Erdoğan saldırıda yaralanan polisle görüştü: 'Hainler bedellerini ağır ödedi, ödemeye devam edecek'
17:41 03.10.2023 (güncellendi: 18:01 03.10.2023)
© AA / Cem Gencoİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,
© AA / Cem Genco
Ankara'daki saldırı girişiminde yaralanan polisleri hastanede ziyaret eden İçişleri Bakanı Yerlikaya, polis memuru Alim Reis ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonda görüştürdü.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, pazar günü bakanlığa yönelik terör eylemi girişiminde yaralanan polis memurlarını tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Ziyarete ilişkin sosyal medyadan paylaşım yapan bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Alim Reis ile yaptığı telefon görüşmesine yer verdi.
Ali Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Hain terör saldırısı sonrası yaralanan kahraman polislerimiz Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş'ı tedavi gördükleri hastanede ziyaret ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan polis kardeşimiz Alim Reis'le telefonla görüştü. Kahramanlarımıza geçmiş olsun dileklerini ileten Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi, polislerimizin ahı yerde kalmadı. Hainler bedellerini ağır ödedi, ödemeye de devam edecekler . Şükürler olsun, kahramanlarımızın sağlık durumları her geçen gün daha iyiye gidiyor. Rabbimden acil şifalar diliyorum."
Hain terör saldırısı sonrası yaralanan kahraman polislerimiz Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş'ı tedavi gördükleri hastanede ziyaret ettik.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 3, 2023
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan, polis kardeşimiz Alim Reis'le telefonla görüştü.
Kahramanlarımıza geçmiş olsun dileklerini ileten… pic.twitter.com/mhShjbg0Ps