Biden yönetiminin bunu açıkça duyurmamayı tercih ettiği de eklendi.
https://sputniknews.com.tr/20231002/abd-basini-ukrayna-iki-nato-uyesi-tarafindan-sirtindan-bicaklandi-1075942407.html
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abd, ukrayna krizi, ukrayna, atacms füzeleri, joe biden, beyaz saray, kiev, vladimir zelenskiy
Batı medyası: ABD, Ukrayna'ya yeni yardım paketi duyurabilir
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ABD’li Politico gazetesinin Beyaz Saray yetkilisine dayandırdığı haberinde, Biden yönetiminin bu hafta içerisinde Ukrayna'ya yeni bir yardım paketi açıklayacağı belirtildi.
Gazete, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre’in Ukrayna'ya verilen uluslararası desteğin uzun vadeli olacağını vurguladığına değinirken, haberinde, “Verilen sinyalle birlikte muhtemelen yeni yardım paketi bu hafta duyurulacak” diye yazdı.
Politico’ya konuşan kaynak, açıklanacak yeni yardım paketinin içeriğine ilişkin herhangi bir ayrıntı vermezken, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Tedarik ve Teçhizattan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Douglas Bush'a atıfta bulunan Bloomberg'in haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden’ın onayı halinde Ukrayna’ya uzun menzilli ATACMS füzeleri gönderileceği belirtildi.
Pentagon’un Ukrayna'ya göndereceği füzelere çoktan karar verdiği, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin hâlihazırda ATACMS'e uygun fırlatıcılara sahip olduğu da vurgulandı.
Kararın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ABD ziyaretinden önce alındığı ancak Biden yönetiminin bunu açıkça duyurmamayı tercih ettiği de eklendi.