Erdoğan saldırıda yaralanan polisle görüştü: 'Hainler bedellerini ağır ödedi, ödemeye devam edecek'

"Hain terör saldırısı sonrası yaralanan kahraman polislerimiz Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş'ı tedavi gördükleri hastanede ziyaret ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan polis kardeşimiz Alim Reis'le telefonla görüştü. Kahramanlarımıza geçmiş olsun dileklerini ileten Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi, polislerimizin ahı yerde kalmadı. Hainler bedellerini ağır ödedi, ödemeye de devam edecekler . Şükürler olsun, kahramanlarımızın sağlık durumları her geçen gün daha iyiye gidiyor. Rabbimden acil şifalar diliyorum."